Olympic Athletics Results

Sunday

Women

3000m Steeplechase

Round 1

Heat 1

1. Peruth Chemutai, Uganda, 9:10.51 (Q).

2. Faith Cherotich, Kenya, 9:10.57 (Q).

3. Gesa Felicitas Krause, Germany, 9:10.68 (Q).

4. Courtney Wayment, United States, 9:10.72 (Q).

5. Lomi Muleta, Ethiopia, 9:10.73 (Q).

6. Marwa Bouzayani, Tunisia, 9:10.91.

7. Carolina Robles, Spain, 9:22.48.

8. Parul Chaudhary, India, 9:23.39.

9. Aneta Konieczek, Poland, 9:24.43.

10. Daisy Jepkemei, Kazakhstan, 9:24.69.

11. Aimee Pratt, Britain, 9:27.26.

12. Regan Yee, Canada, 9:27.81.

Heat 2

1. Winfred Yavi, Bahrain, 9:15.11 (Q).

2. Sembo Almayew, Ethiopia, 9:15.42 (Q).

3. Valerie Constien, United States, 9:16.33 (Q).

4. Elizabeth Bird, Britain, 9:16.46 (Q).

5. Norah Jeruto, Kazakhstan, 9:16.46 (Q).

6. Olivia Guerth, Germany, 9:16.47.

7. Ceili McCabe, Canada, 9:20.71.

8. Kinga Krolik, Poland, 9:26.61.

9. Luiza Gega, Albania, 9:27.41.

10. Flavie Renouard, France, 9:27.70.

11. Cara Feain-Ryan, Australia, 9:28.72.

12. Jackline Chepkoech, Kenya, 9:35.56.

Heat 3

1. Beatrice Chepkoech, Kenya, 9:13.56 (Q).

2. Alice Finot, France, 9:14.78 (Q).

3. Lea Meyer, Germany, 9:14.85 (Q).

4. Alicja Konieczek, Poland, 9:16.51 (Q).

5. Irene Sanchez-Escribano, Spain, 9:17.39 (Q).

6. Ilona Mononen, Finland, 9:22.77.

7. Marisa Howard, United States, 9:24.78.

8. Stella Rutto, Romania, 9:31.23.

9. Amy Cashin, Australia, 9:32.93.

10. Tatiane Raquel da Silva, Brazil, 9:33.96.

11. Belen Casetta, Argentina, 9:34.78.

12. Xu Shuangshuang, China, 9:43.50.

Hammer Throw

Qualification

Group A

1. Camryn Rogers, Canada, (74.69), 245-0 3-4 (Q).

2. Annette Nneka Echikunwoke, United States, (73.52), 241-2 3-4 (Q).

3. Hanna Skydan, Azerbaijan, (72.55), 238-0 1-2.

4. Zhao Jie, China, (72.49), 237-10.

5. Bianca Florentina Ghelber, Romania, (71.42), 234-4.

6. Li Jiangyan, China, (70.54), 231-5 1-4.

7. Erin Reese, United States, (70.23), 230-5.

8. Stephanie Ratcliffe, Australia, (70.07), 229-10 3-4.

9. Thea Lofman, Sweden, (69.12), 226-9 1-2.

10. Rose Loga, France, (68.94), 226-2 1-4.

11. Lauren Bruce, New Zealand, (68.93), 226-2.

12. Suvi Koskinen, Finland, (67.90), 222-9 1-4.

13. Malwina Kopron, Poland, (67.68), 222-0 3-4.

14. Zahra Tatar, Algeria, (66.99), 219-9 1-2.

15. Beatrice Nedberge Llano, Norway, (66.92), 219-6 3-4.

16. Mayra Gaviria, Colombia, NM.

200m

Round 1

Heat 1

1. Julien Alfred, Saint Lucia, 22.41 (Q).

2. Gemima Joseph, France, 22.72 (Q).

3. Julia Henriksson, Sweden, 22.79 (Q).

4. Torrie Lewis, Australia, 22.89.

