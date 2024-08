NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns G PRYd Yds Avg T.Hines, Hawaii 1 3 61 20.3 M.Bellon, Nevada 1 2 31 15.5 M.Benson, Florida…

Punt Returns

G PRYd Yds Avg T.Hines, Hawaii 1 3 61 20.3 M.Bellon, Nevada 1 2 31 15.5 M.Benson, Florida St. 1 1 3 3.0 O.Abor, SMU 0 0 0 0.0 C.Adams, Georgia Tech 0 0 0 0.0 K.Allen, SMU 0 0 0 0.0 T.Alo-Tupuola, Georgia Tech 1 0 0 0.0 D.Anderson, Florida St. 0 0 0 0.0 K.Arneson, Nevada 1 0 0 0.0 P.Ashlock, Hawaii 1 0 0 0.0 T.Austin-Cave, New Mexico 0 0 0 0.0 K.Babalola, Nevada 0 0 0 0.0 J.Bailey, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Bailey, New Mexico 1 0 0 0.0 M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 0.0 J.Ballard, SMU 0 0 0 0.0 C.Barfield, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Barton, Nevada 0 0 0 0.0 Z.Beagle, Nevada 0 0 0 0.0 L.Blackburn, Georgia Tech 1 0 0 0.0 J.Bolles, Nevada 1 0 0 0.0 A.Booker, SMU 1 0 0 0.0 B.Booker, SMU 0 0 0 0.0 A.Boyd, Georgia Tech 1 0 0 0.0 D.Boyd, Hawaii 0 0 0 0.0 C.Braham, Nevada 1 0 0 0.0 D.Brandt-Epps, New Mexico 1 0 0 0.0 C.Brewer, New Mexico 0 0 0 0.0 R.Brinson, SMU 1 0 0 0.0 J.Brito, SMU 0 0 0 0.0 L.Brooks, Georgia Tech 1 0 0 0.0 C.Brown, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Brown, Georgia Tech 1 0 0 0.0 T.Bruckler, New Mexico 1 0 0 0.0 J.Bruszer, SMU 0 0 0 0.0 N.Burleson, Nevada 0 0 0 0.0 W.Burrell, Georgia Tech 1 0 0 0.0 B.Burris, SMU 1 0 0 0.0 J.Byers, Florida St. 1 0 0 0.0 B.Campbell, Georgia Tech 0 0 0 0.0 I.Canion, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Capanang, Hawaii 1 0 0 0.0 A.Carrie, Georgia Tech 0 0 0 0.0 A.Cavaco-Amoy, Hawaii 0 0 0 0.0 A.Chamblee, SMU 0 0 0 0.0 C.Champion, Nevada 0 0 0 0.0 K.Cheves, SMU 0 0 0 0.0 J.Clark, SMU 1 0 0 0.0 S.Combs, Nevada 1 0 0 0.0 M.Contreras, New Mexico 0 0 0 0.0 R.Cook, New Mexico 0 0 0 0.0 C.Cooke, Nevada 0 0 0 0.0 T.Cooley, Georgia Tech 1 0 0 0.0 A.Cottrill, Florida St. 1 0 0 0.0 B.Courtney, Florida St. 1 0 0 0.0 A.Cozart, SMU 0 0 0 0.0 K.Crawford, Nevada 1 0 0 0.0 B.Crossley, SMU 1 0 0 0.0 D.Crowdus, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Cruz, Georgia Tech 1 0 0 0.0 F.Cypress, Florida St. 1 0 0 0.0 D.Dampier, New Mexico 1 0 0 0.0 O.Daniels, Georgia Tech 1 0 0 0.0 J.Daniels, Florida St. 0 0 0 0.0 R.Daniels, SMU 1 0 0 0.0 M.Danzy, Florida St. 0 0 0 0.0 R.Davis, New Mexico 1 0 0 0.0 T.Davis, Georgia Tech 0 0 0 0.0 J.Davis-Robinson, SMU 1 0 0 0.0 