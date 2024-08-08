NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .303; Ohtani, Los Angeles, .302; Ozuna, Atlanta, .299; K.Marte, Arizona, .298; Profar, San Diego, .298; Bohm, Philadelphia, .297; Freeman, Los Angeles, .289; Merrill, San Diego, .289; L.García, Washington, .288; B.Reynolds, Pittsburgh, .287.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 86; M.Chapman, San Francisco, 80; K.Marte, Arizona, 79; Schwarber, Philadelphia, 79; Carroll, Arizona, 76; E.De La Cruz, Cincinnati, 75; Lindor, New York, 75; Willi.Contreras, Milwaukee, 73; Ozuna, Atlanta, 70; Abrams, Washington, 68.
RBI_Ozuna, Atlanta, 88; Ohtani, Los Angeles, 81; K.Marte, Arizona, 80; Bohm, Philadelphia, 78; Adames, Milwaukee, 76; T.Hernández, Los Angeles, 74; Schwarber, Philadelphia, 73; C.Walker, Arizona, 71; Profar, San Diego, 71; Freeman, Los Angeles, 70.
HITS_Arraez, San Diego, 139; Ohtani, Los Angeles, 133; Tovar, Colorado, 131; Bohm, Philadelphia, 129; K.Marte, Arizona, 127; Ozuna, Atlanta, 127; B.Reynolds, Pittsburgh, 127; Willi.Contreras, Milwaukee, 126; Profar, San Diego, 120; Lindor, New York, 118.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 40; Tovar, Colorado, 31; M.Chapman, San Francisco, 30; Willi.Contreras, Milwaukee, 30; Ohtani, Los Angeles, 29; Albies, Atlanta, 28; Adames, Milwaukee, 27; Freeman, Los Angeles, 27; Lindor, New York, 27; Alonso, New York, 26; E.De La Cruz, Cincinnati, 26; Steer, Cincinnati, 26.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 10; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 7; Abrams, Washington, 6; McCarthy, Arizona, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 5; Chisholm, New York, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; Sosa, Philadelphia, 4; Suzuki, Chicago, 4; M.Winn, St. Louis, 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 34; Ozuna, Atlanta, 33; K.Marte, Arizona, 29; Schwarber, Philadelphia, 27; Harper, Philadelphia, 25; T.Hernández, Los Angeles, 25; C.Walker, Arizona, 23; Alonso, New York, 23; Lindor, New York, 22; E.De La Cruz, Cincinnati, 20; Adames, Milwaukee, 20.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 58; Turang, Milwaukee, 33; Ohtani, Los Angeles, 32; L.Thomas, Cleveland, 28; J.Young, Washington, 26; Lindor, New York, 24; Stott, Philadelphia, 23; Chisholm, New York, 22; Crow-Armstrong, Chicago, 22; Carroll, Arizona, 21; Doyle, Colorado, 21; Kim, San Diego, 21; Yelich, Milwaukee, 21.
PITCHING_Sale, Atlanta, 13-3; Nola, Philadelphia, 11-5; Wheeler, Philadelphia, 11-5; S.Gray, St. Louis, 11-6; Cease, San Diego, 11-8; Rea, Milwaukee, 10-3; Keller, Pittsburgh, 10-5; R.Suárez, Philadelphia, 10-5; Imanaga, Chicago, 9-2; Lodolo, Cincinnati, 9-4.
ERA_Sale, Atlanta, 2.75; Wheeler, Philadelphia, 2.77; Greene, Cincinnati, 2.83; R.Suárez, Philadelphia, 2.87; Imanaga, Chicago, 3.07; Keller, Pittsburgh, 3.20; C.Sánchez, Philadelphia, 3.27; Manaea, New York, 3.30; M.King, San Diego, 3.34; Rea, Milwaukee, 3.38.
STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 176; Sale, Atlanta, 165; Glasnow, Los Angeles, 164; F.Peralta, Milwaukee, 155; S.Gray, St. Louis, 153; M.King, San Diego, 151; Greene, Cincinnati, 149; Wheeler, Philadelphia, 148; Nola, Philadelphia, 134; Gore, Washington, 128; Imanaga, Chicago, 128.
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