Olympic Athletics Results

Thursday

Men

800m

Round 1

Heat 1

1. Eliott Crestan, Belgium, 1:45.51 (Q).

2. Marco Arop, Canada, 1:45.74 (Q).

3. Peyton Craig, Australia, 1:45.81 (Q).

4. Handal Roban, St Vincent and the Grenadines, 1:46.00 (Re).

5. Abdelati El Guesse, Morocco, 1:46.91 (Re).

6. Tumo Nkape, Botswana, 1:46.99 (Re).

7. Abubaker Haydar Abdalla, Qatar, 1:48.42 (Re).

8. James Preston, New Zealand, 1:48.50 (Re).

9. Abraham Guem, South Sudan, 1:48.74 (Re).

Heat 2

1. Gabriel Tual, France, 1:45.13 (Q).

2. Mark English, Ireland, 1:45.15 (Q).

3. Tshepiso Masalela, Botswana, 1:45.58 (Q).

4. Jakub Dudycha, Czech Republic, 1:45.62 (Re).

5. Koitatoi Kidali, Kenya, 1:45.84 (Re).

6. Edose Ibadin, Nigeria, 1:46.56 (Re).

7. Mohamed Ali Gouaned, Algeria, 1:47.34 (Re).

8. Ali Idow Hassan, Somalia, 1:48.72 (Re).

9. Mohammed Dwedar, Palestine, 1:54.83 (Re).

Heat 3

1. Emmanuel Wanyonyi, Kenya, 1:44.64 (Q).

2. Catalin Tecuceanu, Italy, 1:44.80 (Q).

3. Andreas Kramer, Sweden, 1:44.93 (Q).

4. Adrian Ben, Spain, 1:45.03 (Re).

5. Ryan Clarke, Netherlands, 1:45.56 (Re).

6. Joseph Deng, Australia, 1:45.87 (Re).

7. Tibo de Smet, Belgium, 1:46.03 (Re).

8. Brandon Miller, United States, 1:46.34 (Re).

9. Yervand Mkrtchyan, Armenia, 1:49.91 (Re).

Heat 4

1. Djamel Sedjati, Algeria, 1:45.84 (Q).

2. Elliot Giles, Britain, 1:45.93 (Q).

3. Hobbs Kessler, United States, 1:46.15 (Q).

4. Simone Barontini, Italy, 1:46.33 (Re).

5. Elvin Josue Canales, Spain, 1:46.48 (Re).

6. Pieter Sisk, Belgium, 1:46.60 (Re).

7. Peter Bol, Australia, 1:47.50 (Re).

8. Dennick Luke, Dominica, 1:47.54 (Re).

9. Musa Suliman, Refugee Olympic Team, 1:49.61 (Re).

Heat 5

1. Ben Pattison, Britain, 1:45.56 (Q).

2. Edmund du Plessis, South Africa, 1:45.73 (Q).

3. Wyclife Kinyamal, Kenya, 1:45.86 (Q).

4. Benjamin Robert, France, 1:45.92 (Re).

5. Navasky Anderson, Jamaica, 1:46.82 (Re).

6. Tobias Gronstad, Norway, 1:46.85 (Re).

7. Mateusz Borkowski, Poland, 1:47.50 (Re).

8. Jose Maita, Venezuela, 1:48.02 (Re).

9. Bunthorn Chhun, Cambodia, 1:53.31 (Re).

Repechage Round

Heat 1

1. Kethobogile Haingura, Botswana, 1:45.52 (Q).

2. Slimane Moula, Algeria, 1:45.67.

3. Corentin le Clezio, France, 1:45.72.

4. Peter Bol, Australia, 1:46.12.

5. Tom Dradriga, Uganda, 1:46.15.

6. Dennick Luke, Dominica, 1:46.81.

7. Edose Ibadin, Nigeria, 1:49.09.

8. Bunthorn Chhun, Cambodia, 1:53.42.

9. Abdelati El Guesse, Morocco, DNS.

Heat 2

1. Jesus Tonatiu Lopez, Mexico, 1:45.13 (Q).

2. Adrian Ben, Spain, 1:45.37.

3. Pieter Sisk, Belgium, 1:45.49.

4. Handal Roban, St Vincent and the Grenadines, 1:45.80.

5. Navasky Anderson, Jamaica, 1:46.01.

6. Koitatoi Kidali, Kenya, 1:46.37.

7. Jakub Dudycha, Czech Republic, 1:49.94.

8. Yervand Mkrtchyan, Armenia, 1:50.07.

9. Musa Suliman, Refugee Olympic Team, 1:50.11.

