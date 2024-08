Olympic Athletics Results

Monday Men Decathlon Discus Throw Group A 1. Karel Tilga, Estonia, (50.13), 164-5 3-4. 2. Harrison Williams, United States, (46.91),…

Monday

Men

Decathlon

Discus Throw

Group A

1. Karel Tilga, Estonia, (50.13), 164-5 3-4.

2. Harrison Williams, United States, (46.91), 153-11.

3. Johannes Erm, Estonia, (46.29), 151-10 1-2.

4. Ken Mullings, Bahamas, (46.07), 151-1 3-4.

5. Makenson Gletty, France, (46.03), 151-0 1-4.

6. Heath Baldwin, United States, (43.66), 143-3.

7. Janek Oiglane, Estonia, (43.39), 142-4 1-4.

8. Jose Fernando Ferreira Santana, Brazil, (42.86), 140-7 1-2.

9. Till Steinforth, Germany, (42.59), 139-8 3-4.

10. Jorge Urena, Spain, (40.92), 134-3.

11. Rik Taam, Netherlands, (39.31), 128-11 3-4.

400m Hurdles

Round 1

Heat 1

1. Rai Benjamin, United States, 48.82 (Q).

2. Jaheel Hyde, Jamaica, 49.08 (Q).

3. Kyron McMaster, British Virgin Islands, 49.24 (Q).

4. Carl Bengtstrom, Sweden, 49.34.

5. Bassem Hemeida, Qatar, 49.82.

6. Daiki Ogawa, Japan, 50.21.

7. Matic Ian Gucek, Slovenia, 50.30.

Heat 2

1. Karsten Warholm, Norway, 47.57 (Q).

2. Clement Ducos, France, 47.69 (Q).

3. Abderrahman Samba, Qatar, 48.35 (Q).

4. Yeral Nunez, Dominican Republic, 48.67.

5. Trevor Bassitt, United States, 49.38.

6. Vit Muller, Czech Republic, 49.44.

7. Oskar Edlund, Sweden, 49.74.

8. Xie Zhiyu, China, 49.90.

Heat 3

1. Rasmus Magi, Estonia, 48.62 (Q).

2. Cj Allen, United States, 48.64 (Q).

3. Alison dos Santos, Brazil, 48.75 (Q).

4. Emil Agyekum, Germany, 49.38.

5. Victor Ntweng, Botswana, 49.59.

6. Julien Bonvin, Switzerland, 49.82.

7. Kaito Tsutsue, Japan, 50.50.

8. Yasmani Copello, Turkey, 50.72.

Heat 4

1. Roshawn Clarke, Jamaica, 48.17 (Q).

2. Ezekiel Nathaniel, Nigeria, 48.38 (Q).

3. Wilfried Happio, France, 48.42 (Q).

4. Alessandro Sibilio, Italy, 48.43 (q).

5. Wiseman Were Mukhobe, Kenya, 48.58 (q).

6. Nick Smidt, Netherlands, 48.64 (q).

7. Gerald Drummond, Costa Rica, 48.80 (Re).

8. Constantin Preis, Germany, 49.99 (Re).

Heat 5

1. Malik James-King, Jamaica, 48.21 (Q).

2. Matheus Lima, Brazil, 48.90 (Q).

3. Alastair Chalmers, Britain, 48.98 (Q).

4. Joshua Abuaku, Germany, 49.00 (Re).

5. Berke Akcam, Turkey, 49.48 (Re).

6. Ken Toyoda, Japan, 53.62 (Re).

7. Ismail Doudai Abakar, Qatar, DNF.

7. Peng Ming-Yang, Taiwan, DNF.

Discus Throw

Qualification

Group A

1. Mykolas Alekna, Lithuania, (67.47), 221-4 1-2 (Q).

2. Matthew Denny, Australia, (66.83), 219-3 1-4 (Q).

3. Lukas Weisshaidinger, Austria, (66.72), 218-11 (Q).

4. Traves Smikle, Jamaica, (65.91), 216-3 (q).

5. Ralford Mullings, Jamaica, (65.18), 213-10 1-4 (q).

6. Daniel Stahl, Sweden, (65.16), 213-9 1-2 (q).

7. Sam Mattis, United States, (62.66), 205-7.

8. Martin Markovic, Croatia, (62.31), 204-5 1-4.

9. Andrew Evans, United States, (62.25), 204-3.

