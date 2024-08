NCAA FBS Individual Scoring

Scoring G PAT A FG FGA Pts Avg J.Haynes, Georgia Tech 1 0 0 0 12 12.0 B.Schager, Hawaii 1…

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg J.Haynes, Georgia Tech 1 0 0 0 12 12.0 B.Schager, Hawaii 1 0 0 0 12 12.0 L.Johnson, SMU 1 0 0 0 8 8.0 L.Drzewiecki, New Mexico 1 4 1 3 7 7.0 R.Fitzgerald, Florida St. 1 1 2 2 7 7.0 C.Rogers, SMU 1 1 2 3 7 7.0 N.Avinger, New Mexico 1 0 0 0 6 6.0 A.Birr, Georgia Tech 1 3 1 2 6 6.0 C.Braham, Nevada 1 0 0 0 6 6.0 T.Bruckler, New Mexico 1 0 0 0 6 6.0 D.Crowdus, Hawaii 1 0 0 0 6 6.0 D.Dampier, New Mexico 1 0 0 0 6 6.0 C.Ellis, New Mexico 1 0 0 0 6 6.0 J.Henry, Nevada 1 0 0 0 6 6.0 T.Hines, Hawaii 1 0 0 0 6 6.0 M.Killam, Nevada 1 3 1 1 6 6.0 R.Maryland, SMU 1 0 0 0 6 6.0 T.Mokiao-Atimalala, Hawaii 1 0 0 0 6 6.0 Z.Pyron, Georgia Tech 1 0 0 0 6 6.0 S.Red, Nevada 1 0 0 0 6 6.0 B.Smith, SMU 1 0 0 0 6 6.0 L.Toafili, Florida St. 1 0 0 0 6 6.0 R.Williams, Florida St. 1 0 0 0 6 6.0 K.Matsuzawa, Hawaii 1 5 0 0 5 5.0 A.Booker, SMU 1 0 0 0 2 2.0 B.Courtney, Florida St. 1 0 0 0 2 2.0 D.Abiara, SMU 0 0 0 0 0 0.0 O.Abor, SMU 0 0 0 0 0 0.0 K.Adams, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 K.Afrookhteh, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 E.Aime, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 M.Alejado, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 K.Allen, SMU 0 0 0 0 0 0.0 T.Alo-Tupuola, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 D.Anderson, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 K.Arneson, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 M.Arnold, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 P.Ashlock, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 T.Austin-Cave, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 J.Bailey, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 J.Ballard, SMU 0 0 0 0 0 0.0 J.Barton, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 C.Bell, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 M.Benson, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 D.Benton, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 B.Best, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 Z.Biggers, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 L.Blackburn, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 E.Blacklock, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 J.Bolles, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 A.Boyd, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 J.Bradford, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 D.Brandt-Epps, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 C.Brewer, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 P.Briggle, SMU 0 0 0 0 0 0.0 R.Brinson, SMU 1 0 0 0 0 0.0 E.Brody, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 M.Brown, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 J.Brown, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 C.Brown, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 J.Bruszer, SMU 0 0 0 0 0 0.0 N.Burleson, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 W.Burrell, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 B.Burris, SMU 1 0 0 0 0 0.0 D.Calimon, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 I.Canion, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 A.Carrie, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 J.Carroll, SMU 0 0 0 0 0 0.0 A.Cavaco-Amoy, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 A.Chamblee, SMU 0 0 0 0 0 0.0 C.Champion, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 K.Cheves, SMU 0 0 0 0 0 0.0 K.Cobb, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 D.Cohen, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 S.Combs, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 M.Contreras, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 R.Cook, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 T.Cooks, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 A.Cottrill, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 A.Cozart, SMU 0 0 0 0 0 0.0 B.Crossley, SMU 1 0 0 0 0 0.0 S.Curtis, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 F.Cypress, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 O.Daniels, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 J.Davis-Robinson, SMU 1 0 0 0 0 0.0 K.DeBlake, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 A.Dean, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 K.Decambra, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 N.Delgadillo, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 A.Ditsch, SMU 0 0 0 0 0 0.0 J.Douglas, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 N.Dowdell, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 C.Dozier, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 B.Duncan, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 B.Durkin, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 J.Early, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 N.Emerson, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 J.Farrell, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 L.Felix-Fualalo, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 A.Fesenmaier, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 J.Fetui, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 M.Finau, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 J.Flagg, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 N.Floyd, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 J.Floyd, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 M.Forristall, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 C.Franklin, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 D.Freeman, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 H.Freer, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 B.Galloway, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 H.George, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 O.Graham, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 M.Grant, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 T.Gray, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 L.Green, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 K.Greer, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 A.Grigsby, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 D.Gunter, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 E.Harris, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 A.Harris, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 J.Harrison-Hunte, SMU 1 0 0 0 0 0.0 J.Harvey, SMU 1 0 0 0 0 0.0 A.Hayes, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 R.Height, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 J.Heimuli, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 B.Henderson, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 A.Henry, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 T.Hickman-Collins, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 P.Hisatake, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 W.Ho’ohuli, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 C.Holleron, SMU 0 0 0 0 0 0.0 G.Holman, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 C.Holmes, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 D.Holmes, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 T.Horne, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 J.Hudson, SMU 1 0 0 0 0 0.0 E.Hunter, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 C.Hussey, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 T.Hylton, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 R.Iwai, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 D.Jackson, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 J.Jacobs, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 A.Janneh, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 X.Johnson, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 D.Johnson, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 J.Johnson, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 J.Jones, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 Q.Jones, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 A.Kehm, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 S.Keltner, SMU 0 0 0 0 0 0.0 T.Kiehne, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 W.Kiker, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 A.Kilgore, SMU 1 0 0 0 0 0.0 K.Kinchen, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 R.Knight, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 J.Knighton, SMU 1 0 0 0 0 0.0 M.Lantzsch, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 J.Laphen, SMU 0 0 0 0 0 0.0 M.Lashley, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 C.Lathan, Nevada 0 0 0 0 0 0.0 C.Leary, Georgia Tech 1 0 0 0 0 0.0 T.Lee, SMU 1 0 0 0 0 0.0 R.Leonard, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 A.Lewis, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 B.Lewis, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 W.Locke, SMU 0 0 0 0 0 0.0 H.Lockett, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 T.Loketi, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 S.Lolohea, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 G.Lopez, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 L.Lucero, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 D.Lundy, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 M.Malotumau, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 L.Manuma, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 M.Mariteragi, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 L.Marshall, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 A.Mastromanno, Florida St. 1 0 0 0 0 0.0 T.Mateialona, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 I.Maugaleoo, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 L.McCoy, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 C.McCulloch, SMU 0 0 0 0 0 0.0 Z.McKenley, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 D.McNamara, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0 W.McSparron, SMU 0 0 0 0 0 0.0 C.Medford, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 J.Medlock, SMU 1 0 0 0 0 0.0 K.Meier, Nevada 1 0 0 0 0 0.0 A.Melesio, New Mexico 0 0 0 0 0 0.0 S.Miller, New Mexico 1 0 0 0 0 0.0 J.Milliner-Jones, SMU 1 0 0 0 0 0.0 J.Milovale, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 B.Miyazono, SMU 1 0 0 0 0 0.0 D.Moore, Georgia Tech 0 0 0 0 0 0.0 K.Moore, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 A.Moses, SMU 1 0 0 0 0 0.0 A.Muhammad, SMU 0 0 0 0 0 0.0 S.Murphy, Florida St. 0 0 0 0 0 0.0

