NATIONAL LEAGUE
BATTING_Ohtani, Los Angeles, .306; Arraez, San Diego, .305; Profar, San Diego, .302; K.Marte, Arizona, .300; Bohm, Philadelphia, .298; Ozuna, Atlanta, .297; L.García, Washington, .289; Freeman, Los Angeles, .287; B.Reynolds, Pittsburgh, .286; Willi.Contreras, Milwaukee, .283.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 86; M.Chapman, San Francisco, 79; K.Marte, Arizona, 78; Schwarber, Philadelphia, 76; E.De La Cruz, Cincinnati, 75; Lindor, New York, 74; Carroll, Arizona, 73; Willi.Contreras, Milwaukee, 70; Ozuna, Atlanta, 69; Abrams, Washington, 68.
RBI_Ozuna, Atlanta, 86; Ohtani, Los Angeles, 81; K.Marte, Arizona, 78; Bohm, Philadelphia, 78; Adames, Milwaukee, 75; T.Hernández, Los Angeles, 74; Profar, San Diego, 71; C.Walker, Arizona, 71; Harper, Philadelphia, 69; Freeman, Los Angeles, 67.
HITS_Arraez, San Diego, 137; Ohtani, Los Angeles, 133; Tovar, Colorado, 130; Bohm, Philadelphia, 128; K.Marte, Arizona, 126; Ozuna, Atlanta, 124; B.Reynolds, Pittsburgh, 124; Willi.Contreras, Milwaukee, 122; Profar, San Diego, 120; T.Hernández, Los Angeles, 116; Lindor, New York, 116.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 39; Tovar, Colorado, 31; M.Chapman, San Francisco, 29; Willi.Contreras, Milwaukee, 29; Ohtani, Los Angeles, 29; Albies, Atlanta, 28; Freeman, Los Angeles, 27; Lindor, New York, 27; Adames, Milwaukee, 26; Alonso, New York, 26; E.De La Cruz, Cincinnati, 26; Steer, Cincinnati, 26.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 10; Yastrzemski, San Francisco, 8; E.De La Cruz, Cincinnati, 7; Abrams, Washington, 6; McCarthy, Arizona, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 5; Chisholm, New York, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; Sosa, Philadelphia, 4; Suzuki, Chicago, 4; M.Winn, St. Louis, 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 34; Ozuna, Atlanta, 32; K.Marte, Arizona, 28; Harper, Philadelphia, 25; T.Hernández, Los Angeles, 25; Schwarber, Philadelphia, 24; C.Walker, Arizona, 23; Alonso, New York, 23; Lindor, New York, 22; E.De La Cruz, Cincinnati, 20.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 58; Turang, Milwaukee, 33; Ohtani, Los Angeles, 32; L.Thomas, Cleveland, 28; J.Young, Washington, 26; Lindor, New York, 23; Stott, Philadelphia, 23; Chisholm, New York, 22; Crow-Armstrong, Chicago, 21; Doyle, Colorado, 21; Yelich, Milwaukee, 21.
PITCHING_Sale, Atlanta, 13-3; Nola, Philadelphia, 11-5; Wheeler, Philadelphia, 11-5; S.Gray, St. Louis, 11-6; Cease, San Diego, 11-8; Rea, Milwaukee, 10-3; Keller, Pittsburgh, 10-5; R.Suárez, Philadelphia, 10-5; Imanaga, Chicago, 9-2; Lodolo, Cincinnati, 9-4.
ERA_Sale, Atlanta, 2.71; Wheeler, Philadelphia, 2.77; Greene, Cincinnati, 2.83; R.Suárez, Philadelphia, 2.87; Imanaga, Chicago, 3.07; Keller, Pittsburgh, 3.20; M.King, San Diego, 3.26; C.Sánchez, Philadelphia, 3.27; Manaea, New York, 3.30; Rea, Milwaukee, 3.38.
STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 176; Glasnow, Los Angeles, 164; Sale, Atlanta, 155; S.Gray, St. Louis, 153; Greene, Cincinnati, 149; F.Peralta, Milwaukee, 149; Wheeler, Philadelphia, 148; M.King, San Diego, 144; Nola, Philadelphia, 134; Gore, Washington, 128; Imanaga, Chicago, 128.
Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.