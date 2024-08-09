NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .302; Ohtani, Los Angeles, .302; Profar, San Diego, .300; Ozuna, Atlanta, .298; Bohm, Philadelphia, .296; K.Marte, Arizona, .295; Merrill, San Diego, .294; L.García, Washington, .293; Freeman, Los Angeles, .289; B.Reynolds, Pittsburgh, .287.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 86; M.Chapman, San Francisco, 80; K.Marte, Arizona, 80; Schwarber, Philadelphia, 80; E.De La Cruz, Cincinnati, 77; Carroll, Arizona, 76; Lindor, New York, 76; Willi.Contreras, Milwaukee, 74; Ozuna, Atlanta, 71; Abrams, Washington, 68.
RBI_Ozuna, Atlanta, 89; Ohtani, Los Angeles, 81; K.Marte, Arizona, 80; Adames, Milwaukee, 79; Bohm, Philadelphia, 78; T.Hernández, Los Angeles, 74; Schwarber, Philadelphia, 73; C.Walker, Arizona, 71; Profar, San Diego, 71; Harper, Philadelphia, 70; Freeman, Los Angeles, 70.
HITS_Arraez, San Diego, 140; Ohtani, Los Angeles, 133; Tovar, Colorado, 133; Bohm, Philadelphia, 130; Ozuna, Atlanta, 128; Willi.Contreras, Milwaukee, 127; K.Marte, Arizona, 127; B.Reynolds, Pittsburgh, 127; Profar, San Diego, 122; Lindor, New York, 120.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 41; Tovar, Colorado, 31; M.Chapman, San Francisco, 30; Willi.Contreras, Milwaukee, 30; Ohtani, Los Angeles, 29; Albies, Atlanta, 28; Lindor, New York, 28; Adames, Milwaukee, 27; Freeman, Los Angeles, 27; Alonso, New York, 26; E.De La Cruz, Cincinnati, 26; Steer, Cincinnati, 26.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 10; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; McCarthy, Arizona, 6; Chisholm, New York, 4; Merrill, San Diego, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; Sosa, Philadelphia, 4; Suzuki, Chicago, 4; M.Winn, St. Louis, 4.
HOME RUNS_Ozuna, Atlanta, 34; Ohtani, Los Angeles, 34; K.Marte, Arizona, 29; Schwarber, Philadelphia, 27; Harper, Philadelphia, 25; T.Hernández, Los Angeles, 25; Alonso, New York, 25; C.Walker, Arizona, 23; Lindor, New York, 22; Adames, Milwaukee, 21.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 59; Turang, Milwaukee, 33; Ohtani, Los Angeles, 32; L.Thomas, Cleveland, 28; J.Young, Washington, 26; Lindor, New York, 24; Crow-Armstrong, Chicago, 23; Stott, Philadelphia, 23; Chisholm, New York, 22; Carroll, Arizona, 21; Doyle, Colorado, 21; Kim, San Diego, 21; Yelich, Milwaukee, 21.
PITCHING_Sale, Atlanta, 13-3; Nola, Philadelphia, 11-5; Wheeler, Philadelphia, 11-5; S.Gray, St. Louis, 11-6; Cease, San Diego, 11-8; Rea, Milwaukee, 10-3; Keller, Pittsburgh, 10-5; R.Suárez, Philadelphia, 10-5; Imanaga, Chicago, 9-2; Lodolo, Cincinnati, 9-4.
ERA_Sale, Atlanta, 2.75; Wheeler, Philadelphia, 2.77; R.Suárez, Philadelphia, 2.87; Greene, Cincinnati, 2.91; Imanaga, Chicago, 3.07; Keller, Pittsburgh, 3.20; C.Sánchez, Philadelphia, 3.27; Manaea, New York, 3.30; M.King, San Diego, 3.34; Rea, Milwaukee, 3.38.
STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 176; Sale, Atlanta, 165; Glasnow, Los Angeles, 164; F.Peralta, Milwaukee, 155; Greene, Cincinnati, 154; S.Gray, St. Louis, 153; M.King, San Diego, 151; Wheeler, Philadelphia, 148; Nola, Philadelphia, 134; Gore, Washington, 128; Imanaga, Chicago, 128.
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