Olympic Athletics Results

Thursday

Men

20km Race Walk

1. Brian Daniel Pintado, Ecuador, 1:18:55.

2. Caio Bonfim, Brazil, 1:19:09.

3. Alvaro Martin, Spain, 1:19:11.

4. Massimo Stano, Italy, 1:19:12.

5. Evan Dunfee, Canada, 1:19:16.

6. Misgana Wakuma, Ethiopia, 1:19:31.

7. Koki Ikeda, Japan, 1:19:41.

8. Yuta Koga, Japan, 1:19:50.

9. Aurelien Quinion, France, 1:19:56.

10. Zhang Jun, China, 1:19:56.

11. Declan Tingay, Australia, 1:19:56.

12. Rhydian Cowley, Australia, 1:20:04.

13. Noel Chama, Mexico, 1:20:19.

14. Ricardo Ortiz, Mexico, 1:20:27.

15. David Hurtado, Ecuador, 1:20:30.

16. Callum Wilkinson, Britain, 1:20:31.

17. Paul McGrath, Spain, 1:20:32.

18. Ryo Hamanishi, Japan, 1:20:33.

19. Christopher Linke, Germany, 1:20:35.

20. Francesco Fortunato, Italy, 1:20:38.

21. Perseus Karlstrom, Sweden, 1:21:05.

22. Samuel Kireri Gathimba, Kenya, 1:21:26.

23. Leo Koepp, Germany, 1:21:36.

24. Gabriel Bordier, France, 1:21:40.

25. Jordy Rafael Jimenez Arrobo, Ecuador, 1:21:44.

26. Luis Henry Campos, Peru, 1:22:00.

27. Artur Brzozowski, Poland, 1:22:11.

28. Max Batista Goncalves dos Santos, Brazil, 1:22:16.

29. Maher Ben Hlima, Poland, 1:22:34.

30. Vikash Singh, India, 1:22:36.

31. Li Yandong, China, 1:22:46.

32. Veli-Matti Partanen, Finland, 1:22:56.

33. Diego Garcia Carrera, Spain, 1:23:10.

34. Dominik Cerny, Slovakia, 1:23:25.

35. Kyle Swan, Australia, 1:23:32.

36. Wang Zhaozhao, China, 1:23:40.

37. Paramjeet Singh Bisht, India, 1:23:48.

38. Jose Alejandro Barrondo, Guatemala, 1:24:17.

39. Matheus Correa, Brazil, 1:24:25.

40. Ihor Hlavan, Ukraine, 1:24:52.

41. Riccardo Orsoni, Italy, 1:25:08.

42. Choe Byeongkwang, South Korea, 1:26:15.

43. Erick Bernabe Barrondo, Guatemala, 1:26:19.

44. Mate Helebrandt, Hungary, 1:27:17.

45. Salih Korkmaz, Turkey, 1:29:05.

46. Bence Venyercsan, Hungary, 1:29:14.

47. Akshdeep Singh, India, DNF.

47. Cesar Augusto Rodriguez, Peru, DNF.

47. Jose Luis Doctor, Mexico, DQ.

Women

20km Race Walk

1. Yang Jiayu, China, 1:25:54.

2. Maria Perez, Spain, 1:26:19.

3. Jemima Montag, Australia, 1:26:25.

4. Lorena Arenas, Colombia, 1:27:03.

5. Alegna Gonzalez, Mexico, 1:27:14.

6. Glenda Morejon, Ecuador, 1:27:37.

7. Laura Garcia-Caro, Spain, 1:28:12.

8. Evelyn Inga, Peru, 1:28:16.

9. Paula Milena Torres, Ecuador, 1:28:48.

10. Cristina Montesinos, Spain, 1:29:11.

11. Ma Zhenxia, China, 1:29:15.

12. Mary Luz Andia, Peru, 1:29:24.

13. Erica Sena, Brazil, 1:29:32.

14. Lyudmila Olyanovska, Ukraine, 1:29:55.

15. Clemence Beretta, France, 1:29:55.

16. Kimberly Garcia Leon, Peru, 1:30:10.

17. Mariia Sakharuk, Ukraine, 1:30:12.

18. Viviane Lyra, Brazil, 1:30:31.

19. Magaly Beatriz Bonilla, Ecuador, 1:30:33.

20. Olena Sobchuk, Ukraine, 1:31:12.

21. Liu Hong, China, 1:31:24.

22. Antigoni Ntrismpioti, Greece, 1:31:33.

23. Eleonora Anna Giorgi, Italy, 1:31:49.

24. Alejandra Ortega, Mexico, 1:31:58.

25. Camille Moutard, France, 1:31:58.

26. Pauline Stey, France, 1:31:59.

27. Eliska Martinkova, Czech Republic, 1:32:30.

28. Saskia Feige, Germany, 1:33:23.

29. Rachelle de Orbeta, Puerto Rico, 1:33:33.

30. Katarzyna Zdzieblo, Poland, 1:33:52.

31. Rebecca Henderson, Australia, 1:34:22.

32. Nanako Fujii, Japan, 1:34:26.

33. Rita Recsei, Hungary, 1:34:39.

34. Maria Katerinka Czakova, Slovakia, 1:34:46.

35. Valentina Trapletti, Italy, 1:35:39.

36. Gabriela de Sousa, Brazil, 1:35:50.

37. Hana Burzalova, Slovakia, 1:36:12.

38. Vitoria Oliveira, Portugal, 1:36:22.

39. Ilse Guerrero, Mexico, 1:37:10.

40. Meryem Bekmez, Turkey, 1:38:06.

41. Priyanka, India, 1:39:55.

42. Viktoria Madarasz, Hungary, 1:41:21.

43. Ana Cabecinha, Portugal, 1:46:30.

44. Olivia Sandery, Australia, DNF.

44. Antonella Palmisano, Italy, DNF.

