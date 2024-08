Olympic 3×3 Basketball Results

Monday Men Semifinals Netherlands (Worthy de Jong; Dimeo van der Horst; Jan Driessen; Arvin Slagter), def. Lithuania (Aurelijus Pukelis; Evaldas…

Monday

Men

Semifinals

Netherlands (Worthy de Jong; Dimeo van der Horst; Jan Driessen; Arvin Slagter), def. Lithuania (Aurelijus Pukelis; Evaldas Dziaugys; Gintautas Matulis; Sarunas Vingelis), 20-9.

France (Timothe Vergiat; Franck Seguela; Lucas Dussoulier; Jules Rambaut), def. Latvia (Francis Lacis; Karlis Lasmanis; Nauris Miezis; Zigmars Raimo), 21-14.

Finals

Bronze Medal Game

Lithuania (Aurelijus Pukelis; Evaldas Dziaugys; Gintautas Matulis; Sarunas Vingelis), def. Latvia (Francis Lacis; Karlis Lasmanis; Nauris Miezis; Zigmars Raimo), 21-18.

Gold Medal Game

Netherlands (Worthy de Jong; Dimeo van der Horst; Jan Driessen; Arvin Slagter), def. France (Timothe Vergiat; Franck Seguela; Lucas Dussoulier; Jules Rambaut), 18-17.

Women

Semifinals

Spain (Gracia Alonso; Juana Camilion; Vega Gimeno; Sandra Ygueravide), def. United States (Dearica Hamby; Rhyne Howard; Cierra Burdick; Hailey van Lith), 18-16.

Germany (Svenja Brunckhorst; Sonja Greinacher; Marie Reichert; Elisa Mevius), def. Canada (Kacie Bosch; Paige Crozon; Katherine Plouffe; Michelle Plouffe), 16-15.

Finals

Bronze Medal Game

United States (Dearica Hamby; Rhyne Howard; Cierra Burdick; Hailey van Lith), def. Canada (Kacie Bosch; Paige Crozon; Katherine Plouffe; Michelle Plouffe), 16-13.

Gold Medal Game

Germany (Svenja Brunckhorst; Sonja Greinacher; Marie Reichert; Elisa Mevius), def. Spain (Gracia Alonso; Juana Camilion; Vega Gimeno; Sandra Ygueravide), 17-16.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.