NATIONAL LEAGUE
BATTING_Ozuna, Atlanta, .307; Arraez, San Diego, .304; K.Marte, Arizona, .298; L.García, Washington, .293; Bohm, Philadelphia, .292; Ohtani, Los Angeles, .292; Profar, San Diego, .289; Merrill, San Diego, .288; Freeman, Los Angeles, .287; Willi.Contreras, Milwaukee, .284.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 97; Carroll, Arizona, 93; Lindor, New York, 89; M.Chapman, San Francisco, 85; E.De La Cruz, Cincinnati, 85; Schwarber, Philadelphia, 85; Willi.Contreras, Milwaukee, 82; K.Marte, Arizona, 81; Ozuna, Atlanta, 80; Adames, Milwaukee, 74; Happ, Chicago, 74; Profar, San Diego, 74.
RBI_Ozuna, Atlanta, 94; Ohtani, Los Angeles, 92; Adames, Milwaukee, 85; Bohm, Philadelphia, 85; K.Marte, Arizona, 81; Steer, Cincinnati, 81; T.Hernández, Los Angeles, 81; Schwarber, Philadelphia, 79; Lindor, New York, 78; Profar, San Diego, 77.
HITS_Arraez, San Diego, 158; Ozuna, Atlanta, 149; Ohtani, Los Angeles, 146; Bohm, Philadelphia, 143; Lindor, New York, 143; Tovar, Colorado, 143; Willi.Contreras, Milwaukee, 141; B.Reynolds, Pittsburgh, 140; Profar, San Diego, 133; K.Marte, Arizona, 130.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 43; Tovar, Colorado, 37; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; Lindor, New York, 34; M.Chapman, San Francisco, 31; Freeman, Los Angeles, 31; Steer, Cincinnati, 30; Alonso, New York, 29; O.Cruz, Pittsburgh, 29; E.De La Cruz, Cincinnati, 29; Harper, Philadelphia, 29; Ohtani, Los Angeles, 29.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 12; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Ohtani, Los Angeles, 6; Suzuki, Chicago, 6; 8 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 40; Ozuna, Atlanta, 37; K.Marte, Arizona, 30; Schwarber, Philadelphia, 28; Alonso, New York, 27; Lindor, New York, 27; Harper, Philadelphia, 26; T.Hernández, Los Angeles, 26; Burger, Miami, 25; C.Walker, Arizona, 23; Happ, Chicago, 23.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 61; Ohtani, Los Angeles, 40; Turang, Milwaukee, 37; J.Young, Washington, 30; L.Thomas, Cleveland, 28; Abrams, Washington, 26; Doyle, Colorado, 25; Lindor, New York, 25; Stott, Philadelphia, 25; Crow-Armstrong, Chicago, 23; Hoerner, Chicago, 23.
PITCHING_Sale, Atlanta, 14-3; Rea, Milwaukee, 12-4; Wheeler, Philadelphia, 12-6; Cease, San Diego, 12-10; Stone, Los Angeles, 11-5; R.Suárez, Philadelphia, 11-5; Nola, Philadelphia, 11-6; Keller, Pittsburgh, 11-7; M.King, San Diego, 11-7; Webb, San Francisco, 11-8.
ERA_Sale, Atlanta, 2.62; Wheeler, Philadelphia, 2.74; Greene, Cincinnati, 2.83; Imanaga, Chicago, 3.08; Webb, San Francisco, 3.13; M.King, San Diego, 3.14; Cease, San Diego, 3.43; Nola, Philadelphia, 3.45; Manaea, New York, 3.48; Glasnow, Los Angeles, 3.49.
STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 193; Sale, Atlanta, 191; S.Gray, St. Louis, 175; M.King, San Diego, 174; Wheeler, Philadelphia, 170; Glasnow, Los Angeles, 168; F.Peralta, Milwaukee, 164; Greene, Cincinnati, 162; Nola, Philadelphia, 147; Webb, San Francisco, 146.
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