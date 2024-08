NHRA Lucas Oil Nationals Pairings

Saturday at Brainerd International Raceway Brainerd, Minn. Pairings Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.688 seconds, 335.32 mph vs. 14. Ida…

Saturday at Brainerd International Raceway Brainerd, Minn. Pairings Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.688 seconds, 335.32 mph vs. 14. Ida Zetterstrom, 3.789, 328.54; 2. Tony Stewart, 3.688, 333.16 vs. 13. Tony Schumacher, 3.782, 329.26; 3. Brittany Force, 3.698, 336.07 vs. 12. Clay Millican, 3.780, 330.55; 4. Doug Kalitta, 3.703, 335.40 vs. 11. Antron Brown, 3.768, 330.31; 5. Shawn Langdon, 3.705, 330.07 vs. 10. Shawn Reed, 3.761, 330.63; 6. Jasmine Salinas, 3.714, 334.90 vs. 9. Josh Hart, 3.759, 330.96; 7. Billy Torrence, 3.730, 333.08 vs. 8. Justin Ashley, 3.736, 332.75.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.860, 334.07 vs. 16. Jim Campbell, Chevy Monte Carlo, 4.444, 224.77; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.868, 334.98 vs. 15. Jack Wyatt, Dodge Charger, 4.359, 226.54; 3. Blake Alexander, Mustang, 3.874, 331.61 vs. 14. Dave Richards, Toyota Camry, 4.090, 281.13; 4. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.881, 330.15 vs. 13. Matt Hagan, Charger, 3.997, 323.27; 5. Alexis DeJoria, GR Supra, 3.882, 333.49 vs. 12. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.956, 326.00; 6. Jack Beckman, Camaro, 3.890, 327.51 vs. 11. Bobby Bode, Mustang, 3.952, 326.71; 7. Cruz Pedregon, Charger, 3.894, 330.07 vs. 10. Chad Green, Mustang, 3.942, 325.92; 8. Paul Lee, Charger, 3.907, 321.12 vs. 9. J.R. Todd, GR Supra, 3.938, 325.22. Did Not Qualify: 17. Buddy Hull, 4.815, 181.45.

Pro Stock

1. Jerry Tucker, Chevy Camaro, 6.612, 207.78 vs. 16. Mason McGaha, Camaro, 6.658, 205.16; 2. Erica Enders, Camaro, 6.612, 207.62 vs. 15. Chris McGaha, Camaro, 6.646, 207.72; 3. Greg Anderson, Camaro, 6.618, 207.27 vs. 14. Jeg Coughlin, Camaro, 6.644, 206.99; 4. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.619, 207.21 vs. 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.642, 206.32; 5. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.625, 206.54 vs. 12. Matt Hartford, Camaro, 6.641, 205.94; 6. Aaron Stanfield, Camaro, 6.625, 206.95 vs. 11. Cory Reed, Camaro, 6.640, 207.27; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.628, 206.64 vs. 10. Eric Latino, Camaro, 6.638, 207.05; 8. Deric Kramer, Camaro, 6.637, 206.54 vs. 9. David Cuadra, Mustang, 6.638, 206.57. Did Not Qualify: 17. Derrick Reese, 6.672, 205.10; 18. Kenny Delco, 6.714, 205.98.

