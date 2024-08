Italy 12, Greece 8 Italy 4 2 2 4 — 12 Greece 3 0 2 3 — 8 First Quarter_None…

Italy 12, Greece 8

Italy 4 2 2 4 — 12 Greece 3 0 2 3 — 8

Exclusions_Italy 19 (R. Bianconi 1, S. Giustini 1, S. Avegno 2, D. Bettini 2, V. Palmieri 2, G. Viacava 3, C. Marletta 4, C. Tabani 4); Greece 10 (N. Eleftheriadou 1, A. Giannopoulou 1, E. Plevritou 1, M. Plevritou 1, V. Plevritou 1, E. Xenaki 1, M. Myriokefalitaki 2, M. Patra 2).

4 Minute Exclusions_Italy None; Greece None.

Penalty Fouls_Italy 2 (S. Giustini 1, G. Viacava 1); Greece 1 (M. Plevritou 1).

Ejections_Italy 3 (C. Marletta, C. Tabani, G. Viacava); Greece None.

Referees_Andrej Franulovic, