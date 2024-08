Olympic Athletics Results

Wednesday Men Decathlon High Jump Group B 1. Heath Baldwin, United States, (2.17), 7-1 1-2. 2. Sander Skotheim, Norway, (2.11),…

Wednesday

Men

Decathlon

High Jump

Group B

1. Heath Baldwin, United States, (2.17), 7-1 1-2.

2. Sander Skotheim, Norway, (2.11), 6-11.

3. Johannes Erm, Estonia, (2.08), 6-10.

4. Leo Neugebauer, Germany, (2.05), 6-8 3-4.

5. Ken Mullings, Bahamas, (2.02), 6-7 1-2.

5. Damian Warner, Canada, (2.02), 6-7 1-2.

7. Markus Rooth, Norway, (1.99), 6-6 1-4.

8. Makenson Gletty, France, (1.99), 6-6 1-4.

9. Zachery Ziemek, United States, (1.96), 6-5 1-4.

10. Till Steinforth, Germany, (1.96), 6-5 1-4.

11. Jose Fernando Ferreira Santana, Brazil, (1.93), 6-4.

12. Ashley Moloney, Australia, DNS.

High Jump

Qualification

Group A

1. Shelby McEwen, United States, (2.27), 7-5 1-4 (q).

2. Mutaz Essa Barshim, Qatar, (2.27), 7-5 1-4 (q).

2. Woo Sanghyeok, South Korea, (2.27), 7-5 1-4 (q).

4. Ryoichi Akamatsu, Japan, (2.27), 7-5 1-4 (q).

5. Stefano Sottile, Italy, (2.24), 7-4 1-4 (q).

6. Jan Stefela, Czech Republic, (2.24), 7-4 1-4 (q).

6. Brian Raats, South Africa, (2.24), 7-4 1-4 (q).

8. Luis Enrique Zayas, Cuba, (2.24), 7-4 1-4.

9. Edgar Rivera, Mexico, (2.20), 7-2 1-2.

9. Luis Castro Rivera, Puerto Rico, (2.20), 7-2 1-2.

11. Wang Zhen, China, (2.20), 7-2 1-2.

12. Alperen Acet, Turkey, (2.20), 7-2 1-2.

13. Vladyslav Lavskyy, Ukraine, (2.15), 7-0 3-4.

14. Vernon Turner, United States, (2.15), 7-0 3-4.

15. Donald Thomas, Bahamas, NM.

Group B

1. Hamish Kerr, New Zealand, (2.27), 7-5 1-4 (q).

2. Gianmarco Tamberi, Italy, (2.24), 7-4 1-4 (q).

3. Romaine Beckford, Jamaica, (2.24), 7-4 1-4 (q).

4. Oleh Doroshchuk, Ukraine, (2.24), 7-4 1-4 (q).

5. Tihomir Ivanov, Bulgaria, (2.24), 7-4 1-4 (q).

6. Brandon Starc, Australia, (2.24), 7-4 1-4.

7. Fernando Ferreira, Brazil, (2.20), 7-2 1-2.

7. Erick Portillo, Mexico, (2.20), 7-2 1-2.

9. Thomas Carmoy, Belgium, (2.20), 7-2 1-2.

9. Juvaughn Harrison, United States, (2.20), 7-2 1-2.

11. Yual Reath, Australia, (2.20), 7-2 1-2.

11. Tomohiro Shinno, Japan, (2.20), 7-2 1-2.

13. Sarvesh Anil Kushare, India, (2.15), 7-0 3-4.

14. Joel Baden, Australia, (2.15), 7-0 3-4.

15. Tobias Potye, Germany, NM.

15. Andrii Protsenko, Ukraine, NM.

5000m

Round 1

Heat 1

1. Narve Gilje Nordas, Norway, 14:08.16 (Q).

2. Hagos Gebrhiwet, Ethiopia, 14:08.18 (Q).

3. John Heymans, Belgium, 14:08.33 (Q).

4. Jacob Krop, Kenya, 14:08.73 (Q).

5. Edwin Kurgat, Kenya, 14:08.76 (Q).

6. Graham Blanks, United States, 14:09.06 (Q).

7. Hugo Hay, France, 14:09.22 (Q).

8. Thomas Fafard, Canada, 14:09.37 (Q).

9. Jimmy Gressier, France, 14:09.95.

10. Egide Ntakarutimana, Burundi, 14:11.29.

11. Abdi Waiss, Djibouti, 14:11.88.

12. Stewart McSweyn, Australia, 14:12.31 (qJ).

13. Patrick Dever, Britain, 14:13.48.

14. Elzan Bibic, Serbia, 14:14.46.

15. Dominic Lokinyomo Lobalu, Refugee Olympic Team, 14:15.49 (qR).

16. Mohammed Ahmed, Canada, 14:15.76.

17. Aron Kifle, Eritrea, 14:16.77.

18. George Mills, Britain, 14:37.08 (qR).

19. Mike Foppen, Netherlands, 14:37.34 (qR).

20. Thierry Ndikumwenayo, Spain, DNF (qR).

20. Andreas Almgren, Sweden, DNS.

Heat 2

1. Jakob Ingebrigtsen, Norway, 13:51.59 (Q).

2. Biniam Mehary, Ethiopia, 13:51.82 (Q).

3. Isaac Kimeli, Belgium, 13:52.18 (Q).

4. Grant Fisher, United States, 13:52.44 (Q).

5. Oscar Chelimo, Uganda, 13:52.46 (Q).

6. Ronald Kwemoi, Kenya, 13:52.51 (Q).

7. Dawit Seare, Eritrea, 13:52.53 (Q).

8. Addisu Yihune, Ethiopia, 13:52.62 (Q).

9. Morgan McDonald, Australia, 13:52.67.

10. Birhanu Balew, Bahrain, 13:53.11.

11. Yann Schrub, France, 13:53.27 (qJ).

12. Jonas Raess, Switzerland, 13:55.04.

13. Brian Fay, Ireland, 13:55.35.

14. Santiago Catrofe, Uruguay, 13:56.40.

15. Mohamed Ismail, Djibouti, 13:57.47.

16. Luis Grijalva, Guatemala, 13:58.81.

17. Benjamin Flanagan, Canada, 13:59.23.

18. Sam Atkin, Britain, 14:02.46.

19. Abdihamid Nur, United States, 14:15.00.

20. Adel Mechaal, Spain, DNS.

800m

Round 1

Heat 1

1. Eliott Crestan, Belgium, 1:45.51 (Q).

2. Marco Arop, Canada, 1:45.74 (Q).

3. Peyton Craig, Australia, 1:45.81 (Q).

4. Handal Roban, St Vincent and the Grenadines, 1:46.00.

5. Abdelati El Guesse, Morocco, 1:46.91.

6. Tumo Nkape, Botswana, 1:46.99.

7. Abubaker Haydar Abdalla, Qatar, 1:48.42.

8. James Preston, New Zealand, 1:48.50.

9. Abraham Guem, South Sudan, 1:48.74.

Heat 2

1. Gabriel Tual, France, 1:45.13 (Q).

2. Mark English, Ireland, 1:45.15 (Q).

3. Tshepiso Masalela, Botswana, 1:45.58 (Q).

4. Jakub Dudycha, Czech Republic, 1:45.62.

5. Koitatoi Kidali, Kenya, 1:45.84.

6. Edose Ibadin, Nigeria, 1:46.56.

7. Mohamed Ali Gouaned, Algeria, 1:47.34.

8. Ali Idow Hassan, Somalia, 1:48.72.

9. Mohammed Dwedar, Palestine, 1:54.83.

Heat 3

1. Emmanuel Wanyonyi, Kenya, 1:44.64 (Q).

2. Catalin Tecuceanu, Italy, 1:44.80 (Q).

3. Andreas Kramer, Sweden, 1:44.93 (Q).

4. Adrian Ben, Spain, 1:45.03.

5. Ryan Clarke, Netherlands, 1:45.56.

6. Joseph Deng, Australia, 1:45.87.

7. Tibo de Smet, Belgium, 1:46.03.

8. Brandon Miller, United States, 1:46.34.

9. Yervand Mkrtchyan, Armenia, 1:49.91.

Heat 4

1. Djamel Sedjati, Algeria, 1:45.84 (Q).

2. Elliot Giles, Britain, 1:45.93 (Q).

3. Hobbs Kessler, United States, 1:46.15 (Q).

4. Simone Barontini, Italy, 1:46.33.

5. Elvin Josue Canales, Spain, 1:46.48.

6. Pieter Sisk, Belgium, 1:46.60.

7. Peter Bol, Australia, 1:47.50.

8. Dennick Luke, Dominica, 1:47.54.

9. Musa Suliman, Refugee Olympic Team, 1:49.61.

Heat 5

1. Ben Pattison, Britain, 1:45.56 (Q).

2. Edmund du Plessis, South Africa, 1:45.73 (Q).

3. Wyclife Kinyamal, Kenya, 1:45.86 (Q).

4. Benjamin Robert, France, 1:45.92.

5. Navasky Anderson, Jamaica, 1:46.82.

6. Tobias Gronstad, Norway, 1:46.85.

7. Mateusz Borkowski, Poland, 1:47.50.

8. Jose Maita, Venezuela, 1:48.02.

9. Bunthorn Chhun, Cambodia, 1:53.31.

Heat 6

1. Mohamed Attaoui, Spain, 1:44.81 (Q).

2. Bryce Hoppel, United States, 1:45.24 (Q).

3. Max Burgin, Britain, 1:45.36 (Q).

4. Corentin le Clezio, France, 1:45.42 (Re).

5. Jesus Tonatiu Lopez, Mexico, 1:45.82 (Re).

6. Tom Dradriga, Uganda, 1:46.05 (Re).

7. Kethobogile Haingura, Botswana, 1:46.46 (Re).

8. Slimane Moula, Algeria, 1:46.71 (Re).

110m Hurdles

Semifinal

1

1. Grant Holloway, United States, 12.98 (Q).

2. Enrique Llopis, Spain, 13.17 (Q).

3. Hansle Parchment, Jamaica, 13.19 (q).

4. Rachid Muratake, Japan, 13.26 (q).

5. Michael Obasuyi, Belgium, 13.36.

6. Qin Weibo, China, 13.41.

7. Raphael Mohamed, France, 13.41.

8. Antoine Andrews, Bahamas, 13.43.

2

1. Rasheed Broadbell, Jamaica, 13.21 (Q).

2. Freddie Crittenden, United States, 13.23 (Q).

3. Sasha Zhoya, France, 13.34.

3. Louis Francois Mendy, Senegal, 13.34.

5. Lorenzo Ndele Simonelli, Italy, 13.38.

6. Jason Joseph, Switzerland, 13.43.

7. Tade Ojora, Britain, 13.47.

8. Rafael Pereira, Brazil, 13.87.

3

1. Orlando Bennett, Jamaica, 13.09 (Q).

2. Daniel Roberts, United States, 13.10 (Q).

3. Milan Trajkovic, Cyprus, 13.32.

3. Shunsuke Izumiya, Japan, 13.32.

5. Asier Martinez, Spain, 13.35.

6. Eduardo Rodrigues, Brazil, 13.44.

7. Xu Zhuoyi, China, 13.48.

8. Wilhem Belocian, France, 13.52.

Triple Jump

Qualification

Group A

1. Jordan Alejandro Diaz Fortun, Spain, (17.24), 56-6 3-4 (Q).

2. Hugues Fabrice Zango, Burkina Faso, (17.16), 56-3 1-2 (Q).

3. Almir dos Santos, Brazil, (17.06), 55-11 3-4 (q).

4. Yasser Mohammed Triki, Algeria, (16.85), 55-3 1-2 (q).

5. Andy Diaz Hernandez, Italy, (16.79), 55-1 (q).

6. Jean-Marc Pontvianne, France, (16.79), 55-1.

7. Donald Scott, United States, (16.77), 55-0 1-4.

8. Andy Hechavarria, Cuba, (16.70), 54-9 1-2.

9. Jordan Scott, Jamaica, (16.36), 53-8 1-4.

10. Tiago Pereira, Portugal, (16.36), 53-8 1-4.

11. Kim Jangwoo, South Korea, (16.31), 53-6 1-4.

12. Praveen Chithravel, India, (16.25), 53-3 3-4.

13. Jah-Nhai Perinchief, Bermuda, (16.23), 53-3.

14. Leodan Torrealba, Venezuela, (16.18), 53-1.

15. Ethan Olivier, New Zealand, (16.16), 53-0 1-4.

16. Fang Yaoqing, China, (15.85), 52-0.

Group B

1. Pedro Pichardo, Portugal, (17.44), 57-2 3-4 (Q).

2. Salif Mane, United States, (17.16), 56-3 1-2 (Q).

3. Jaydon Hibbert, Jamaica, (16.99), 55-9 (q).

4. Max Hess, Germany, (16.98), 55-8 1-2 (q).

5. Zhu Yaming, China, (16.91), 55-5 3-4 (q).

6. Connor Murphy, Australia, (16.80), 55-1 1-2 (q).

7. Lazaro Martinez, Cuba, (16.79), 55-1 (q).

8. Thomas Gogois, France, (16.77), 55-0 1-4.

9. Su Wen, China, (16.70), 54-9 1-2.

10. Cristian Napoles, Cuba, (16.67), 54-8 1-4.

11. Andrea Dallavalle, Italy, (16.65), 54-7 1-2.

12. Emmanuel Ihemeje, Italy, (16.50), 54-1 3-4.

13. Abdulla Narangolintevida, India, (16.49), 54-1 1-4.

14. Russell Robinson, United States, (16.47), 54-0 1-2.

15. Geiner Moreno, Colombia, (16.40), 53-9 3-4.

16. Necati Er, Turkey, (13.65), 44-9 1-2.

400m Hurdles

Semifinal

1

1. Karsten Warholm, Norway, 47.67 (Q).

2. Clement Ducos, France, 47.85 (Q).

3. Alison dos Santos, Brazil, 47.95 (q).

4. Trevor Bassitt, United States, 48.29.

5. Ezekiel Nathaniel, Nigeria, 48.65.

6. Nick Smidt, Netherlands, 49.61.

7. Jaheel Hyde, Jamaica, 50.03.

8. Joshua Abuaku, Germany, 50.19.

2

1. Kyron McMaster, British Virgin Islands, 48.15 (Q).

2. Rasmus Magi, Estonia, 48.16 (Q).

3. Abderrahman Samba, Qatar, 48.20 (q).

4. CJ Allen, United States, 48.44.

5. Emil Agyekum, Germany, 48.78.

6. Alessandro Sibilio, Italy, 48.79.

7. Malik James-King, Jamaica, 48.85.

8. Berke Akcam, Turkey, 49.12.

3

1. Rai Benjamin, United States, 47.85 (Q).

2. Roshawn Clarke, Jamaica, 48.34 (Q).

3. Wilfried Happio, France, 48.66.

4. Matheus Lima, Brazil, 49.08.

5. Wiseman Were Mukhobe, Kenya, 49.22.

6. Carl Bengtstrom, Sweden, 49.56.

7. Gerald Drummond, Costa Rica, 49.68.

8. Alastair Chalmers, Britain, 56.52.

200m

Semifinal

1

1. Kenneth Bednarek, United States, 20.00 (Q).

2. Alexander Ogando, Dominican Republic, 20.09 (Q).

3. Andre de Grasse, Canada, 20.41.

4. Shaun Maswanganyi, South Africa, 20.42.

5. Wanya McCoy, Bahamas, 20.61.

6. Tarsis Gracious Orogot, Uganda, 20.64.

7. Ryan Zeze, France, 20.81.

8. Bryan Levell, Jamaica, 20.93.

2

1. Letsile Tebogo, Botswana, 19.96 (Q).

2. Noah Lyles, United States, 20.08 (Q).

3. Makanakaishe Charamba, Zimbabwe, 20.31 (q).

4. Eseosa Fostine Desalu, Italy, 20.37.

5. Joshua Hartmann, Germany, 20.47.

6. Towa Uzawa, Japan, 20.54.

7. Aaron Brown, Canada, 20.57.

8. Erik Erlandsson, Sweden, 20.93.

3

1. Erriyon Knighton, United States, 20.09 (Q).

2. Joseph Fahnbulleh, Liberia, 20.12 (Q).

3. Tapiwanashe Makarawu, Zimbabwe, 20.16 (q).

4. Filippo Tortu, Italy, 20.54.

5. Brendon Rodney, Canada, 20.59.

6. Renan Correa, Brazil, 20.60.

7. Udodi Chudi Onwuzurike, Nigeria, 20.72.

7. Wayde van Niekerk, South Africa, 20.72.

Discus Throw

Final

1. Roje Stona, Jamaica, (70.00), 229-8.

2. Mykolas Alekna, Lithuania, (69.97), 229-6 3-4.

3. Matthew Denny, Australia, (69.31), 227-4 3-4.

4. Kristjan Ceh, Slovenia, (68.41), 224-5 1-2.

5. Lukas Weisshaidinger, Austria, (67.54), 221-7 1-4.

6. Clemens Pruefer, Germany, (67.41), 221-2.

7. Daniel Stahl, Sweden, (66.95), 219-8.

8. Andrius Gudzius, Lithuania, (66.55), 218-4 1-4.

9. Ralford Mullings, Jamaica, (65.61), 215-3 1-4.

10. Traves Smikle, Jamaica, (64.97), 213-2.

11. Alin Alexandru Firfirica, Romania, (64.45), 211-5 1-2.

12. Alex Rose, Samoa, (61.89), 203-0 3-4.

400m

Final

1. Quincy Hall, United States, 43.40.

2. Matthew Hudson-Smith, Britain, 43.44.

3. Muzala Samukonga, Zambia, 43.74.

4. Jereem Richards, Trinidad and Tobago, 43.78.

5. Kirani James, Grenada, 43.87.

6. Christopher Bailey, United States, 44.58.

7. Samuel Ogazi, Nigeria, 44.73.

8. Michael Norman, United States, 45.62.

3000m Steeplechase

Final

1. Soufiane El Bakkali, Morocco, 8:06.05.

2. Kenneth Rooks, United States, 8:06.41.

3. Abraham Kibiwot, Kenya, 8:06.47.

4. Mohamed Amin Jhinaoui, Tunisia, 8:07.73.

5. Ahmed Jaziri, Tunisia, 8:08.02.

6. Samuel Firewu, Ethiopia, 8:08.87.

7. Simon Kiprop Koech, Kenya, 8:09.26.

8. Ryuji Miura, Japan, 8:11.72.

9. Getnet Wale, Ethiopia, 8:12.33.

10. Daniel Arce, Spain, 8:13.80.

11. Avinash Mukund Sable, India, 8:14.18.

12. Mohamed Tindouft, Morocco, 8:14.82.

13. Jean-Simon Desgagnes, Canada, 8:19.31.

14. Amos Serem, Kenya, 8:19.74.

15. Leonard Chemutai, Uganda, 8:20.03.

16. Lamecha Girma, Ethiopia, DNF.

Women

100m Hurdles

Round 1

Heat 1

1. Tobi Amusan, Nigeria, 12.49 (Q).

2. Alaysha Johnson, United States, 12.61 (Q).

3. Janeek Brown, Jamaica, 12.84 (Q).

4. Mako Fukube, Japan, 12.85 (q).

5. Sidonie Fiadanantsoa, Madagascar, 12.92 (Re).

6. Wu Yanni, China, 12.97 (Re).

7. Maayke Tjin-A-Lim, Netherlands, 12.98 (Re).

8. Maribel Vanessa Caicedo, Ecuador, 13.05 (Re).

Heat 2

1. Jasmine Camacho-Quinn, Puerto Rico, 12.42 (Q).

2. Cindy Sember, Britain, 12.72 (Q).

3. Pia Skrzyszowska, Poland, 12.82 (Q).

4. Denisha Cartwright, Bahamas, 12.89.

5. Yumi Tanaka, Japan, 12.90.

6. Ebony Morrison, Liberia, 12.93.

7. Celeste Mucci, Australia, 13.05.

8. Emelia Chatfield, Haiti, 13.06.

Heat 3

1. Nadine Visser, Netherlands, 12.53 (Q).

1. Masai Russell, United States, 12.53 (Q).

3. Cyrena Samba-Mayela, France, 12.56 (Q).

4. Charisma Taylor, Bahamas, 12.78 (q).

5. Mariam Abdul-Rashid, Canada, 12.80 (q).

6. Reetta Hurske, Finland, 12.96 (Re).

7. Greta Kerekes, Hungary, 13.50 (Re).

8. Michelle Jenneke, Australia, 20.85 (Re).

Heat 4

1. Danielle Williams, Jamaica, 12.59 (Q).

2. Sarah Lavin, Ireland, 12.73 (Q).

3. Ditaji Kambundji, Switzerland, 12.81 (Q).

4. Marione Fourie, South Africa, 12.91.

5. Laeticia Bapte, France, 13.04.

6. Luca Kozak, Hungary, 13.11.

7. Jyothi Yarraji, India, 13.16.

8. Yoveinny Mota, Venezuela, DQ.

Heat 5

1. Ackera Nugent, Jamaica, 12.65 (Q).

2. Devynne Charlton, Bahamas, 12.71 (Q).

3. Grace Stark, United States, 12.72 (Q).

4. Liz Clay, Australia, 12.94 (Re).

5. Lotta Harala, Finland, 12.97 (Re).

6. Viktoria Forster, Slovakia, 13.08 (Re).

7. Lin Yuwei, China, 13.24 (Re).

8. Michelle Harrison, Canada, 13.40 (Re).

Javelin Throw

Qualification

Group A

1. Jo-Ane van Dyk, South Africa, (64.22), 210-8 1-2 (Q).

2. Mackenzie Little, Australia, (62.82), 206-1 1-4 (Q).

3. Kathryn Mitchell, Australia, (62.40), 204-8 3-4 (Q).

4. Nikola Ogrodnikova, Czech Republic, (61.16), 200-8 (q).

5. Maria Lucelly Murillo, Colombia, (60.38), 198-1 1-4.

6. Lina Muze-Sirma, Latvia, (60.30), 197-10 1-4.

7. Christin Hussong, Germany, (59.99), 196-10.

8. Tori Peeters, New Zealand, (59.78), 196-1 3-4.

9. Victoria Hudson, Austria, (59.69), 195-10.

10. Marina Saito, Japan, (59.42), 194-11 1-2.

11. Dai Qianqian, China, (59.33), 194-8.

12. Maggie Malone-Hardin, United States, (58.76), 192-9 1-2.

13. Rhema Otabor, Bahamas, (57.67), 189-2 1-2.

14. Jucilene Sales de Lima, Brazil, (57.56), 188-10 1-4.

15. Annu Rani, India, (55.81), 183-1 1-4.

16. Dilhani Lekamge, Sri Lanka, (53.66), 176-0 3-4.

Group B

1. Maria Andrejczyk, Poland, (65.52), 214-11 3-4 (Q).

2. Sara Kolak, Croatia, (64.57), 211-10 1-4 (Q).

3. Flor Denis Ruiz Hurtado, Colombia, (64.40), 211-3 1-2 (Q).

4. Elina Tzengko, Greece, (63.22), 207-5 (Q).

5. Haruka Kitaguchi, Japan, (62.58), 205-4 (Q).

6. Yulenmis Aguilar, Spain, (61.95), 203-3 (q).

7. Marie-Therese Obst, Norway, (61.82), 202-10 (q).

8. Momone Ueda, Japan, (61.08), 200-4 3-4 (q).

9. Adriana Vilagos, Serbia, (60.49), 198-5 1-2.

10. Petra Sicakova, Czech Republic, (60.47), 198-4 3-4.

11. Anete Sietina, Latvia, (60.47), 198-4 3-4.

12. Lyu Huihui, China, (59.37), 194-9 1-2.

13. Liveta Jasiunaite, Lithuania, (58.35), 191-5 1-4.

14. Kelsey-Lee Barber, Australia, (57.73), 189-5.

15. Anni-Linnea Alanen, Finland, (55.30), 181-5 1-4.

16. Eda Tugsuz, Turkey, (55.30), 181-5 1-4.

1500m

Repechage Round

Heat 1

1. Birke Haylom, Ethiopia, 4:01.47 (Q).

2. Ludovica Cavalli, Italy, 4:02.46 (Q).

3. Esther Guerrero, Spain, 4:03.15 (Q).

4. Sophie O’Sullivan, Ireland, 4:03.73.

5. Lucia Stafford, Canada, 4:04.26.

6. Joselyn Daniely Brea, Venezuela, 4:05.93.

7. Federica del Buono, Italy, 4:06.00.

8. Winnie Nanyondo, Uganda, 4:06.35.

9. Nele Wessel, Germany, 4:07.22.

10. Kate Current, Canada, 4:08.91.

11. Yume Goto, Japan, 4:10.40.

12. Farida Abaroge, Refugee Olympic Team, 4:30.53.

13. Sara Lappalainen, Finland, DNS.

Heat 2

1. Sintayehu Vissa, Italy, 4:06.71 (Q).

2. Revee Walcott-Nolan, Britain, 4:06.73 (Q).

3. Agueda Marques, Spain, 4:07.05 (Q).

4. Sarah Healy, Ireland, 4:07.60.

5. Kristiina Sasinek Maki, Czech Republic, 4:07.80.

6. Simone Plourde, Canada, 4:08.49.

7. Elise Vanderelst, Belgium, 4:08.86.

8. Linden Hall, Australia, 4:09.05.

9. Aleksandra Plocinska, Poland, 4:09.47.

10. Vera Hoffmann, Luxembourg, 4:11.28.

11. Adelle Tracey, Jamaica, 4:14.52.

12. Maria Pia Fernandez, Uruguay, 4:16.46.

Pole Vault

Final

1. Nina Kennedy, Australia, (4.90), 16-1.

2. Katie Moon, United States, (4.85), 15-11.

3. Alysha Newman, Canada, (4.85), 15-11.

4. Angelica Moser, Switzerland, (4.80), 15-9.

5. Amalie Svabikova, Czech Republic, (4.80), 15-9.

6. Wilma Murto, Finland, (4.70), 15-5.

6. Elisa Molinarolo, Italy, (4.70), 15-5.

6. Eliza McCartney, New Zealand, (4.70), 15-5.

9. Aikaterini Stefanidi, Greece, (4.70), 15-5.

10. Robeilys Peinado, Venezuela, (4.60), 15-1.

11. Marie-Julie Bonnin, France, (4.60), 15-1.

12. Imogen Ayris, New Zealand, (4.60), 15-1.

13. Olivia McTaggart, New Zealand, (4.60), 15-1.

14. Elina Lampela, Finland, (4.40), 14-5 1-4.

14. Ninon Chapelle, France, (4.40), 14-5 1-4.

14. Anjuli Knaesche, Germany, (4.40), 14-5 1-4.

14. Roberta Bruni, Italy, (4.40), 14-5 1-4.

18. Lene Onsrud Retzius, Norway, (4.40), 14-5 1-4.

19. Tina Sutej, Slovenia, (4.40), 14-5 1-4.

400m

Semifinal

1

1. Salwa Eid Naser, Bahrain, 49.08 (Q).

2. Rhasidat Adeleke, Ireland, 49.95 (Q).

3. Henriette Jaeger, Norway, 50.17 (q).

4. Lieke Klaver, Netherlands, 50.44.

5. Victoria Ohuruogu, Britain, 51.14.

6. Aaliyah Butler, United States, 51.18.

7. Gabby Scott, Puerto Rico, 51.22.

8. Junelle Bromfield, Jamaica, 51.93.

2

1. Marileidy Paulino, Dominican Republic, 49.21 (Q).

2. Alexis Holmes, United States, 50.00 (Q).

3. Laviai Nielsen, Britain, 50.69.

4. Nickisha Pryce, Jamaica, 50.77.

5. Andrea Miklos, Romania, 50.78.

6. Ella Onojuvwevwo, Nigeria, 51.05.

7. Susanne Gogl-Walli, Austria, 51.17.

8. Lurdes Gloria Manuel, Czech Republic, 51.42.

3

1. Natalia Kaczmarek, Poland, 49.45 (Q).

2. Amber Anning, Britain, 49.47 (Q).

3. Sada Williams, Barbados, 49.89 (q).

4. Kendall Ellis, United States, 50.40.

5. Roxana Gomez, Cuba, 50.48.

6. Paola Moran, Mexico, 50.73.

7. Stacey Ann Williams, Jamaica, 50.79.

8. Miranda Charlene Coetzee, South Africa, 51.60.

Mixed Team

Marathon Race Walk Relay

1. Spain (Alvaro Martin; Maria Perez; Alvaro Martin; Maria Perez), 2:50:31.

2. Ecuador (Brian Daniel Pintado; Glenda Morejon; Brian Daniel Pintado; Glenda Morejon), 2:51:22.

3. Australia (Rhydian Cowley; Jemima Montag; Rhydian Cowley; Jemima Montag), 2:51:38.

4. Peru (Cesar Augusto Rodriguez; Kimberly Garcia Leon; Cesar Augusto Rodriguez; Kimberly Garcia Leon), 2:51:56.

5. Mexico (Ever Jair Palma Olivares; Alegna Gonzalez; Ever Jair Palma Olivares; Alegna Gonzalez), 2:52:38.

6. Italy (Massimo Stano; Antonella Palmisano; Massimo Stano; Antonella Palmisano), 2:53:52.

7. Brazil (Caio Bonfim; Viviane Lyra; Caio Bonfim; Viviane Lyra), 2:54:08.

8. Japan (Masatora Kawano; Kumiko Okada; Masatora Kawano; Kumiko Okada), 2:55:40.

9. Spain (Miguel Angel Lopez; Cristina Montesinos; Miguel Angel Lopez; Cristina Montesinos), 2:56:10.

10. Germany (Christopher Linke; Saskia Feige; Christopher Linke; Saskia Feige), 2:56:14.

11. France (Aurelien Quinion; Clemence Beretta; Aurelien Quinion; Clemence Beretta), 2:56:54.

12. Colombia (Mateo Romero; Lorena Arenas; Mateo Romero; Lorena Arenas), 2:57:54.

13. Japan (Kazuki Takahashi; Ayane Yanai; Kazuki Takahashi; Ayane Yanai), 2:58:08.

14. China (He Xianghong; Qieyang Shijie; He Xianghong; Qieyang Shijie), 2:59:13.

15. China (Zhang Jun; Yang Jiayu; Zhang Jun; Yang Jiayu), 3:00:43.

16. Poland (Maher Ben Hlima; Olga Chojecka; Maher Ben Hlima; Olga Chojecka), 3:00:55.

17. Ukraine (Ivan Banzeruk; Lyudmila Olyanovska; Ivan Banzeruk; Lyudmila Olyanovska), 3:01:50.

18. Slovakia (Dominik Cerny; Hana Burzalova; Dominik Cerny; Hana Burzalova), 3:03:54.

19. Colombia (Cesar Herrera; Laura Cristina Mojica Chalarca; Cesar Herrera; Laura Cristina Mojica Chalarca), 3:03:56.

20. Canada (Evan Dunfee; Olivia Lundman; Evan Dunfee; Olivia Lundman), 3:04:57.

21. Hungary (Bence Venyercsan; Rita Recsei; Bence Venyercsan; Rita Recsei), 3:05:18.

22. Australia (Declan Tingay; Rebecca Henderson; Declan Tingay; Rebecca Henderson), 3:09:21.

23. Turkey (Mazlum Demir; Ayse Tekdal; Mazlum Demir; Ayse Tekdal), 3:14:53.

24. Czech Republic (Vit Hlavac; Eliska Martinkova; Vit Hlavac; Eliska Martinkova), DNF.

24. India (Suraj Panwar; Priyanka; Suraj Panwar; Priyanka), DNF.