5. Lorene Dorcas Bazolo, Portugal, 23.10.

6. Leonie Pointet, Switzerland, 23.42.

7. Olga Safronova, Kazakhstan, 23.58.

8. Marie-Josee Ta Lou-Smith, Ivory Coast, DNS.

Heat 2

1. Gabrielle Thomas, United States, 22.20 (Q).

2. Niesha Burgher, Jamaica, 22.54 (Q).

3. Mujinga Kambundji, Switzerland, 22.75 (Q).

4. Jacqueline Madogo, Canada, 22.78.

5. Gabriela Anahi Suarez, Ecuador, 23.33.

6. Dalia Kaddari, Italy, 23.49.

7. Cecilia Tamayo-Garza, Mexico, 23.65.

Heat 3

1. Daryll Neita, Britain, 22.39 (Q).

2. Tasa Jiya, Netherlands, 22.74 (Q).

3. Helene Parisot, France, 22.99 (Q).

4. Nicole Caicedo, Ecuador, 23.18.

5. Nora Lindahl, Sweden, 23.33.

6. Martyna Kotwila, Poland, 23.43.

7. Anna Bongiorni, Italy, 23.49.

8. Shericka Jackson, Jamaica, DNS.

Heat 4

1. Mckenzie Long, United States, 22.55 (Q).

2. Jessika Gbai, Ivory Coast, 22.61 (Q).

3. Audrey Leduc, Canada, 22.88 (Q).

4. Jael Bestue, Spain, 23.17.

5. Krystsina Tsimanouskaya, Poland, 23.30.

6. Mia Gross, Australia, 23.36.

7. Aimara Nazareno, Ecuador, 23.52.

8. Lorraine Martins, Brazil, 23.68.

Heat 5

1. Brittany Brown, United States, 22.38 (Q).

2. Lanae-Tava Thomas, Jamaica, 22.70 (Q).

3. Bianca Williams, Britain, 22.77 (Q).

4. Polyniki Emmanouilidou, Greece, 23.06.

5. Olivia Fotopoulou, Cyprus, 23.07.

6. Boglarka Takacs, Hungary, 23.16.

7. Imke Vervaet, Belgium, 23.20.

8. Veronica Shanti Pereira, Singapore, 23.21.

Heat 6

1. Favour Ofili, Nigeria, 22.24 (Q).

2. Dina Asher-Smith, Britain, 22.28 (Q).

3. Gina Mariam Bass Bittaye, Gambia, 22.84 (Q).

4. Maboundou Kone, Ivory Coast, 22.87 (Re).

5. Adaejah Hodge, British Virgin Islands, 23.00 (Re).

6. Ida Karstoft, Denmark, 23.01 (Re).

7. Li Yuting, China, 23.31 (Re).

8. Ana Carolina Azevedo, Brazil, 23.37 (Re).

Mixed Team

4 x 400m Relay

Final

1. Netherlands (Eugene Omalla; Lieke Klaver; Isaya Klein Ikkink; Femke Bol), 3:07.43.

2. United States (Vernon Norwood; Shamier Little; Bryce Deadmon; Kaylyn Brown), 3:07.74.

3. Britain (Samuel Reardon; Laviai Nielsen; Alex Haydock-Wilson; Amber Anning), 3:08.01.

4. Belgium (Alexander Doom; Helena Ponette; Jonathan Sacoor; Naomi van den Broeck), 3:09.36.

5. Jamaica (Reheem Hayles; Junelle Bromfield; Zandrion Barnes; Stephenie Ann McPherson), 3:11.67.

6. Italy (Luca Sito; Giancarla Trevisan; Edoardo Scotti; Alice Mangione), 3:11.84.

7. Poland (Maksymilian Szwed; Justyna Swiety-Ersetic; Karol Zalewski; Alicja Wrona-Kutrzepa), 3:12.39.

8. France (Muhammad Abdallah Kounta; Louise Maraval; Fabrisio Saidy; Amandine Brossier), DQ.

