NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg R.Maryland, SMU 1 8 162 8.0 L.Wysong, New Mexico 1 6 95 6.0 P.Ashlock, Hawaii 1 5 81 5.0 M.Benson, Florida St. 1 4 39 4.0 C.Braham, Nevada 1 4 66 4.0 T.Bruckler, New Mexico 1 4 34 4.0 J.Douglas, Florida St. 1 4 55 4.0 M.Rutherford, Georgia Tech 1 4 66 4.0 J.Smith, Nevada 1 4 32 4.0 R.Brinson, SMU 1 3 17 3.0 D.Crowdus, Hawaii 1 3 49 3.0 R.Daniels, SMU 1 3 28 3.0 R.Davis, New Mexico 1 3 21 3.0 L.Toafili, Florida St. 1 3 25 3.0 R.Williams, Florida St. 1 3 31 3.0 J.Brown, Florida St. 1 2 11 2.0 S.Curtis, Hawaii 1 2 15 2.0 S.Dollars, Nevada 1 2 11 2.0 J.Haynes, Georgia Tech 1 2 16 2.0 J.Knighton, SMU 1 2 26 2.0 C.Lane, Georgia Tech 1 2 31 2.0 T.Mokiao-Atimalala, Hawaii 1 2 30 2.0 A.Perry, Hawaii 1 2 14 2.0 S.Red, Nevada 1 2 10 2.0 E.Singleton, Georgia Tech 1 2 19 2.0 B.Smith, SMU 1 2 26 2.0 N.Trujillo, New Mexico 1 2 1 2.0 M.Bellon, Nevada 1 1 18 1.0 A.Boyd, Georgia Tech 1 1 14 1.0 N.Cenacle, Hawaii 1 1 4 1.0 P.Garwo, Nevada 1 1 8 1.0 J.Henry, Nevada 1 1 5 1.0 M.Hibner, SMU 1 1 19 1.0 J.Hudson, SMU 1 1 10 1.0 J.Jacobs, New Mexico 1 1 6 1.0 J.Lucas, Florida St. 1 1 5 1.0 C.Medford, New Mexico 1 1 7 1.0 S.Miller, New Mexico 1 1 8 1.0 K.Morlock, Florida St. 1 1 12 1.0 K.Poitier, Florida St. 1 1 15 1.0 K.Pupunu, Hawaii 1 1 8 1.0 L.Sims, Hawaii 1 1 2 1.0 K.Smith, SMU 1 1 20 1.0 D.Abiara, SMU 0 0 0 0.0 O.Abor, SMU 0 0 0 0.0 K.Adams, Georgia Tech 0 0 0 0.0 K.Afrookhteh, Nevada 0 0 0 0.0 M.Alejado, Hawaii 0 0 0 0.0 K.Allen, SMU 0 0 0 0.0 K.Arneson, Nevada 1 0 0 0.0 B.Arnold, New Mexico 1 0 0 0.0 T.Austin-Cave, New Mexico 0 0 0 0.0 N.Avinger, New Mexico 1 0 0 0.0 K.Babalola, Nevada 0 0 0 0.0 J.Bailey, New Mexico 1 0 0 0.0 M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 0.0 D.Ball, Nevada 0 0 0 0.0 J.Ballard, SMU 0 0 0 0.0 D.Benton, New Mexico 0 0 0 0.0 B.Best, Georgia Tech 1 0 0 0.0 Z.Biggers, Georgia Tech 1 0 0 0.0 E.Blacklock, New Mexico 0 0 0 0.0 N.Bohler, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Bolles, Nevada 1 0 0 0.0 P.Briggle, SMU 0 0 0 0.0 D.Briski, Hawaii 1 0 0 0.0 D.Brown, Florida St. 1 0 0 0.0 M.Brown, Nevada 0 0 0 0.0 C.Brown, Nevada 0 0 0 0.0 S.Brown, Florida St. 1 0 0 0.0 J.Bruszer, SMU 0 0 0 0.0 N.Burleson, Nevada 0 0 0 0.0 B.Burris, SMU 1 0 0 0.0 C.Campbell, SMU 0 0 0 0.0 I.Canion, Georgia Tech 0 0 0 0.0 A.Carrie, Georgia Tech 0 0 0 0.0 K.Carter, Hawaii 0 0 0 0.0 A.Cavaco-Amoy, Hawaii 0 0 0 0.0 K.Chambers, SMU 1 0 0 0.0 I.Chavez, New Mexico 0 0 0 0.0 K.Cheves, SMU 0 0 0 0.0 D.Cohen, Georgia Tech 0 0 0 0.0 T.Combs, New Mexico 1 0 0 0.0 M.Contreras, New Mexico 0 0 0 0.0 R.Cook, New Mexico 0 0 0 0.0 C.Cooke, Nevada 0 0 0 0.0 O.Cooper, Florida St. 0 0 0 0.0 A.Cottrill, Florida St. 1 0 0 0.0 B.Courtney, Florida St. 1 0 0 0.0 A.Cozart, SMU 0 0 0 0.0 B.Crossley, SMU 1 0 0 0.0 J.Cryer, Florida St. 1 0 0 0.0 T.Daffin, Nevada 1 0 0 0.0 D.Dampier, New Mexico 1 0 0 0.0 O.Daniels, Georgia Tech 1 0 0 0.0 J.Daniels, Florida St. 0 0 0 0.0 A.Davis, SMU 1 0 0 0.0 J.Davis-Robinson, SMU 1 0 0 0.0 M.De Hoyos, SMU 0 0 0 0.0 A.Dean, Georgia Tech 1 0 0 0.0 K.Decambra, Hawaii 1 0 0 0.0 N.Delgadillo, Hawaii 0 0 0 0.0 M.Dixon, SMU 1 0 0 0.0 