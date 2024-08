Olympic 3×3 Basketball Results

Sunday Men Pool Round France (Timothe Vergiat; Franck Seguela; Lucas Dussoulier; Jules Rambaut), def. China (Zhang Ning; Zhu Yuanbo; Lu…

Sunday

Men

Pool Round

France (Timothe Vergiat; Franck Seguela; Lucas Dussoulier; Jules Rambaut), def. China (Zhang Ning; Zhu Yuanbo; Lu Wenbo; Zhao Jiaren), 21-12.

Latvia (Francis Lacis; Karlis Lasmanis; Nauris Miezis; Zigmars Raimo), def. Poland (Przemyslaw Zamojski; Adrian Bogucki; Filip Matczak; Michal Sokolowski), 22-16.

Lithuania (Aurelijus Pukelis; Evaldas Dziaugys; Gintautas Matulis; Sarunas Vingelis), def. Serbia (Marko Brankovic; Dejan Majstorovic; Strahinja Stojacic; Mihailo Vasic), 20-18.

Netherlands (Worthy de Jong; Dimeo van der Horst; Jan Driessen; Arvin Slagter), def. United States (Canyon Barry; Jimmer Fredette; Kareem Maddox; Dylan Travis), 21-6.

