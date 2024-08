NCAA FBS Individual Punting

Punting G Punts Avg D.Shanahan, Georgia Tech 1 2 46.5 G.Gillespie, Nevada 1 5 45.0 L.Borrow, Hawaii 1 8 44.0…

Punting

G Punts Avg D.Shanahan, Georgia Tech 1 2 46.5 G.Gillespie, Nevada 1 5 45.0 L.Borrow, Hawaii 1 8 44.0 A.Mastromanno, Florida St. 1 2 43.0 A.Rodriguez, New Mexico 1 4 41.5 I.Pearson, SMU 1 3 40.7 K.Afrookhteh, Nevada 0 0 0.0 A.Birr, Georgia Tech 1 0 0.0 M.Chiumento, Florida St. 0 0 0.0 L.Drzewiecki, New Mexico 1 0 0.0 S.Eccles, SMU 0 0 0.0 B.Falck, Hawaii 1 0 0.0 R.Fitzgerald, Florida St. 1 0 0.0 P.Hellen, SMU 0 0 0.0 S.Keltner, SMU 0 0 0.0 M.Killam, Nevada 1 0 0.0 K.Kluth, Hawaii 0 0 0.0 G.Lozano, SMU 0 0 0.0 T.Manship, Nevada 0 0 0.0 K.Matsuzawa, Hawaii 1 0 0.0 W.McSparron, SMU 0 0 0.0 A.Melesio, New Mexico 0 0 0.0 A.Nelms, Georgia Tech 0 0 0.0 J.Porter, SMU 0 0 0.0 C.Rogers, SMU 1 0 0.0 C.Steinkamp, New Mexico 1 0 0.0 M.Tadros, SMU 0 0 0.0 J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0 J.Waller, SMU 0 0 0.0 J.Weinberg, Florida St. 0 0 0.0 J.Whatley, Georgia Tech 0 0 0.0

