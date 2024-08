Olympic Athletics Results

Sunday Women Marathon 1. Sifan Hassan, Netherlands, 2:22:55. 2. Tigst Assefa, Ethiopia, 2:22:58. 3. Hellen Obiri, Kenya, 2:23:10. 4. Sharon…

1. Sifan Hassan, Netherlands, 2:22:55.

2. Tigst Assefa, Ethiopia, 2:22:58.

3. Hellen Obiri, Kenya, 2:23:10.

4. Sharon Lokedi, Kenya, 2:23:14.

5. Amane Beriso Shankule, Ethiopia, 2:23:57.

6. Yuka Suzuki, Japan, 2:24:02.

7. Delvine Relin Meringor, Romania, 2:24:56.

8. Stella Chesang, Uganda, 2:26:01.

9. Lonah Chemtai Salpeter, Israel, 2:26:08.

10. Eunice Chebichii Chumba, Bahrain, 2:26:10.

11. Fatima Ezzahra Gardadi, Morocco, 2:26:30.

12. Dakotah Lindwurm, United States, 2:26:44.

13. Jessica Stenson, Australia, 2:26:45.

14. Sardana Trofimova, Kyrgyzstan, 2:26:47.

15. Peres Jepchirchir, Kenya, 2:26:51.

16. Fabienne Schlumpf, Switzerland, 2:28:10.

17. Majida Maayouf, Spain, 2:28:35.

18. Thalia Valdivia, Peru, 2:29:01.

19. Hanne Verbruggen, Belgium, 2:29:03.

20. Mekdes Woldu, France, 2:29:20.

21. Florencia Borelli, Argentina, 2:29:29.

22. Helen Bekele, Switzerland, 2:29:43.

23. Emily Sisson, United States, 2:29:53.

24. Genevieve Gregson, Australia, 2:29:56.

25. Meritxell Soler, Spain, 2:29:56.

26. Tereza Hrochova, Czech Republic, 2:30:00.

27. Citlali Cristian Moscote, Mexico, 2:30:03.

28. Fionnuala McCormack, Ireland, 2:30:12.

29. Domenika Mayer, Germany, 2:30:14.

30. Sofiia Yaremchuk, Italy, 2:30:20.

31. Mokulubete Blandina Makatisi, Lesotho, 2:30:20.

32. Cian Oldknow, South Africa, 2:30:29.

33. Zhanna Mamazhanova, Kazakhstan, 2:30:51.

34. Tigist Gashaw, Bahrain, 2:30:53.

35. Malindi Elmore, Canada, 2:31:08.

36. Aleksandra Lisowska, Poland, 2:31:10.

37. Irvette van Zyl, South Africa, 2:31:14.

38. Laura Hottenrott, Germany, 2:31:19.

39. Kaoutar Farkoussi, Morocco, 2:31:34.

40. Magdalena Shauri, Tanzania, 2:31:58.

41. Daiana Ocampo, Argentina, 2:32:02.

42. Esther Navarrete, Spain, 2:32:07.

43. Rose Chelimo, Bahrain, 2:32:08.

44. Rebecca Cheptegei, Uganda, 2:32:14.

45. Gerda Steyn, South Africa, 2:32:51.

46. Clara Evans, Britain, 2:33:01.

47. Khishigsaikhan Galbadrakh, Mongolia, 2:33:26.

48. Munkhzaya Bayartsogt, Mongolia, 2:33:27.

49. Maor Tiyouri, Israel, 2:33:37.

50. Anne Luijten, Netherlands, 2:33:42.

51. Mao Ichiyama, Japan, 2:34:13.

52. Carolina Wikstrom, Sweden, 2:34:20.

53. Mary Zenaida Granja, Ecuador, 2:34:34.

54. Marie Perrier, Mauritius, 2:34:56.

55. Julia Mayer, Austria, 2:35:14.

56. Gladys Tejeda, Peru, 2:35:36.

57. Susana Santos, Portugal, 2:35:57.

58. Dolshi Tesfu, Eritrea, 2:36:30.

59. Zhang Deshun, China, 2:36:47.

60. Camille French, New Zealand, 2:37:21.

61. Silvia Patricia Ortiz Morocho, Ecuador, 2:37:23.

62. Luz Mery Rojas, Peru, 2:37:24.

63. Margarita Hernandez Flores, Mexico, 2:37:24.

64. Angelika Mach, Poland, 2:37:56.

65. Camilla Richardsson, Finland, 2:38:02.

66. Moira Stewartova, Czech Republic, 2:38:07.

67. Giovanna Epis, Italy, 2:38:26.

68. Helalia Johannes, Namibia, 2:38:36.

69. Mercyline Chelangat, Uganda, 2:39:40.

70. Meline Rollin, France, 2:40:17.

71. Bojana Bjeljac, Croatia, 2:41:13.

72. Xia Yuyu, China, 2:42:10.

73. Rosa Alva Chacha, Ecuador, 2:42:14.

74. Melody Julien, France, 2:42:32.

75. Angie Orjuela, Colombia, 2:42:57.

76. Bai Li, China, 2:44:44.

77. Clementine Mukandanga, Rwanda, 2:45:40.

78. Rose Harvey, Britain, 2:51:03.

79. Shantoshi Shrestha, Nepal, 2:55:06.

80. Kinzang Lhamo, Bhutan, 3:52:59.

81. Sinead Diver, Australia, DNF.

81. Chloe Herbiet, Belgium, DNF.

81. Calli Hauger-Thackery, Britain, DNF.

81. Matea Parlov Kostro, Croatia, DNF.

81. Megertu Alemu, Ethiopia, DNF.

81. Melat Yisak Kejeta, Germany, DNF.

81. Rahma Tahiri, Morocco, DNF.

81. Joan Chelimo Melly, Romania, DNF.

81. Jackline Sakilu, Tanzania, DNF.

81. Fiona O’Keeffe, United States, DNF.

81. Rutendo Joan Nyahora, Zimbabwe, DNF.