K.DeBlake, Hawaii 1 0 0 0.0 A.Dean, Georgia Tech 1 0 0 0.0 K.Decambra, Hawaii 1 0 0 0.0 N.Delgadillo, Hawaii 0 0 0 0.0 K.Diop, New Mexico 0 0 0 0.0 A.Ditsch, SMU 0 0 0 0.0 J.Douglas, Nevada 0 0 0 0.0 N.Dowdell, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Dozier, Georgia Tech 0 0 0 0.0 L.Drzewiecki, New Mexico 1 0 0 0.0 B.Duncan, Georgia Tech 0 0 0 0.0 B.Durkin, New Mexico 1 0 0 0.0 T.Durojaiye, Florida St. 0 0 0 0.0 S.Eccles, SMU 0 0 0 0.0 N.Emerson, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Epes, New Mexico 0 0 0 0.0 R.Esmon, Nevada 0 0 0 0.0 D.Fagan, Nevada 0 0 0 0.0 L.Farr, Nevada 0 0 0 0.0 L.Felix-Fualalo, Hawaii 1 0 0 0.0 T.Ferguson, Florida St. 1 0 0 0.0 A.Fesenmaier, Nevada 0 0 0 0.0 J.Fetui, Hawaii 0 0 0 0.0 J.Fiaui, Hawaii 0 0 0 0.0 M.Finau, Hawaii 1 0 0 0.0 C.Fiser, SMU 0 0 0 0.0 J.Flagg, Florida St. 0 0 0 0.0 M.Forristall, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Franklin, Georgia Tech 0 0 0 0.0 D.Freeman, Hawaii 1 0 0 0.0 H.Freer, Georgia Tech 1 0 0 0.0 B.Galloway, Georgia Tech 1 0 0 0.0 H.George, Nevada 0 0 0 0.0 B.Gibson, Florida St. 0 0 0 0.0 B.Glenn, Florida St. 0 0 0 0.0 O.Graham, Florida St. 1 0 0 0.0 T.Gray, New Mexico 0 0 0 0.0 K.Greer, Georgia Tech 0 0 0 0.0 A.Grigsby, Nevada 0 0 0 0.0 D.Gunter, Nevada 1 0 0 0.0 L.Harpring, Georgia Tech 0 0 0 0.0 E.Harris, New Mexico 0 0 0 0.0 A.Harris, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Harrison-Hunte, SMU 1 0 0 0.0 J.Harvey, SMU 1 0 0 0.0 R.Height, Georgia Tech 1 0 0 0.0 B.Henderson, Hawaii 0 0 0 0.0 T.Hickman-Collins, Florida St. 0 0 0 0.0 P.Hisatake, Hawaii 0 0 0 0.0 W.Ho’ohuli, Hawaii 1 0 0 0.0 C.Holleron, SMU 0 0 0 0.0 G.Holman, Florida St. 0 0 0 0.0 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 0.0 B.Horning, Nevada 1 0 0 0.0 E.Hunter, New Mexico 1 0 0 0.0 T.Hylton, Florida St. 0 0 0 0.0 U.Iloh, Georgia Tech 0 0 0 0.0 M.Itete, Florida St. 0 0 0 0.0 R.Iwai, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Jacobs, New Mexico 1 0 0 0.0 A.Janneh, Georgia Tech 1 0 0 0.0 K.Johnson, Nevada 1 0 0 0.0 X.Johnson, Florida St. 0 0 0 0.0 J.Johnson, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Johnson, Florida St. 0 0 0 0.0 J.Jones, Florida St. 0 0 0 0.0 Q.Jones, Florida St. 1 0 0 0.0 M.Jones, Florida St. 1 0 0 0.0 S.Jones, Georgia Tech 0 0 0 0.0 E.Joseph, Florida St. 1 0 0 0.0 M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii 0 0 0 0.0 K.Kaululaau, Hawaii 0 0 0 0.0 A.Kehm, Nevada 0 0 0 0.0 G.Kelly, Florida St. 1 0 0 0.0 S.Keltner, SMU 