J.Douglas, Nevada 0 0 0 0.0 C.Dozier, Georgia Tech 0 0 0 0.0 K.Drake, New Mexico 1 0 0 0.0 B.Duncan, Georgia Tech 0 0 0 0.0 T.Durojaiye, Florida St. 0 0 0 0.0 J.Early, Florida St. 0 0 0 0.0 C.Ellis, New Mexico 1 0 0 0.0 N.Emerson, Hawaii 1 0 0 0.0 L.Felix-Fualalo, Hawaii 1 0 0 0.0 T.Ferguson, Florida St. 1 0 0 0.0 A.Fesenmaier, Nevada 0 0 0 0.0 J.Fetui, Hawaii 0 0 0 0.0 M.Finau, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Flagg, Florida St. 0 0 0 0.0 J.Floyd, Georgia Tech 0 0 0 0.0 M.Forristall, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Franklin, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Freeman, Hawaii 0 0 0 0.0 D.Freeman, Hawaii 1 0 0 0.0 B.Galloway, Georgia Tech 1 0 0 0.0 I.Ganley, Hawaii 0 0 0 0.0 M.Geers, New Mexico 1 0 0 0.0 H.George, Nevada 0 0 0 0.0 S.Gibbs, Georgia Tech 0 0 0 0.0 E.Gilmour, Nevada 0 0 0 0.0 O.Graham, Florida St. 1 0 0 0.0 M.Grant, Florida St. 0 0 0 0.0 T.Gray, New Mexico 0 0 0 0.0 L.Green, Florida St. 0 0 0 0.0 K.Greer, Georgia Tech 0 0 0 0.0 M.Gutierrez, New Mexico 0 0 0 0.0 A.Harris, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Harrison-Hunte, SMU 1 0 0 0.0 R.Height, Georgia Tech 1 0 0 0.0 J.Heimuli, Hawaii 0 0 0 0.0 B.Henderson, Hawaii 0 0 0 0.0 Z.Hernandez, SMU 0 0 0 0.0 D.Hiebert, Florida St. 1 0 0 0.0 P.Hisatake, Hawaii 0 0 0 0.0 W.Ho’ohuli, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Holaday, New Mexico 1 0 0 0.0 G.Holman, Florida St. 0 0 0 0.0 C.Holmes, Florida St. 1 0 0 0.0 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 0.0 E.Hunter, New Mexico 1 0 0 0.0 T.Hylton, Florida St. 0 0 0 0.0 U.Iloh, Georgia Tech 0 0 0 0.0 R.Iwai, New Mexico 0 0 0 0.0 K.Jennings, SMU 1 0 0 0.0 X.Johnson, Florida St. 0 0 0 0.0 J.Jones, Florida St. 0 0 0 0.0 Q.Jones, Florida St. 1 0 0 0.0 Z.Jones, Nevada 0 0 0 0.0 M.Jones, Florida St. 1 0 0 0.0 M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii 0 0 0 0.0 T.Keli’ikipi, Hawaii 0 0 0 0.0 T.Kiehne, New Mexico 1 0 0 0.0 M.Killam, Nevada 1 0 0 0.0 K.Kinchen, Nevada 0 0 0 0.0 R.Knight, Florida St. 0 0 0 0.0 K.Knowles, Florida St. 1 0 0 0.0 M.Lantzsch, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Laphen, SMU 0 0 0 0.0 K.Large, SMU 0 0 0 0.0 M.Lashley, New Mexico 0 0 0 0.0 C.Lathan, Nevada 0 0 0 0.0 C.Leary, Georgia Tech 1 0 0 0.0 T.Lee, SMU 1 0 0 0.0 R.Leonard, Florida St. 1 0 0 0.0 C.Lester, Florida St. 0 0 0 0.0 A.Lewis, Hawaii 0 0 0 0.0 W.Locke, SMU 0 0 0 0.0 H.Lockett, Georgia Tech 0 0 0 0.0 J.Long, Georgia Tech 0 0 0 0.0 G.Lopez, New Mexico 1 0 0 0.0 S.Lovell, Nevada 1 0 0 0.0 L.Lucero, New Mexico 1 0 0 0.0 D.Lundy, Florida St. 1 0 0 0.0 M.Malotumau, Nevada 1 0 0 0.0 L.Manuma, Hawaii 0 0 0 0.0 P.Manuma, Hawaii 1 0 0 0.0 L.Marshall, Georgia Tech 0 0 0 0.0 T.Mateialona, Nevada 1 0 0 0.0 C.McCulloch, SMU 0 0 0 0.0 J.McGill, SMU 1 0 0 0.0 Z.McKenley, Florida St. 0 0 0 0.0 D.McNamara, Florida St. 0 0 0 0.0 J.Medlock, SMU 1 0 0 0.0 K.Meier, Nevada 1 0 0 0.0 A.Melesio, New Mexico 0 0 0 0.0 M.Menzer, Florida St. 1 0 0 0.0 J.Milliner-Jones, SMU 1 0 0 0.0 J.Milovale, Hawaii 0 0 0 0.0 B.Miyazono, SMU 1 0 0 0.0 K.Moore, Hawaii 0 0 0 0.0 D.Moore, New Mexico 1 0 0 0.0 E.Moore, Florida St. 0 0 0 0.0

