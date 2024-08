Olympic Canoe-Kayak Results

Thursday Men Kayak Single Semifinal 1. Joseph Clarke, Britain, 89.51 (F). 2. Noah Hegge, Germany, 91.24 (F). 3. Titouan Castryck,…

Thursday

Men

Kayak Single

Semifinal

1. Joseph Clarke, Britain, 89.51 (F).

2. Noah Hegge, Germany, 91.24 (F).

3. Titouan Castryck, France, 91.56 (F).

4. Felix Oschmautz, Austria, 91.83 (F).

5. Jakub Grigar, Slovakia, 92.00 (F).

6. Jiri Prskavec, Czech Republic, 92.53 (F).

7. Martin Dougoud, Switzerland, 93.07 (F).

8. Giovanni de Gennaro, Italy, 93.47 (F).

9. Isak Ohrstrom, Sweden, 94.69 (F).

10. Timothy Anderson, Australia, 94.95 (F).

11. Quan Xin, China, 95.95 (F).

12. Pau Echaniz, Spain, 96.11 (F).

13. Mateusz Polaczyk, Poland, 98.49.

14. Yuuki Tanaka, Japan, 101.90.

15. Noel Hendrick, Ireland, 102.46.

16. Mathis Soudi, Morocco, 104.11.

17. Salim Jemai, Tunisia, 106.68.

18. Peter Kauzer, Slovenia, 142.80.

19. Finn Butcher, New Zealand, 146.40.

20. Pedro Goncalves, Brazil, 147.09.

Final

1. Giovanni de Gennaro, Italy, 88.22.

2. Titouan Castryck, France, 88.42.

3. Pau Echaniz, Spain, 88.87.

4. Martin Dougoud, Switzerland, 89.44.

5. Joseph Clarke, Britain, 89.82.

6. Jakub Grigar, Slovakia, 90.21.

7. Timothy Anderson, Australia, 90.90.

8. Jiri Prskavec, Czech Republic, 91.74.

9. Noah Hegge, Germany, 93.73.

10. Felix Oschmautz, Austria, 94.21.

11. Quan Xin, China, 94.75.

12. Isak Ohrstrom, Sweden, 147.39.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.