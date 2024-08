NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals G FG FGA Pct PG R.Fitzgerald, Florida St. 1 2 2 1.000 2.00 C.Rogers, SMU 1 2 3…

Field Goals

G FG FGA Pct PG R.Fitzgerald, Florida St. 1 2 2 1.000 2.00 C.Rogers, SMU 1 2 3 .667 2.00 A.Birr, Georgia Tech 1 1 2 .500 1.00 L.Drzewiecki, New Mexico 1 1 3 .333 1.00 M.Killam, Nevada 1 1 1 1.000 1.00 D.Abiara, SMU 0 0 0 .000 .00 O.Abor, SMU 0 0 0 .000 .00 C.Aboud, SMU 0 0 0 .000 .00 K.Adams, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 K.Afrookhteh, Nevada 0 0 0 .000 .00 M.Alejado, Hawaii 0 0 0 .000 .00 M.Aliane, New Mexico 1 0 0 .000 .00 N.Anderson, SMU 1 0 0 .000 .00 B.Arnold, New Mexico 1 0 0 .000 .00 M.Arnold, Florida St. 1 0 0 .000 .00 M.Ashley, Nevada 0 0 0 .000 .00 N.Avinger, New Mexico 1 0 0 .000 .00 I.Az-Zahir, New Mexico 1 0 0 .000 .00 K.Babalola, Nevada 0 0 0 .000 .00 J.Bailey, SMU 1 0 0 .000 .00 M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 .000 .00 D.Ball, Nevada 0 0 0 .000 .00 J.Beetham, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 C.Bell, Hawaii 0 0 0 .000 .00 M.Bellon, Nevada 1 0 0 .000 .00 M.Benson, Florida St. 1 0 0 .000 .00 W.Benton, SMU 1 0 0 .000 .00 D.Benton, New Mexico 0 0 0 .000 .00 B.Best, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 Z.Biggers, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 E.Blacklock, New Mexico 0 0 0 .000 .00 N.Bohler, New Mexico 0 0 0 .000 .00 D.Boyd, Hawaii 0 0 0 .000 .00 A.Bracewell, Florida St. 0 0 0 .000 .00 C.Braham, Nevada 1 0 0 .000 .00 P.Briggle, SMU 0 0 0 .000 .00 R.Brinson, SMU 1 0 0 .000 .00 J.Brito, SMU 0 0 0 .000 .00 E.Brody, New Mexico 0 0 0 .000 .00 J.Brown, Florida St. 1 0 0 .000 .00 M.Brown, Nevada 0 0 0 .000 .00 D.Brown, Florida St. 1 0 0 .000 .00 T.Bruckler, New Mexico 1 0 0 .000 .00 D.Calimon, Nevada 0 0 0 .000 .00 B.Campbell, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 I.Canion, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 J.Carroll, SMU 0 0 0 .000 .00 N.Cenacle, Hawaii 1 0 0 .000 .00 I.Chavez, New Mexico 0 0 0 .000 .00 M.Chiumento, Florida St. 0 0 0 .000 .00 K.Cobb, Nevada 1 0 0 .000 .00 D.Cohen, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 J.Collins, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 T.Cooks, Nevada 0 0 0 .000 .00 O.Cooper, Florida St. 0 0 0 .000 .00 D.Costello, New Mexico 0 0 0 .000 .00 K.Crawford, Nevada 1 0 0 .000 .00 J.Crawford, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.Cruz, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 R.Daniels, SMU 1 0 0 .000 .00 A.Davis, SMU 1 0 0 .000 .00 J.Davis, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 J.Davis-Robinson, SMU 1 0 0 .000 .00 M.De Hoyos, SMU 0 0 0 .000 .00 A.Dean, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 H.Dela Cruz, Hawaii 0 0 0 .000 .00 N.Delgadillo, Hawaii 0 0 0 .000 .00 E.Dickens, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 T.Durojaiye, Florida St. 0 0 0 .000 .00 