10. Mauricio Ortega, Colombia, (61.97), 203-4.

11. Lolassonn Djouhan, France, (61.93), 203-2 1-4.

12. Nicholas Percy, Britain, (61.81), 202-9 1-2.

13. Francois Prinsloo, South Africa, (61.35), 201-3 1-2.

14. Mario Alberto Diaz, Cuba, (60.92), 199-10 1-2.

15. Martynas Alekna, Lithuania, (58.66), 192-5 1-2.

16. Henrik Janssen, Germany, NM.

Group B

1. Clemens Pruefer, Germany, (66.36), 217-8 3-4 (Q).

2. Roje Stona, Jamaica, (65.32), 214-3 3-4 (q).

3. Kristjan Ceh, Slovenia, (64.80), 212-7 1-4 (q).

4. Andrius Gudzius, Lithuania, (64.07), 210-2 1-2 (q).

5. Alin Alexandru Firfirica, Romania, (63.66), 208-10 1-2 (q).

6. Alex Rose, Samoa, (62.88), 206-3 3-4 (q).

7. Connor Bell, New Zealand, (62.88), 206-3 3-4.

8. Philip Milanov, Belgium, (62.44), 204-10 1-2.

9. Mika Sosna, Germany, (61.81), 202-9 1-2.

10. Joseph Brown, United States, (61.68), 202-4 1-2.

11. Lawrence Okoye, Britain, (61.17), 200-8 1-2.

12. Juan Caicedo, Ecuador, (60.99), 200-1 1-4.

13. Victor Hogan, South Africa, (60.78), 199-5.

14. Tom Reux, France, (58.22), 191-0 1-4.

15. Oussama Khennoussi, Algeria, NM.

15. Claudio Romero, Chile, NM.

400m

Repechage Round

Heat 1

1. Elian Larregina, Argentina, 45.36 (Q).

2. Gilles Biron, France, 45.87.

3. Lucas Carvalho, Brazil, 46.25.

4. Jonathan Sacoor, Belgium, DNS.

4. Davide Re, Italy, DNS.

4. Deandre Watkin, Jamaica, DNS.

4. Fuga Sato, Japan, DNS.

Heat 2

1. Lythe Pillay, South Africa, 45.40 (Q).

2. Matej Krsek, Czech Republic, 45.53.

3. Oleksandr Pohorilko, Ukraine, 45.59.

4. Michael Joseph, Saint Lucia, 45.64.

5. Chidi Okezie, Nigeria, 45.92.

6. Alexander Ogando, Dominican Republic, DNS.

6. Yuki Joseph Nakajima, Japan, DNS.

Heat 3

1. Zakithi Nene, South Africa, 44.81 (Q).

2. Leungo Scotch, Botswana, 45.33 (q).

3. Attila Molnar, Hungary, 45.45.

4. Lionel Spitz, Switzerland, 45.51.

5. Anthony Jose Zambrano, Colombia, DNS.

5. Kentaro Sato, Japan, DNS.

Heat 4

1. Ammar Ismail Yahia Ibrahim, Qatar, 44.77 (Q).

2. Cheikh Tidiane Diouf, Senegal, 45.03 (q).

3. Jean Paul Bredau, Germany, 45.40.

4. Dylan Borlee, Belgium, 45.51.

5. Joao Coelho, Portugal, 45.64.

6. Sean Bailey, Jamaica, DNF.

Women

400m Hurdles

Round 1

Heat 1

1. Rushell Clayton, Jamaica, 54.32 (Q).

2. Fatoumata Binta Diallo, Portugal, 54.75 (Q).

3. Amalie Iuel, Norway, 54.82 (Q).

4. Cathelijn Peeters, Netherlands, 54.84 (q).

5. Naomi van den Broeck, Belgium, 55.51 (Re).

6. Rebecca Sartori, Italy, 55.81 (Re).

7. Chayenne da Silva, Brazil, 56.52 (Re).

8. Kemi Adekoya, Bahrain, DNS.

Heat 2

1. Jasmine Jones, United States, 53.60 (Q).

2. Rogail Joseph, South Africa, 54.56 (Q).

3. Savannah Sutherland, Canada, 54.80 (Q).

4. Paulien Couckuyt, Belgium, 54.90 (q).

5. Gianna Woodruff, Panama, 54.94 (Re).

6. Ayomide Folorunso, Italy, 55.03 (Re).

7. Shana Grebo, France, 56.70 (Re).

8. Carolina Krafzik, Germany, 58.49 (Re).

Heat 4

1. Anna Cockrell, United States, 53.91 (Q).

2. Lina Nielsen, Britain, 54.65 (Q).

3. Janieve Russell, Jamaica, 54.67 (Q).

4. Hanne Claes, Belgium, 54.80 (q).

5. Nikoleta Jichova, Czech Republic, 55.45 (Re).

6. Grace Claxton, Puerto Rico, 56.29 (Re).

7. Viivi Lehikoinen, Finland, 56.67 (Re).

8. Lauren Hoffman, Philippines, 57.84 (Re).

Repechage Round

Heat 1

1. Ayomide Folorunso, Italy, 55.07 (Q).

2. Alanah Yukich, Australia, 55.11 (Q).

2. Naomi van den Broeck, Belgium, 55.11 (Q).

4. Grace Claxton, Puerto Rico, 55.94.

5. Line Kloster, Norway, 56.73.

6. Viivi Lehikoinen, Finland, 58.04.

7. Viktoriya Tkachuk, Ukraine, 59.40.

Heat 2

1. Mo Jiadie, China, 54.75 (Q).

2. Jessie Knight, Britain, 55.10 (Q).

3. Gianna Woodruff, Panama, 55.10.

4. Nikoleta Jichova, Czech Republic, 55.31.

5. Rebecca Sartori, Italy, 55.44.

6. Carolina Krafzik, Germany, 56.02.

7. Chayenne da Silva, Brazil, 56.56.

Heat 3

1. Shana Grebo, France, 54.91 (Q).

2. Anna Ryzhykova, Ukraine, 54.95 (Q).

3. Linda Angounou, Cameroon, 55.09.

4. Sarah Carli, Australia, 55.12.

5. Yasmin Giger, Switzerland, 55.18.

6. Alice Muraro, Italy, 55.48.

7. Lauren Hoffman, Philippines, 58.28.

Pole Vault

Qualification

Group A

1. Nina Kennedy, Australia, (4.55), 14-11 1-4 (q).

1. Amalie Svabikova, Czech Republic, (4.55), 14-11 1-4 (q).

1. Roberta Bruni, Italy, (4.55), 14-11 1-4 (q).

1. Angelica Moser, Switzerland, (4.55), 14-11 1-4 (q).

5. Alysha Newman, Canada, (4.55), 14-11 1-4 (q).

5. Elina Lampela, Finland, (4.55), 14-11 1-4 (q).

7. Aikaterini Stefanidi, Greece, (4.55), 14-11 1-4 (q).

8. Ninon Chapelle, France, (4.40), 14-5 1-4 (q).

8. Anjuli Knaesche, Germany, (4.40), 14-5 1-4 (q).

8. Olivia McTaggart, New Zealand, (4.40), 14-5 1-4 (q).

11. Juliana de Menis Campos, Brazil, (4.40), 14-5 1-4.

12. Bridget Williams, United States, (4.40), 14-5 1-4.

13. Hanga Klekner, Hungary, (4.40), 14-5 1-4.

14. Eleni-Klaoudia Polak, Greece, (4.20), 13-9 1-4.

15. Holly Bradshaw, Britain, (4.20), 13-9 1-4.

Group B

1. Elisa Molinarolo, Italy, (4.55), 14-11 1-4 (q).

1. Katie Moon, United States, (4.55), 14-11 1-4 (q).

3. Wilma Murto, Finland, (4.55), 14-11 1-4 (q).

3. Eliza McCartney, New Zealand, (4.55), 14-11 1-4 (q).

5. Marie-Julie Bonnin, France, (4.40), 14-5 1-4 (q).

5. Ariadni Adamopoulou, Greece, (4.40), 14-5 1-4 (q).

5. Imogen Ayris, New Zealand, (4.40), 14-5 1-4 (q).

5. Lene Onsrud Retzius, Norway, (4.40), 14-5 1-4 (q).

5. Tina Sutej, Slovenia, (4.40), 14-5 1-4 (q).

5. Robeilys Peinado, Venezuela, (4.40), 14-5 1-4 (q).

11. Niu Chunge, China, (4.40), 14-5 1-4.

11. Brynn King, United States, (4.40), 14-5 1-4.

13. Anicka Newell, Canada, (4.40), 14-5 1-4.

14. Pascale Stocklin, Switzerland, (4.20), 13-9 1-4.

15. Molly Caudery, Britain, NM.

400m

Round 1

Heat 1

1. Salwa Eid Naser, Bahrain, 49.91 (Q).

2. Stacey Ann Williams, Jamaica, 50.16 (Q).

3. Andrea Miklos, Romania, 50.54 (Q).

4. Gabby Scott, Puerto Rico, 50.74.

5. Kendall Ellis, United States, 51.16.

6. Sophie Becker, Ireland, 51.84.

7. Tereza Petrzilkova, Czech Republic, 51.92.

8. Modesta Juste Morauskaite, Lithuania, 52.00.

Heat 2

1. Nickisha Pryce, Jamaica, 50.02 (Q).

2. Laviai Nielsen, Britain, 50.36 (Q).

3. Henriette Jaeger, Norway, 50.39 (Q).

4. Justyna Swiety-Ersetic, Poland, 50.95.

5. Ellie Beer, Australia, 51.47.

6. Lina Esther Licona Torres, Colombia, 51.85.

7. Zoe Sherar, Canada, 51.97.

Heat 3

1. Amber Anning, Britain, 49.68 (Q).

2. Lieke Klaver, Netherlands, 49.96 (Q).

3. Paola Moran, Mexico, 51.04 (Q).

4. Martina Weil, Chile, 51.15.

5. Alice Mangione, Italy, 51.60.

6. Ella Onojuvwevwo, Nigeria, 51.65.

7. Tiffani Marinho, Brazil, 52.62.

8. Catia Azevedo, Portugal, 52.73.

Heat 4

1. Natalia Kaczmarek, Poland, 49.98 (Q).

2. Roxana Gomez, Cuba, 50.38 (Q).

3. Sada Williams, Barbados, 50.45 (Q).

4. Victoria Ohuruogu, Britain, 50.93 (Re).

5. Gunta Vaicule, Latvia, 51.13 (Re).

6. Helena Ponette, Belgium, 51.75 (Re).

7. Shaunae Miller-Uibo, Bahamas, DNF.

7. Esther Elo Joseph, Nigeria, DQ.

Heat 5

1. Marileidy Paulino, Dominican Republic, 49.42 (Q).

2. Aaliyah Butler, United States, 50.52 (Q).

3. Susanne Gogl-Walli, Austria, 50.67 (Q).

4. Sharlene Mawdsley, Ireland, 50.71.

5. Aliyah Abrams, Guyana, 51.55.

6. Lurdes Gloria Manuel, Czech Republic, 52.20.

7. Pahal Kiran, India, 52.51.

8. Cynthia Bolingo, Belgium, 52.77.

Heat 6

1. Rhasidat Adeleke, Ireland, 50.09 (Q).

2. Alexis Holmes, United States, 50.35 (Q).

3. Junelle Bromfield, Jamaica, 51.36 (Q).

4. Miranda Charlene Coetzee, South Africa, 51.58 (Re).

5. Lada Vondrova, Czech Republic, 51.80 (Re).

6. Lauren Gale, Canada, 53.13 (Re).

7. Evelis Aguilar, Colombia, 53.36 (Re).

8. Nicole Caicedo, Ecuador, DQ.

200m

Repechage Round

Heat 1

1. Jacqueline Madogo, Canada, 22.58 (Q).

2. Adaejah Hodge, British Virgin Islands, 22.94 (q).

3. Polyniki Emmanouilidou, Greece, 22.99 (q).

4. Lorene Dorcas Bazolo, Portugal, 23.08.

5. Aimara Nazareno, Ecuador, 23.35.

6. Ana Carolina Azevedo, Brazil, 23.44.

7. Veronica Shanti Pereira, Singapore, 23.45.

Heat 2

1. Maboundou Kone, Ivory Coast, 22.89 (Q).

2. Boglarka Takacs, Hungary, 23.05.

3. Li Yuting, China, 23.24.

4. Martyna Kotwila, Poland, 23.50.

5. Gabriela Anahi Suarez, Ecuador, 23.54.

6. Lorraine Martins, Brazil, 23.82.

7. Dalia Kaddari, Italy, DNS.

Heat 3

1. Olivia Fotopoulou, Cyprus, 22.92 (Q).

2. Krystsina Tsimanouskaya, Poland, 23.01.

3. Nicole Caicedo, Ecuador, 23.04.

4. Mia Gross, Australia, 23.34.

5. Cecilia Tamayo-Garza, Mexico, 23.49.

6. Ida Karstoft, Denmark, DNS.

6. Anna Bongiorni, Italy, DNS.

Heat 4

1. Torrie Lewis, Australia, 23.08 (Q).

2. Jael Bestue, Spain, 23.22.

3. Imke Vervaet, Belgium, 23.33.

4. Leonie Pointet, Switzerland, 23.37.

5. Nora Lindahl, Sweden, 23.51.

6. Olga Safronova, Kazakhstan, 23.70.