Heat 3

1. Simone Barontini, Italy, 1:45.56 (Q).

2. Benjamin Robert, France, 1:45.83.

3. Jose Maita, Venezuela, 1:46.44.

4. Tibo de Smet, Belgium, 1:46.59.

5. Joseph Deng, Australia, 1:48.58.

6. James Preston, New Zealand, 1:50.53.

7. Abubaker Haydar Abdalla, Qatar, DNS.

7. Ali Idow Hassan, Somalia, DNS.

Heat 4

1. Brandon Miller, United States, 1:44.21 (Q).

2. Mohamed Ali Gouaned, Algeria, 1:44.37 (q).

3. Tobias Gronstad, Norway, 1:44.57 (q).

4. Elvin Josue Canales, Spain, 1:44.65.

5. Ryan Clarke, Netherlands, 1:44.70.

6. Mateusz Borkowski, Poland, 1:45.27.

7. Tumo Nkape, Botswana, 1:45.57.

8. Abraham Guem, South Sudan, 1:49.45.

9. Mohammed Dwedar, Palestine, 1:54.83.

4 x 100m Relay

Round 1

Heat 1

1. United States (Christian Coleman; Fred Kerley; Kyree King; Courtney Lindsey), 37.47 (Q).

2. South Africa (Bayanda Walaza; Shaun Maswanganyi; Bradley Nkoana; Akani Simbine), 37.94 (Q).

3. Britain (Jeremiah Azu; Louie Hinchliffe; Richard Kilty; Nethaneel Mitchell-Blake), 38.04 (Q).

4. Japan (Abdul Hakim Sani Brown; Hiroki Yanagita; Yoshihide Kiryu; Koki Ueyama), 38.06 (q).

5. Italy (Matteo Melluzzo; Lamont Marcell Jacobs; Eseosa Fostine Desalu; Filippo Tortu), 38.07 (q).

6. Australia (Lachlan Kennedy; Jacob Despard; Calab Law; Joshua Azzopardi), 38.12.

7. Nigeria (Favour Oghene Tejiri Ashe; Kayinsola Ajayi; Alaba Olukunle Akintola; Usheoritse Itsekiri), 38.20.

8. Netherlands (Onyema Adigida; Taymir Burnet; Nsikak Ekpo; Elvis Afrifa), 38.48.

Heat 2

1. China (Deng Zhijian; Xie Zhenye; Yan Haibin; Chen Jiapeng), 38.24 (Q).

2. France (Meba Mickael Zeze; Jeff Erius; Ryan Zeze; Pablo Mateo), 38.34 (Q).

3. Canada (Aaron Brown; Jerome Blake; Brendon Rodney; Andre de Grasse), 38.39 (Q).

4. Jamaica (Ackeem Blake; Jelani Walker; Jehlani Gordon; Kishane Thompson), 38.45.

5. Germany (Kevin Kranz; Owen Ansah; Yannick Wolf; Lucas Ansah-Peprah), 38.53.

6. Brazil (Gabriel dos Santos; Felipe Bardi; Erik Cardoso; Renan Correa), 38.73.

7. Liberia (Jabez Reeves; Emmanuel Matadi; John Sherman; Joseph Fahnbulleh), 38.97.

8. Ghana (Abdul-Rasheed Saminu; Benjamin Azamati; Ibrahim Fuseini; Joseph Paul Amoah), DQ.

Javelin Throw

Final

1. Arshad Nadeem, Pakistan, (92.97), 305-0 1-2.

2. Neeraj Chopra, India, (89.45), 293-5 3-4.

3. Anderson Peters, Grenada, (88.54), 290-6.

4. Jakub Vadlejch, Czech Republic, (88.50), 290-4 1-2.

5. Julius Yego, Kenya, (87.72), 287-9 3-4.

6. Julian Weber, Germany, (87.40), 286-9.

7. Keshorn Walcott, Trinidad and Tobago, (86.16), 282-8 1-4.

8. Lassi Etelatalo, Finland, (84.58), 277-6.

9. Oliver Helander, Finland, (82.68), 271-3 1-4.

10. Toni Keranen, Finland, (80.92), 265-6.

11. Luiz Mauricio da Silva, Brazil, (80.67), 264-8 1-4.

12. Andrian Mardare, Moldova, (80.10), 262-9 3-4.

200m

Final

1. Letsile Tebogo, Botswana, 19.46.

