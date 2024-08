NATIONAL LEAGUE BATTING_Arraez, San Diego, .310; Ozuna, Atlanta, .309; Turner, Philadelphia, .305; K.Marte, Arizona, .298; Ohtani, Los Angeles, .294; Bohm,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Arraez, San Diego, .310; Ozuna, Atlanta, .309; Turner, Philadelphia, .305; K.Marte, Arizona, .298; Ohtani, Los Angeles, .294; Bohm, Philadelphia, .291; L.García, Washington, .290; Merrill, San Diego, .290; M.Winn, St. Louis, .286; Profar, San Diego, .285.

RUNS_Ohtani, Los Angeles, 101; Carroll, Arizona, 94; Lindor, New York, 90; M.Chapman, San Francisco, 88; E.De La Cruz, Cincinnati, 88; Schwarber, Philadelphia, 88; Willi.Contreras, Milwaukee, 83; Ozuna, Atlanta, 83; K.Marte, Arizona, 81; Profar, San Diego, 77.

RBI_Ozuna, Atlanta, 98; Ohtani, Los Angeles, 94; Bohm, Philadelphia, 89; Adames, Milwaukee, 88; T.Hernández, Los Angeles, 84; Steer, Cincinnati, 83; Schwarber, Philadelphia, 82; K.Marte, Arizona, 81; Profar, San Diego, 80; E.Suárez, Arizona, 79; Machado, San Diego, 79.

HITS_Arraez, San Diego, 166; Ozuna, Atlanta, 154; Ohtani, Los Angeles, 150; Tovar, Colorado, 148; Bohm, Philadelphia, 147; Lindor, New York, 146; B.Reynolds, Pittsburgh, 146; Willi.Contreras, Milwaukee, 143; Profar, San Diego, 135; M.Winn, St. Louis, 135.

DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 39; Lindor, New York, 35; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; M.Chapman, San Francisco, 32; Happ, Chicago, 32; O.Cruz, Pittsburgh, 31; Freeman, Los Angeles, 31; Harper, Philadelphia, 31; Olson, Atlanta, 30; Steer, Cincinnati, 30.

TRIPLES_Carroll, Arizona, 12; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Ohtani, Los Angeles, 6; Suzuki, Chicago, 6; 8 tied at 4.

HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 41; Ozuna, Atlanta, 37; K.Marte, Arizona, 30; Schwarber, Philadelphia, 28; Alonso, New York, 28; T.Hernández, Los Angeles, 27; Lindor, New York, 27; Harper, Philadelphia, 26; Burger, Miami, 25; Adames, Milwaukee, 24.

STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 61; Ohtani, Los Angeles, 40; Turang, Milwaukee, 37; J.Young, Washington, 31; L.Thomas, Cleveland, 28; Abrams, Washington, 27; Crow-Armstrong, Chicago, 26; Hoerner, Chicago, 26; Stott, Philadelphia, 26; Doyle, Colorado, 25; Lindor, New York, 25.

PITCHING_Sale, Atlanta, 15-3; Rea, Milwaukee, 12-4; Nola, Philadelphia, 12-6; Wheeler, Philadelphia, 12-6; Cease, San Diego, 12-10; Stone, Los Angeles, 11-5; R.Suárez, Philadelphia, 11-5; M.King, San Diego, 11-7; Webb, San Francisco, 11-8; Keller, Pittsburgh, 11-8.

ERA_Sale, Atlanta, 2.58; Wheeler, Philadelphia, 2.75; Greene, Cincinnati, 2.83; Imanaga, Chicago, 3.08; M.King, San Diego, 3.14; Webb, San Francisco, 3.24; Nola, Philadelphia, 3.30; Stone, Los Angeles, 3.33; Glasnow, Los Angeles, 3.49; Fried, Atlanta, 3.50.

STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 197; Sale, Atlanta, 197; Wheeler, Philadelphia, 176; S.Gray, St. Louis, 175; M.King, San Diego, 174; F.Peralta, Milwaukee, 172; Glasnow, Los Angeles, 168; Greene, Cincinnati, 162; Nola, Philadelphia, 153; Webb, San Francisco, 150.