0 0 0 0.0 A.Kilgore, SMU 1 0 0 0.0 M.Killam, Nevada 1 0 0 0.0 K.Kinchen, Nevada 0 0 0 0.0 H.King, Georgia Tech 1 0 0 0.0 K.Kluth, Hawaii 0 0 0 0.0 R.Knight, Florida St. 0 0 0 0.0 J.Knighton, SMU 1 0 0 0.0 J.LaGrone, Nevada 1 0 0 0.0 L.Lagafuaina, Hawaii 1 0 0 0.0 S.Landrum, Hawaii 1 0 0 0.0 M.Lantzsch, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Laphen, SMU 0 0 0 0.0 C.Leary, Georgia Tech 1 0 0 0.0 T.Lee, SMU 1 0 0 0.0 R.Leonard, Florida St. 1 0 0 0.0 C.Lester, Florida St. 0 0 0 0.0 A.Lewis, Hawaii 0 0 0 0.0 E.Lightsey, Georgia Tech 1 0 0 0.0 H.Lockett, Georgia Tech 0 0 0 0.0 T.Loketi, Hawaii 0 0 0 0.0 S.Lolohea, Florida St. 1 0 0 0.0 G.Lopez, New Mexico 1 0 0 0.0 D.Lopez, Nevada 0 0 0 0.0 S.Lovell, Nevada 1 0 0 0.0 E.Lowell, Nevada 0 0 0 0.0 L.Lucero, New Mexico 1 0 0 0.0 D.Lundy, Florida St. 1 0 0 0.0 A.Madrigal, Nevada 1 0 0 0.0 J.Maez, New Mexico 1 0 0 0.0 S.Maiava-Peters, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Maldonado, Nevada 1 0 0 0.0 M.Malotumau, Nevada 1 0 0 0.0 L.Manuma, Hawaii 0 0 0 0.0 L.Marshall, Georgia Tech 0 0 0 0.0 A.Mastromanno, Florida St. 1 0 0 0.0 T.Mateialona, Nevada 1 0 0 0.0 H.McCarter, New Mexico 0 0 0 0.0 M.McClure, Nevada 0 0 0 0.0 A.McComber, Hawaii 0 0 0 0.0 D.McNamara, Florida St. 0 0 0 0.0 W.McSparron, SMU 0 0 0 0.0 C.Medford, New Mexico 1 0 0 0.0 K.Meier, Nevada 1 0 0 0.0 A.Melesio, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Milliner-Jones, SMU 1 0 0 0.0 J.Milovale, Hawaii 0 0 0 0.0 Z.Minors, SMU 0 0 0 0.0 B.Miyazono, SMU 1 0 0 0.0 D.Moore, Georgia Tech 0 0 0 0.0 K.Moore, Hawaii 0 0 0 0.0 A.Muhammad, SMU 0 0 0 0.0 P.Naylor, Florida St. 0 0 0 0.0 A.Nelms, Georgia Tech 0 0 0 0.0 W.Nettles, SMU 0 0 0 0.0 K.Nishigaya, Hawaii 0 0 0 0.0 I.Nnakenyi, Nevada 1 0 0 0.0 I.Nwokobia, SMU 1 0 0 0.0 J.Osborne, SMU 1 0 0 0.0 A.Otto, Florida St. 1 0 0 0.0 L.Owens, New Mexico 0 0 0 0.0 D.Paine, Nevada 0 0 0 0.0 N.Pang, Hawaii 0 0 0 0.0 P.Payton, Florida St. 1 0 0 0.0 R.Pearce, New Mexico 1 0 0 0.0 N.Pearson, Georgia Tech 0 0 0 0.0 M.Pei, Hawaii 0 0 0 0.0 K.Peihopa, Hawaii 1 0 0 0.0 M.Pereira, SMU 0 0 0 0.0 C.Perry, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Petty, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Pielock, Florida St. 0 0 0 0.0 K.Poitier, Florida St. 1 0 0 0.0 N.Pola-Gates, New Mexico 0 0 0 0.0 F.Poso, Nevada 1 0 0 0.0 J.Powers, Florida St. 0 0 0 0.0 D.Prince, Georgia Tech 0 0 0 0.0 L.Pritchett, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Purdy, Nevada 0 0 0 0.0 Z.Pyron, Georgia