2. Kenneth Bednarek, United States, 19.62.

3. Noah Lyles, United States, 19.70.

4. Erriyon Knighton, United States, 19.99.

5. Alexander Ogando, Dominican Republic, 20.02.

6. Tapiwanashe Makarawu, Zimbabwe, 20.10.

7. Joseph Fahnbulleh, Liberia, 20.15.

8. Makanakaishe Charamba, Zimbabwe, 20.53.

110m Hurdles

Final

1. Grant Holloway, United States, 12.99.

2. Daniel Roberts, United States, 13.09.

3. Rasheed Broadbell, Jamaica, 13.09.

4. Enrique Llopis, Spain, 13.20.

5. Rachid Muratake, Japan, 13.21.

6. Freddie Crittenden, United States, 13.32.

7. Orlando Bennett, Jamaica, 13.34.

8. Hansle Parchment, Jamaica, 13.39.

Women

100m Hurdles

Round 1

Heat 1

1. Tobi Amusan, Nigeria, 12.49 (Q).

2. Alaysha Johnson, United States, 12.61 (Q).

3. Janeek Brown, Jamaica, 12.84 (Q).

4. Mako Fukube, Japan, 12.85 (q).

5. Sidonie Fiadanantsoa, Madagascar, 12.92 (Re).

6. Wu Yanni, China, 12.97 (Re).

7. Maayke Tjin-A-Lim, Netherlands, 12.98 (Re).

8. Maribel Vanessa Caicedo, Ecuador, 13.05 (Re).

Heat 3

1. Nadine Visser, Netherlands, 12.53 (Q).

1. Masai Russell, United States, 12.53 (Q).

3. Cyrena Samba-Mayela, France, 12.56 (Q).

4. Charisma Taylor, Bahamas, 12.78 (q).

5. Mariam Abdul-Rashid, Canada, 12.80 (q).

6. Reetta Hurske, Finland, 12.96 (Re).

7. Greta Kerekes, Hungary, 13.50 (Re).

8. Michelle Jenneke, Australia, 20.85 (Re).

Repechage Round

Heat 1

1. Marione Fourie, South Africa, 12.79 (Q).

2. Maayke Tjin-A-Lim, Netherlands, 12.87 (Q).

3. Viktoria Forster, Slovakia, 12.88.

4. Jyothi Yarraji, India, 13.17.

5. Greta Kerekes, Hungary, 13.20.

6. Emelia Chatfield, Haiti, 13.24.

7. Michelle Jenneke, Australia, 13.86.

Heat 2

1. Ebony Morrison, Liberia, 12.82 (Q).

2. Maribel Vanessa Caicedo, Ecuador, 12.83 (Q).

3. Reetta Hurske, Finland, 12.83.

4. Laeticia Bapte, France, 12.92.

5. Celeste Mucci, Australia, 13.00.

6. Lin Yuwei, China, 13.13.

7. Michelle Harrison, Canada, 13.30.

Heat 3

1. Lotta Harala, Finland, 12.86 (Q).

2. Yumi Tanaka, Japan, 12.89 (Q).

3. Luca Kozak, Hungary, 12.96.

4. Wu Yanni, China, 12.98.

5. Liz Clay, Australia, 12.99.

6. Sidonie Fiadanantsoa, Madagascar, 13.12.

7. Denisha Cartwright, Bahamas, 13.45.

Heptathlon

100m Hurdles

Heat 1

1. Adrianna Sulek-Schubert, Poland, 13.32.

2. Katarina Johnson-Thompson, Britain, 13.40.

3. Jade O’Dowda, Britain, 13.53.

4. Sofie Dokter, Netherlands, 13.57.

5. Xenia Krizsan, Hungary, 13.61.

6. Tori West, Australia, 13.62.

7. Kate O’Connor, Ireland, 14.08.

Heat 2

1. Emma Oosterwegel, Netherlands, 13.41.

2. Carolin Schaefer, Germany, 13.42.

3. Camryn Newton-Smith, Australia, 13.46.

4. Anouk Vetter, Netherlands, 13.49.

5. Nafissatou Thiam, Belgium, 13.56.

6. Saga Vanninen, Finland, 13.61.

7. Rita Nemes, Hungary, 13.82.

8. Sophie Weissenberg, Germany, DNS.

Heat 3

1. Annik Kaelin, Switzerland, 12.87.

