Netherlands 31, Brazil 24 Netherlands 17 14 — 31 Brazil 13 11 — 24 Netherlands_B. van Wetering 6, L. Abbingh…

Netherlands 31, Brazil 24

Netherlands 17 14 — 31 Brazil 13 11 — 24

Netherlands_B. van Wetering 6, L. Abbingh 5, D. Housheer 5, A. Malestein 5, L. Nusser 4, N. van der Vliet 3, K. Dulfer 2, E. Polman 1.

Brazil_G. Bitolo 7, P. Matieli 5, S. Vieira 5, A. Bolzan 4, T. Araujo Frossard 1, M. Fernandes 1, J. Quintino 1.

Red Cards_T. Araujo Frossard, Brazil, 38:09.

Referees_Amar Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Dino Konjicanin, Bosnia and Herzegovina. Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Oyvind Togstad, Norway. Henrik Maekinen, Sweden. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Narcisa Lecusanu, Romania.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.