NHRA Nationals Qualifying

Friday at Brainerd International Raceway Brainerd, Minn.

First Two Rounds Qualifying

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.688 seconds, 335.32 mph; 2. Tony Stewart, 3.688, 332.18; 3. Doug Kalitta, 3.703, 335.40; 4. Shawn Langdon, 3.705, 330.07; 5. Jasmine Salinas, 3.714, 334.90; 6. Brittany Force, 3.720, 336.07; 7. Billy Torrence, 3.730, 333.08; 8. Justin Ashley, 3.736, 332.75; 9. Antron Brown, 3.768, 330.31; 10. Josh Hart, 3.796, 325.61; 11. Shawn Reed, 3.807, 320.13; 12. Tony Schumacher, 3.808, 323.04; 13. Ida Zetterstrom, 3.809, 326.87; 14. Clay Millican, 4.341, 186.25.

Funny Car

1. Blake Alexander, Ford Mustang, 3.874, 331.61; 2. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.882, 332.84; 3. Bob Tasca III, Mustang, 3.884, 332.59; 4. Cruz Pedregon, Dodge Charger, 3.894, 330.07; 5. Paul Lee, Charger, 3.912, 321.12; 6. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.916, 330.15; 7. Jack Beckman, Camaro, 3.920, 322.65; 8. J.R. Todd, GR Supra, 3.938, 325.22; 9. Chad Green, Mustang, 3.942, 325.92; 10. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.956, 326.00; 11. Bobby Bode, Mustang, 3.975, 298.54; 12. Jack Wyatt, Charger, 4.359, 226.54; 13. Ron Capps, GR Supra, 6.440, 113.20; 14. Matt Hagan, Charger, 6.509, 113.08; 15. Dave Richards, Toyota Camry, 7.500, 90.84; 16. Buddy Hull, Charger, 9.867, 72.68.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.641, 207.08; 2. Aaron Stanfield, Camaro, 6.642, 206.26; 3. Matt Hartford, Camaro, 6.643, 204.66; 4. Dallas Glenn, Camaro, 6.644, 205.38; 5. Eric Latino, Camaro, 6.647, 204.88; 6. Erica Enders, Camaro, 6.648, 207.15; 7. Jerry Tucker, Camaro, 6.649, 206.76; 8. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.650, 206.23; 9. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.660, 205.76; 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.663, 206.29; 11. Jeg Coughlin, Camaro, 6.666, 205.51; 12. David Cuadra, Mustang, 6.668, 206.32; 13. Cory Reed, Camaro, 6.696, 206.20; 14. Derrick Reese, Mustang, 6.697, 204.82; 15. Mason McGaha, Camaro, 6.705, 204.91; 16. Chris McGaha, Camaro, 6.715, 204.98. Not Qualified: 17. Deric Kramer, 8.619, 108.98.