2. Taliyah Brooks, United States, 13.00.

3. Noor Vidts, Belgium, 13.10.

4. Martha Araujo, Colombia, 13.15.

5. Chari Hawkins, United States, 13.16.

6. Anna Hall, United States, 13.36.

7. Sveva Gerevini, Italy, 13.40.

8. Auriana Lazraq-Khlass, France, 13.54.

High Jump

Group A

1. Kate O’Connor, Ireland, (1.77), 5-9 3-4.

2. Rita Nemes, Hungary, (1.77), 5-9 3-4.

2. Xenia Krizsan, Hungary, (1.77), 5-9 3-4.

4. Annik Kaelin, Switzerland, (1.74), 5-8 1-2.

5. Anouk Vetter, Netherlands, (1.74), 5-8 1-2.

6. Emma Oosterwegel, Netherlands, (1.74), 5-8 1-2.

7. Tori West, Australia, (1.71), 5-7 1-4.

7. Carolin Schaefer, Germany, (1.71), 5-7 1-4.

9. Martha Araujo, Colombia, (1.71), 5-7 1-4.

10. Auriana Lazraq-Khlass, France, (1.68), 5-6 1-4.

11. Sophie Weissenberg, Germany, DNS.

Group B

1. Nafissatou Thiam, Belgium, (1.92), 6-3 1-2.

2. Katarina Johnson-Thompson, Britain, (1.92), 6-3 1-2.

3. Anna Hall, United States, (1.89), 6-2 1-2.

4. Sofie Dokter, Netherlands, (1.86), 6-1 1-4.

5. Noor Vidts, Belgium, (1.83), 6-0.

6. Jade O’Dowda, Britain, (1.80), 5-10 3-4.

7. Camryn Newton-Smith, Australia, (1.80), 5-10 3-4.

8. Adrianna Sulek-Schubert, Poland, (1.77), 5-9 3-4.

8. Taliyah Brooks, United States, (1.77), 5-9 3-4.

10. Saga Vanninen, Finland, (1.74), 5-8 1-2.

11. Sveva Gerevini, Italy, (1.74), 5-8 1-2.

12. Chari Hawkins, United States, NM.

Shot Put

Group A

1. Emma Oosterwegel, Netherlands, (14.54), 47-8 1-2.

2. Katarina Johnson-Thompson, Britain, (14.44), 47-4 1-2.

3. Martha Araujo, Colombia, (14.15), 46-5.

4. Sofie Dokter, Netherlands, (13.97), 45-10.

5. Adrianna Sulek-Schubert, Poland, (13.94), 45-8 3-4.

6. Xenia Krizsan, Hungary, (13.89), 45-7.

7. Camryn Newton-Smith, Australia, (13.11), 43-0 1-4.

8. Jade O’Dowda, Britain, (13.10), 42-11 3-4.

9. Tori West, Australia, (12.81), 42-0 1-4.

10. Sveva Gerevini, Italy, (12.80), 42-0.

11. Sophie Weissenberg, Germany, DNS.

Group B

1. Nafissatou Thiam, Belgium, (15.54), 50-11 3-4.

2. Anouk Vetter, Netherlands, (15.07), 49-5 1-4.

3. Noor Vidts, Belgium, (14.57), 47-9 3-4.

4. Saga Vanninen, Finland, (14.19), 46-6 3-4.

5. Anna Hall, United States, (14.11), 46-3 1-2.

6. Carolin Schaefer, Germany, (14.02), 46-0.

7. Annik Kaelin, Switzerland, (14.02), 46-0.

8. Kate O’Connor, Ireland, (13.79), 45-3.

9. Auriana Lazraq-Khlass, France, (13.69), 44-11.

10. Rita Nemes, Hungary, (13.64), 44-9.

11. Chari Hawkins, United States, (13.64), 44-9.

12. Taliyah Brooks, United States, (13.58), 44-6 3-4.

200m

Heat 1

1. Adrianna Sulek-Schubert, Poland, 24.20.

2. Nafissatou Thiam, Belgium, 24.46.

3. Saga Vanninen, Finland, 24.74.

4. Kate O’Connor, Ireland, 24.77.

5. Xenia Krizsan, Hungary, 24.92.

6. Jade O’Dowda, Britain, 24.97.

7. Rita Nemes, Hungary, 25.61.

Heat 2

1. Sveva Gerevini, Italy, 23.58.

2. Carolin Schaefer, Germany, 23.85.

3. Noor Vidts, Belgium, 23.86.

4. Anna Hall, United States, 23.89.

5. Emma Oosterwegel, Netherlands, 24.35.

6. Martha Araujo, Colombia, 24.46.

7. Chari Hawkins, United States, 24.49.

8. Camryn Newton-Smith, Australia, 24.76.

Heat 3

1. Katarina Johnson-Thompson, Britain, 23.44.

2. Sofie Dokter, Netherlands, 23.73.

3. Auriana Lazraq-Khlass, France, 23.87.

4. Annik Kaelin, Switzerland, 23.88.

5. Taliyah Brooks, United States, 24.02.

6. Anouk Vetter, Netherlands, 24.36.

7. Tori West, Australia, 24.73.

8. Sophie Weissenberg, Germany, DNS.

Shot Put

Qualification

Group B

1. Yemisi Ogunleye, Germany, (19.24), 63-1 1-2 (Q).

2. Jessica Schilder, Netherlands, (18.92), 62-1 (q).

3. Gong Lijiao, China, (18.78), 61-7 1-2 (q).

4. Raven Saunders, United States, (18.62), 61-1 (q).

5. Fanny Roos, Sweden, (18.17), 59-7 1-2 (q).

6. Danniel Thomas-Dodd, Jamaica, (18.12), 59-5 1-2.

7. Eliana Bandeira, Portugal, (17.97), 58-11 1-2.

8. Katharina Maisch, Germany, (17.86), 58-7 1-4.

9. Klaudia Kardasz, Poland, (17.45), 57-3.

10. Portious Warren, Trinidad and Tobago, (17.22), 56-6.

11. Ana Caroline Silva, Brazil, (17.09), 56-0 3-4.

12. Maria Belen Toimil, Spain, (16.83), 55-2 3-4.

13. Alida van Daalen, Netherlands, (16.53), 54-2 3-4.

14. Dimitriana Bezede, Moldova, (16.35), 53-7 3-4.

15. Natalia Duco, Chile, (16.11), 52-10 1-4.

Group A

1. Sarah Mitton, Canada, (19.77), 64-10 1-2 (Q).

2. Maddison-Lee Wesche, New Zealand, (19.25), 63-2 (Q).

3. Song Jiayuan, China, (18.73), 61-5 1-2 (q).

4. Jaida Ross, United States, (18.58), 60-11 1-2 (q).

5. Jessica Inchude, Portugal, (18.36), 60-2 3-4 (q).

6. Alina Kenzel, Germany, (18.16), 59-7 (q).

7. Axelina Johansson, Sweden, (18.16), 59-7 (q).

8. Lloydricia Cameron, Jamaica, (18.02), 59-1 1-2.

9. Chase Jackson, United States, (17.60), 57-9.

10. Ivana Xennia Gallardo, Chile, (17.47), 57-3 3-4.

11. Erna Soley Gunnarsdottir, Iceland, (17.39), 57-0 3-4.

12. Sun Yue, China, (17.33), 56-10 1-4.

13. Emel Dereli, Turkey, (17.02), 55-10.

14. Jorinde van Klinken, Netherlands, (16.35), 53-7 3-4.

15. Livia Avancini, Brazil, (16.26), 53-4 1-4.

16. Mine de Klerk, South Africa, (15.63), 51-3 1-2.

4 x 100m Relay

Round 1

Heat 1

1. United States (Melissa Jefferson; Twanisha Terry; Gabrielle Thomas; Sha’carri Richardson), 41.94 (Q).

2. Germany (Sophia Junk; Lisa Mayer; Gina Lueckenkemper; Rebekka Haase), 42.15 (Q).

3. Switzerland (Salome Kora; Sarah Atcho-Jaquier; Leonie Pointet; Mujinga Kambundji), 42.38 (Q).

4. Australia (Ella Connolly; Bree Masters; Kristie Edwards; Torrie Lewis), 42.75.

5. Poland (Magdalena Niemczyk; Krystsina Tsimanouskaya; Magdalena Stefanowicz; Ewa Swoboda), 42.86.

6. Italy (Zaynab Dosso; Dalia Kaddari; Irene Siragusa; Arianna de Masi), 43.03.

7. Belgium (Rani Vincke; Rani Rosius; Elise Mehuys; Delphine Nkansa), DQ.

