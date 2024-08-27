NATIONAL LEAGUE
BATTING_Ozuna, Atlanta, .308; Arraez, San Diego, .305; Turner, Philadelphia, .305; K.Marte, Arizona, .298; L.García, Washington, .292; Merrill, San Diego, .292; Ohtani, Los Angeles, .292; Bohm, Philadelphia, .291; Profar, San Diego, .287; Freeman, Los Angeles, .284; M.Winn, St. Louis, .284.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 100; Carroll, Arizona, 93; Lindor, New York, 89; Schwarber, Philadelphia, 88; M.Chapman, San Francisco, 87; E.De La Cruz, Cincinnati, 87; Willi.Contreras, Milwaukee, 82; Ozuna, Atlanta, 82; K.Marte, Arizona, 81; Profar, San Diego, 77.
RBI_Ozuna, Atlanta, 98; Ohtani, Los Angeles, 94; Bohm, Philadelphia, 89; Adames, Milwaukee, 88; Steer, Cincinnati, 83; T.Hernández, Los Angeles, 83; Schwarber, Philadelphia, 82; K.Marte, Arizona, 81; Profar, San Diego, 80; E.Suárez, Arizona, 79.
HITS_Arraez, San Diego, 162; Ozuna, Atlanta, 153; Ohtani, Los Angeles, 148; Tovar, Colorado, 147; Bohm, Philadelphia, 146; Lindor, New York, 144; B.Reynolds, Pittsburgh, 143; Willi.Contreras, Milwaukee, 141; Profar, San Diego, 135; Merrill, San Diego, 134.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 38; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; Lindor, New York, 34; M.Chapman, San Francisco, 31; Freeman, Los Angeles, 31; Happ, Chicago, 31; Harper, Philadelphia, 31; O.Cruz, Pittsburgh, 30; Steer, Cincinnati, 30.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 12; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Ohtani, Los Angeles, 6; Suzuki, Chicago, 6; 8 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 41; Ozuna, Atlanta, 37; K.Marte, Arizona, 30; Schwarber, Philadelphia, 28; T.Hernández, Los Angeles, 27; Alonso, New York, 27; Lindor, New York, 27; Harper, Philadelphia, 26; Burger, Miami, 25; Adames, Milwaukee, 24.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 61; Ohtani, Los Angeles, 40; Turang, Milwaukee, 37; J.Young, Washington, 30; L.Thomas, Cleveland, 28; Abrams, Washington, 27; Crow-Armstrong, Chicago, 26; Stott, Philadelphia, 26; Doyle, Colorado, 25; Hoerner, Chicago, 25; Lindor, New York, 25.
PITCHING_Sale, Atlanta, 14-3; Rea, Milwaukee, 12-4; Nola, Philadelphia, 12-6; Wheeler, Philadelphia, 12-6; Cease, San Diego, 12-10; Stone, Los Angeles, 11-5; R.Suárez, Philadelphia, 11-5; M.King, San Diego, 11-7; Webb, San Francisco, 11-8; Keller, Pittsburgh, 11-8.
ERA_Sale, Atlanta, 2.62; Wheeler, Philadelphia, 2.75; Greene, Cincinnati, 2.83; Imanaga, Chicago, 3.08; M.King, San Diego, 3.14; Webb, San Francisco, 3.24; Nola, Philadelphia, 3.30; Stone, Los Angeles, 3.33; Manaea, New York, 3.48; Glasnow, Los Angeles, 3.49.
STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 197; Sale, Atlanta, 191; Wheeler, Philadelphia, 176; S.Gray, St. Louis, 175; M.King, San Diego, 174; Glasnow, Los Angeles, 168; F.Peralta, Milwaukee, 164; Greene, Cincinnati, 162; Nola, Philadelphia, 153; Webb, San Francisco, 150.
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