J.Early, Florida St. 0 0 0 .000 .00 C.Eck, Nevada 0 0 0 .000 .00 M.Elkman, New Mexico 0 0 0 .000 .00 C.Ellis, New Mexico 1 0 0 .000 .00 R.Esmon, Nevada 0 0 0 .000 .00 T.Estes, Nevada 0 0 0 .000 .00 B.Estes, Florida St. 1 0 0 .000 .00 D.Fagan, Nevada 0 0 0 .000 .00 L.Felix-Fualalo, Hawaii 1 0 0 .000 .00 T.Ferguson, Florida St. 1 0 0 .000 .00 J.Fetui, Hawaii 0 0 0 .000 .00 M.Finau, Hawaii 1 0 0 .000 .00 C.Fiser, SMU 0 0 0 .000 .00 J.Flagg, Florida St. 0 0 0 .000 .00 B.Flowers, SMU 0 0 0 .000 .00 J.Floyd, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 E.Floyd, New Mexico 0 0 0 .000 .00 T.Ford, New Mexico 0 0 0 .000 .00 J.Forest, Hawaii 1 0 0 .000 .00 C.Franklin, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 C.Freeman, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.Fusile, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 B.Galloway, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 I.Ganley, Hawaii 0 0 0 .000 .00 H.George, Nevada 0 0 0 .000 .00 S.Gibbs, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 O.Graham, Florida St. 1 0 0 .000 .00 M.Grant, Florida St. 0 0 0 .000 .00 T.Gray, New Mexico 0 0 0 .000 .00 L.Green, Florida St. 0 0 0 .000 .00 H.Haemker, New Mexico 0 0 0 .000 .00 J.Hamilton, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 L.Harpring, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 K.Harris, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 A.Harris, New Mexico 0 0 0 .000 .00 A.Harvey, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 J.Hawes, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 D.Hawkins, SMU 0 0 0 .000 .00 A.Hayes, Nevada 1 0 0 .000 .00 J.Haynes, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 J.Heimuli, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.Henry, Nevada 1 0 0 .000 .00 D.Hiebert, Florida St. 1 0 0 .000 .00 J.Holaday, New Mexico 1 0 0 .000 .00 C.Holmes, Florida St. 1 0 0 .000 .00 D.Holmes, Florida St. 0 0 0 .000 .00 T.Horne, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 B.Horning, Nevada 1 0 0 .000 .00 J.Hudson, SMU 1 0 0 .000 .00 E.Hunter, New Mexico 1 0 0 .000 .00 C.Hussey, Florida St. 1 0 0 .000 .00 T.Hylton, Florida St. 0 0 0 .000 .00 T.Ikahihifo, Nevada 1 0 0 .000 .00 U.Iloh, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 R.Iwai, New Mexico 0 0 0 .000 .00 D.Jackson, Florida St. 1 0 0 .000 .00 K.Jennings, SMU 1 0 0 .000 .00 D.Johnson, New Mexico 1 0 0 .000 .00 J.Johnson, Hawaii 1 0 0 .000 .00 L.Johnson, SMU 1 0 0 .000 .00 M.Jones, Florida St. 1 0 0 .000 .00 S.Jones, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 J.Kaio, Hawaii 0 0 0 .000 .00 B.Kamoku, Hawaii 0 0 0 .000 .00 S.Kane, SMU 0 0 0 .000 .00 H.Kaupiko, Nevada 0 0 0 .000 .00 T.Keli’ikipi, Hawaii 0 0 0 .000 .00 T.Kiehne, New Mexico 1 0 0 .000 .00 W.Kiker, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 K.Kinchen, Nevada 0 0 0 .000 .00 K.Kluth, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.Knighton, SMU 1 0 0 .000 .00 G.Knowles, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 