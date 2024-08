Kickoff Returns G No KRYd Avg SMU 1 4 97 24.25 Georgia Tech 1 1 20 20.00 Florida St. 1…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg SMU 1 4 97 24.25 Georgia Tech 1 1 20 20.00 Florida St. 1 1 16 16.00 Hawaii 1 3 38 12.67 Nevada 1 3 37 12.33 New Mexico 1 0 0 .00

