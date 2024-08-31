NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .309; Ozuna, Atlanta, .307; Turner, Philadelphia, .299; K.Marte, Arizona, .298; Ohtani, Los Angeles, .293; Bohm, Philadelphia, .290; L.García, Washington, .290; Merrill, San Diego, .290; Freeman, Los Angeles, .286; Willi.Contreras, Milwaukee, .284.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 107; Carroll, Arizona, 99; Lindor, New York, 93; E.De La Cruz, Cincinnati, 90; M.Chapman, San Francisco, 89; Willi.Contreras, Milwaukee, 88; Schwarber, Philadelphia, 88; Ozuna, Atlanta, 85; Adames, Milwaukee, 81; K.Marte, Arizona, 81.
RBI_Ozuna, Atlanta, 98; Ohtani, Los Angeles, 98; Adames, Milwaukee, 95; Bohm, Philadelphia, 89; T.Hernández, Los Angeles, 87; Steer, Cincinnati, 85; E.Suárez, Arizona, 83; Machado, San Diego, 83; Schwarber, Philadelphia, 82; K.Marte, Arizona, 81.
HITS_Arraez, San Diego, 168; Ozuna, Atlanta, 157; Ohtani, Los Angeles, 155; Lindor, New York, 150; Tovar, Colorado, 150; Willi.Contreras, Milwaukee, 148; B.Reynolds, Pittsburgh, 148; Bohm, Philadelphia, 147; E.De La Cruz, Cincinnati, 137; Machado, San Diego, 137; Merrill, San Diego, 137; M.Winn, St. Louis, 137.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 40; Lindor, New York, 36; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; M.Chapman, San Francisco, 33; Happ, Chicago, 33; Harper, Philadelphia, 33; O.Cruz, Pittsburgh, 31; Freeman, Los Angeles, 31; Olson, Atlanta, 31.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 12; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Ohtani, Los Angeles, 6; Suzuki, Chicago, 6; 9 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 44; Ozuna, Atlanta, 37; K.Marte, Arizona, 30; Alonso, New York, 30; Schwarber, Philadelphia, 28; T.Hernández, Los Angeles, 28; Lindor, New York, 28; Adames, Milwaukee, 27; Harper, Philadelphia, 26; Burger, Miami, 25; Olson, Atlanta, 25.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 61; Ohtani, Los Angeles, 43; Turang, Milwaukee, 39; J.Young, Washington, 31; Stott, Philadelphia, 28; L.Thomas, Cleveland, 28; Abrams, Washington, 27; Hoerner, Chicago, 27; Crow-Armstrong, Chicago, 26; Doyle, Colorado, 25; Lindor, New York, 25.
PITCHING_Sale, Atlanta, 15-3; Wheeler, Philadelphia, 13-6; Rea, Milwaukee, 12-4; Nola, Philadelphia, 12-6; S.Gray, St. Louis, 12-9; Cease, San Diego, 12-10; Imanaga, Chicago, 11-3; Stone, Los Angeles, 11-5; R.Suárez, Philadelphia, 11-6; Webb, San Francisco, 11-8; Keller, Pittsburgh, 11-8; M.King, San Diego, 11-8.
ERA_Sale, Atlanta, 2.58; Wheeler, Philadelphia, 2.63; Greene, Cincinnati, 2.83; M.King, San Diego, 3.05; Imanaga, Chicago, 3.14; Webb, San Francisco, 3.24; Nola, Philadelphia, 3.30; C.Sánchez, Philadelphia, 3.49; Manaea, New York, 3.51; Fried, Atlanta, 3.52.
STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 197; Sale, Atlanta, 197; Wheeler, Philadelphia, 183; S.Gray, St. Louis, 179; M.King, San Diego, 177; F.Peralta, Milwaukee, 172; Glasnow, Los Angeles, 168; Greene, Cincinnati, 162; Nola, Philadelphia, 153; Webb, San Francisco, 150.
Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.