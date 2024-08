Netherlands 30, Hungary 26 Netherlands 19 11 — 30 Hungary 16 10 — 26 Netherlands_L. Abbingh 7, A. Malestein 6,…

Netherlands 30, Hungary 26

Netherlands 19 11 — 30 Hungary 16 10 — 26

Netherlands_L. Abbingh 7, A. Malestein 6, L. van der Heijden 4, N. van der Vliet 4, D. Housheer 3, E. Polman 3, B. van Wetering 2, L. Nusser 1.

Hungary_V. Gyori-Lukacs 5, K. Klujber 5, N. Szollosi-Schatzl 4, N. Pasztor 3, P. Simon 3, P. Fuezi Tovizi 2, C. Kuczora 2, A. Albek 1, P. Vamos 1.

Red Cards_None.

Referees_Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Per Olesen, Denmark. Cesar Castillo, Britain. Henrik Maekinen, Sweden. Joel Delplanque, France.

