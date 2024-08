Norway 32, Brazil 15 Norway 16 16 — 32 Brazil 8 7 — 15 Norway_M. Jacobsen 6, C. Herrem 5,…

Norway 32, Brazil 15

Norway 16 16 — 32 Brazil 8 7 — 15

Norway_M. Jacobsen 6, C. Herrem 5, V. Kristiansen 4, S. Solberg-Isaksen 4, K. Breistoel 3, H. Reistad 3, K. Brattset Dale 2, S. Oftedal 2, M. Aardahl 1, N. Moerk 1, S. Skogrand 1.

Brazil_G. Guarieiro 3, B. de Paula 3, T. Araujo Frossard 2, J. Quintino 2, M. Arounian 1, G. Bitolo 1, A. Bolzan 1, A. Cardoso 1, K. Rosa 1.

Red Cards_None.

Referees_Tanja Kuttler, Germany. Maike Merz, Germany. Youcef Belkhiri, Algeria. Sidali Hamidi, Algeria. Felix Ratz, Switzerland. Henrik Maekinen, Sweden. Mihail Bashev, Bulgaria. Anna Rapp, Sweden.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.