Tech 1 0 0 0.0 C.Ramseur, Nevada 1 0 0 0.0 J.Rawls, Florida St. 0 0 0 0.0 B.Rhodes, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Riley, Florida St. 1 0 0 0.0 T.Riordan, SMU 0 0 0 0.0 N.Rivera, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Rizy, Florida St. 0 0 0 0.0 K.Robins-Beers, Hawaii 0 0 0 0.0 E.Robinson, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Robinson, Georgia Tech 1 0 0 0.0 A.Rodgers, SMU 0 0 0 0.0 A.Rodriguez, New Mexico 1 0 0 0.0 N.Ropati, Nevada 1 0 0 0.0 F.Ross, Hawaii 0 0 0 0.0 J.Royal, New Mexico 1 0 0 0.0 J.Ruder, Georgia Tech 0 0 0 0.0 M.Rutherford, Georgia Tech 1 0 0 0.0 H.Ryan, SMU 0 0 0 0.0 J.Sagapolutele, Hawaii 0 0 0 0.0 O.Salave’a, Hawaii 0 0 0 0.0 C.Sanders, SMU 1 0 0 0.0 M.Santorineos, New Mexico 1 0 0 0.0 B.Schager, Hawaii 1 0 0 0.0 G.Schureman, New Mexico 0 0 0 0.0 W.Scissum, Georgia Tech 0 0 0 0.0 R.Scott, Florida St. 1 0 0 0.0 A.Seiuli, Nevada 1 0 0 0.0 J.Sekona, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Seth, Nevada 0 0 0 0.0 T.Shaw, New Mexico 1 0 0 0.0 R.Shelley, Georgia Tech 1 1 0 0.0 L.Sims, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Singletary, New Mexico 1 0 0 0.0 E.Singleton, Georgia Tech 1 0 0 0.0 B.Smith, SMU 1 0 0 0.0 I.Smith, SMU 1 0 0 0.0 J.Smith, Hawaii 1 0 0 0.0 M.Smith, Florida St. 1 0 0 0.0 C.Steinkamp, New Mexico 1 0 0 0.0 C.Stone, Hawaii 1 0 0 0.0 M.Ta’ala, Hawaii 0 0 0 0.0 B.Tabaracci, New Mexico 0 0 0 0.0 D.Tatum, New Mexico 1 0 0 0.0 K.Tau, Nevada 1 0 0 0.0 J.Tauala-Harris, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0 0.0 A.Thomas, Florida St. 1 0 0 0.0 T.Thompson, Georgia Tech 0 0 0 0.0 M.Thompson, Hawaii 1 0 0 0.0 M.Toilolo, New Mexico 0 0 0 0.0 B.Torres, Florida St. 0 0 0 0.0 N.Trujillo, New Mexico 1 0 0 0.0 B.Turner, Nevada 1 0 0 0.0 T. Uiliata, Hawaii 0 0 0 0.0 W.Unamba, New Mexico 1 0 0 0.0 G.Uter, SMU 0 0 0 0.0 T.Vaughan, Nevada 1 0 0 0.0 A.Walker, SMU 1 0 0 0.0 Z.Wallace, Nevada 0 0 0 0.0 J.Waller, SMU 0 0 0 0.0 B.Walton, SMU 0 0 0 0.0 D.Ward, Florida St. 1 0 0 0.0 P.Warrick, Florida St. 0 0 0 0.0 D.Watts, Nevada 1 0 0 0.0 C.Wheaton, SMU 0 0 0 0.0 C.White, Florida St. 0 0 0 0.0 A.Williams, Florida St. 0 0 0 0.0 D.Williams, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Williams, Georgia Tech 1 0 0 0.0 H.Williams, Florida St. 0 0 0 0.0 R.Williams, Florida St. 1 0 0 0.0 T.Witte, Nevada 1 0 0 0.0 A.Woods, SMU 0 0 0 0.0 J.Wright, Hawaii 0 0 0 0.0 L.Wysong, New Mexico 1 0 0 0.0 S.Yondjouen, Georgia Tech 1 0 0 0.0 C.de Moor, SMU 0 0 0 0.0

