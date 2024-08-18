NATIONAL LEAGUE
BATTING_Ozuna, Atlanta, .309; Arraez, San Diego, .305; K.Marte, Arizona, .298; Bohm, Philadelphia, .296; Freeman, Los Angeles, .292; L.García, Washington, .291; Profar, San Diego, .291; Merrill, San Diego, .290; Ohtani, Los Angeles, .290; Willi.Contreras, Milwaukee, .282.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 94; Carroll, Arizona, 88; Schwarber, Philadelphia, 84; M.Chapman, San Francisco, 83; Lindor, New York, 83; K.Marte, Arizona, 81; Willi.Contreras, Milwaukee, 80; Ozuna, Atlanta, 79; E.De La Cruz, Cincinnati, 78; Abrams, Washington, 71; Alonso, New York, 71; Profar, San Diego, 71.
RBI_Ozuna, Atlanta, 93; Ohtani, Los Angeles, 88; Adames, Milwaukee, 85; Bohm, Philadelphia, 85; K.Marte, Arizona, 81; T.Hernández, Los Angeles, 80; Schwarber, Philadelphia, 78; Steer, Cincinnati, 75; Harper, Philadelphia, 73; Profar, San Diego, 73.
HITS_Arraez, San Diego, 151; Ozuna, Atlanta, 144; Bohm, Philadelphia, 140; Ohtani, Los Angeles, 140; Tovar, Colorado, 138; Willi.Contreras, Milwaukee, 134; Lindor, New York, 134; B.Reynolds, Pittsburgh, 134; K.Marte, Arizona, 130; Profar, San Diego, 127.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 43; Tovar, Colorado, 33; Willi.Contreras, Milwaukee, 32; M.Chapman, San Francisco, 31; Lindor, New York, 30; Freeman, Los Angeles, 29; Ohtani, Los Angeles, 29; Adames, Milwaukee, 28; Albies, Atlanta, 28; E.De La Cruz, Cincinnati, 28.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 11; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 7; McCarthy, Arizona, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Ohtani, Los Angeles, 5; Suzuki, Chicago, 5; 7 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 39; Ozuna, Atlanta, 36; K.Marte, Arizona, 30; Schwarber, Philadelphia, 28; Alonso, New York, 27; Harper, Philadelphia, 26; T.Hernández, Los Angeles, 26; Burger, Miami, 24; Lindor, New York, 24; C.Walker, Arizona, 23.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 59; Ohtani, Los Angeles, 37; Turang, Milwaukee, 37; L.Thomas, Cleveland, 28; J.Young, Washington, 28; Abrams, Washington, 25; Stott, Philadelphia, 25; Doyle, Colorado, 24; Lindor, New York, 24; Crow-Armstrong, Chicago, 23.
PITCHING_Sale, Atlanta, 14-3; Wheeler, Philadelphia, 12-5; Cease, San Diego, 12-9; Rea, Milwaukee, 11-4; Nola, Philadelphia, 11-6; Webb, San Francisco, 11-8; S.Gray, St. Louis, 11-8; Stone, Los Angeles, 10-5; R.Suárez, Philadelphia, 10-5; M.King, San Diego, 10-6.
ERA_Sale, Atlanta, 2.62; Wheeler, Philadelphia, 2.72; Greene, Cincinnati, 2.83; Imanaga, Chicago, 3.11; Webb, San Francisco, 3.17; M.King, San Diego, 3.19; Nola, Philadelphia, 3.45; Cease, San Diego, 3.46; Manaea, New York, 3.46; C.Sánchez, Philadelphia, 3.46.
STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 187; Cease, San Diego, 186; Glasnow, Los Angeles, 168; S.Gray, St. Louis, 168; Greene, Cincinnati, 162; F.Peralta, Milwaukee, 162; Wheeler, Philadelphia, 162; M.King, San Diego, 161; Nola, Philadelphia, 142; Webb, San Francisco, 140.
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