J.LaGrone, Nevada 1 0 0 .000 .00 L.Lagafuaina, Hawaii 1 0 0 .000 .00 S.Landrum, Hawaii 1 0 0 .000 .00 C.Lane, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 M.Lantzsch, New Mexico 0 0 0 .000 .00 M.Lashley, New Mexico 0 0 0 .000 .00 C.Lathan, Nevada 0 0 0 .000 .00 J.Laubstein, New Mexico 0 0 0 .000 .00 R.Leonard, Florida St. 1 0 0 .000 .00 C.Lester, Florida St. 0 0 0 .000 .00 E.Little, Florida St. 1 0 0 .000 .00 W.Locke, SMU 0 0 0 .000 .00 J.Long, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 D.Lopez, Nevada 0 0 0 .000 .00 G.Lopez, New Mexico 1 0 0 .000 .00 S.Lovell, Nevada 1 0 0 .000 .00 E.Lowell, Nevada 0 0 0 .000 .00 J.Lowery, New Mexico 0 0 0 .000 .00 G.Lozano, SMU 0 0 0 .000 .00 J.Lucas, Florida St. 1 0 0 .000 .00 J.Maldonado, Nevada 1 0 0 .000 .00 P.Manuma, Hawaii 1 0 0 .000 .00 L.Manuma, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.Marquez, New Mexico 0 0 0 .000 .00 M.McClure, Nevada 0 0 0 .000 .00 C.McCulloch, SMU 0 0 0 .000 .00 J.McGill, SMU 1 0 0 .000 .00 Z.McKenley, Florida St. 0 0 0 .000 .00 C.Medford, New Mexico 1 0 0 .000 .00 J.Medlock, SMU 1 0 0 .000 .00 M.Menzer, Florida St. 1 0 0 .000 .00 J.Milliner-Jones, SMU 1 0 0 .000 .00 T.Mokiao-Atimalala, Hawaii 1 0 0 .000 .00 E.Moore, Florida St. 0 0 0 .000 .00 J.Moore, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 K.Morlock, Florida St. 1 0 0 .000 .00 J.Moseley, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 J.Moses, SMU 0 0 0 .000 .00 A.Moses, SMU 1 0 0 .000 .00 W.Nettles, SMU 0 0 0 .000 .00 B.Nichelson, Florida St. 1 0 0 .000 .00 O.Olorunfunmi, New Mexico 1 0 0 .000 .00 J.Osborne, SMU 1 0 0 .000 .00 J.Otis, Hawaii 1 0 0 .000 .00 J.Panoke, Hawaii 1 0 0 .000 .00 C.Papineau, Florida St. 0 0 0 .000 .00 B.Parker, Nevada 0 0 0 .000 .00 Z.Parks, Florida St. 0 0 0 .000 .00 J.Parrish, Florida St. 0 0 0 .000 .00 P.Patterson, SMU 0 0 0 .000 .00 R.Pearce, New Mexico 1 0 0 .000 .00 N.Pearson, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 M.Pei, Hawaii 0 0 0 .000 .00 X.Perkins, Florida St. 0 0 0 .000 .00 A.Perry, Hawaii 1 0 0 .000 .00 J.Peveto, SMU 0 0 0 .000 .00 A.Philo, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 C.Pielock, Florida St. 0 0 0 .000 .00 K.Poitier, Florida St. 1 0 0 .000 .00 J.Porter, SMU 0 0 0 .000 .00 J.Powers, Florida St. 0 0 0 .000 .00 D.Prince, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 A.Puefua, Hawaii 0 0 0 .000 .00 Z.Pyron, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 B.Ragsdale, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 J.Rawls, Florida St. 0 0 0 .000 .00 K.Reddix, New Mexico 0 0 0 .000 .00 C.Riley, Florida St. 1 0 0 .000 .00 T.Riordan, SMU 0 0 0 .000 .00 E.Roberts, SMU 1 0 0 .000 .00 A.Rodgers, SMU 0 0 0 .000 .00 K.Rodrigues, Hawaii 0 0 0 .000 .00 E.Rodrigues, Hawaii 0 0 0 .000 .00 A.Rodriguez, New Mexico 1 0 0 .000 .00 N.Roebas-Bass, Florida St. 0 0 0 .000 .00 J.Rogers, SMU 1 0 0 .000 .00 N.Ropati, Nevada 1 0 0 .000 .00 W.Ross, Florida St. 0 0 0 .000 .00 F.Ross, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.Royal, New