7. Ivory Coast (Murielle Ahoure-Demps; Jessika Gbai; Maboundou Kone; Marie-Josee Ta Lou-Smith), DQ.

Heat 2

1. Britain (Bianca Williams; Imani Lansiquot; Amy Hunt; Desiree Henry), 42.03 (Q).

2. France (Orlann Oliere; Gemima Joseph; Helene Parisot; Chloe Galet), 42.13 (Q).

3. Jamaica (Alana Reid; Kemba Nelson; Shashalee Forbes; Tia Clayton), 42.35 (Q).

4. Canada (Sade McCreath; Jacqueline Madogo; Marie-Eloise Leclair; Audrey Leduc), 42.50 (q).

5. Netherlands (Isabel van den Berg; Marije van Hunenstijn; Minke Bisschops; Tasa Jiya), 42.64 (q).

6. Nigeria (Justina Tiana Eyakpobeyan; Favour Ofili; Rosemary Chukwuma; Tima Godbless), 42.70.

7. Spain (Sonia Molina-Prados; Jael Bestue; Paula Sevilla; Maria Isabel Perez), 42.77.

8. Trinidad and Tobago (Akilah Lewis; Sole Frederick; Sanaa Frederick; Leah Bertrand), 43.99.

1500m

Semifinal

1

1. Faith Kipyegon, Kenya, 3:58.64 (Q).

2. Georgia Bell, Britain, 3:59.49 (Q).

3. Elle St. Pierre, United States, 3:59.74 (Q).

4. Laura Muir, Britain, 3:59.83 (Q).

5. Klaudia Kazimierska, Poland, 4:00.21 (Q).

6. Agueda Marques, Spain, 4:01.90 (Q).

7. Esther Guerrero, Spain, 4:01.94.

8. Maia Ramsden, New Zealand, 4:02.20.

9. Georgia Griffith, Australia, 4:02.69.

10. Birke Haylom, Ethiopia, 4:03.11.

11. Nelly Chepchirchir, Kenya, 4:03.24.

12. Ludovica Cavalli, Italy, 4:03.59.

2

1. Diribe Welteji, Ethiopia, 3:55.10 (Q).

2. Jessica Hull, Australia, 3:55.40 (Q).

3. Nikki Hiltz, United States, 3:56.17 (Q).

4. Gudaf Tsegay, Ethiopia, 3:56.41 (Q).

5. Susan Lokayo Ejore, Kenya, 3:56.57 (Q).

6. Agathe Guillemot, France, 3:56.69 (Q).

7. Weronika Lizakowska, Poland, 3:57.31.

8. Marta Perez, Spain, 3:57.75.

9. Revee Walcott-Nolan, Britain, 3:58.08.

10. Sintayehu Vissa, Italy, 3:58.11.

11. Nozomi Tanaka, Japan, 3:59.70.

12. Salome Afonso, Portugal, 3:59.96.

13. Emily Mackay, United States, 4:02.03.

Long Jump

Final

1. Tara Davis-Woodhall, United States, (7.10), 23-3 1-2.

2. Malaika Mihambo, Germany, (6.98), 22-10 3-4.

3. Jasmine Moore, United States, (6.96), 22-10.

4. Larissa Iapichino, Italy, (6.87), 22-6 1-2.

5. Ese Brume, Nigeria, (6.70), 21-11 3-4.

6. Monae’ Nichols, United States, (6.67), 21-10 1-2.

7. Alina Rotaru-Kottmann, Romania, (6.67), 21-10 1-2.

8. Ackelia Smith, Jamaica, (6.66), 21-10 1-4.

9. Marthe Koala, Burkina Faso, (6.61), 21-8 1-4.

10. Ruth Usoro, Nigeria, (6.58), 21-7.

11. Hilary Kpatcha, France, (6.56), 21-6 1-4.

12. Prestina Oluchi Ochonogor, Nigeria, (6.24), 20-5 3-4.

400m Hurdles

Final

1. Sydney McLaughlin-Levrone, United States, 50.37.

2. Anna Cockrell, United States, 51.87.

3. Femke Bol, Netherlands, 52.15.

4. Jasmine Jones, United States, 52.29.

5. Rushell Clayton, Jamaica, 52.68.

6. Shiann Salmon, Jamaica, 53.29.

7. Savannah Sutherland, Canada, 53.88.

8. Louise Maraval, France, 54.53.