Mexico 1 0 0 .000 .00 J.Ruder, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 T.Ruffins, Nevada 1 0 0 .000 .00 A.Sagapolutele, Hawaii 1 0 0 .000 .00 O.Salave’a, Hawaii 0 0 0 .000 .00 K.Sampson, Florida St. 0 0 0 .000 .00 E.Sanders, New Mexico 1 0 0 .000 .00 M.Sandjo-Njiki, SMU 0 0 0 .000 .00 B.Santana, New Mexico 1 0 0 .000 .00 V.Santos, New Mexico 1 0 0 .000 .00 Q.Sapp, SMU 0 0 0 .000 .00 C.Savage, Nevada 1 0 0 .000 .00 A.Savaiinaea, Nevada 1 0 0 .000 .00 B.Schager, Hawaii 1 0 0 .000 .00 M.Schumacher, SMU 0 0 0 .000 .00 P.Screws, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 H.Sellards, Nevada 0 0 0 .000 .00 T.Seymore, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 T.Shaw, New Mexico 1 0 0 .000 .00 L.Sims, Hawaii 1 0 0 .000 .00 J.Sinclair, Hawaii 1 0 0 .000 .00 S.Singleton, Florida St. 0 0 0 .000 .00 E.Singleton, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 G.Sklavenitis, Florida St. 0 0 0 .000 .00 Z.Smith, SMU 0 0 0 .000 .00 B.Smith, SMU 1 0 0 .000 .00 M.Smith, Florida St. 1 0 0 .000 .00 J.Smith, Nevada 1 0 0 .000 .00 Z.Sotelo, Hawaii 1 0 0 .000 .00 D.Spann, Florida St. 0 0 0 .000 .00 B.Sparks, SMU 0 0 0 .000 .00 B.Stockton, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 H.Stubbs, Florida St. 0 0 0 .000 .00 W.Suarez, Florida St. 0 0 0 .000 .00 M.Ta’ala, Hawaii 0 0 0 .000 .00 T.Tadio, Hawaii 0 0 0 .000 .00 L.Talley, Nevada 0 0 0 .000 .00 T.Tatum, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 D.Tauaefa, Hawaii 0 0 0 .000 .00 J.Tauala-Harris, Hawaii 1 0 0 .000 .00 Z.Taylor, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 R.Thomas, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 L.Thomas, Florida St. 0 0 0 .000 .00 J.Timoteo, Nevada 1 0 0 .000 .00 J.Todd, Florida St. 0 0 0 .000 .00 M.Toilolo, New Mexico 0 0 0 .000 .00 L.Toney, Florida St. 0 0 0 .000 .00 D.Uiagalelei, Florida St. 1 0 0 .000 .00 T.Vaughan, Nevada 1 0 0 .000 .00 C.Vaughn, Hawaii 0 0 0 .000 .00 G.Walker, New Mexico 1 0 0 .000 .00 Z.Wallace, Nevada 0 0 0 .000 .00 B.Walton, SMU 0 0 0 .000 .00 P.Warrick, Florida St. 0 0 0 .000 .00 D.Washington, Florida St. 1 0 0 .000 .00 M.Watkins, Hawaii 0 0 0 .000 .00 D.Watts, Nevada 1 0 0 .000 .00 C.Watts, New Mexico 1 0 0 .000 .00 J.Whatley, Georgia Tech 0 0 0 .000 .00 C.White, Florida St. 0 0 0 .000 .00 J.White, Hawaii 0 0 0 .000 .00 D.White, Florida St. 0 0 0 .000 .00 H.Wiggins, New Mexico 0 0 0 .000 .00 T.Williams, Hawaii 0 0 0 .000 .00 L.Williams, New Mexico 0 0 0 .000 .00 A.Williams, Florida St. 0 0 0 .000 .00 R.Williams, Florida St. 1 0 0 .000 .00 H.Williams, Florida St. 0 0 0 .000 .00 J.Wilson-Jones, Hawaii 0 0 0 .000 .00 N.Wily, Hawaii 0 0 0 .000 .00 T.Witte, Nevada 1 0 0 .000 .00 A.Wolter, Nevada 0 0 0 .000 .00 S.Woodard, New Mexico 0 0 0 .000 .00 A.Woods, SMU 0 0 0 .000 .00 I.World, Nevada 1 0 0 .000 .00 X.Wright, SMU 0 0 0 .000 .00 E.Wysong, New Mexico 1 0 0 .000 .00 S.Yondjouen, Georgia Tech 1 0 0 .000 .00 C.de Moor, SMU 0 0 0 .000 .00

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.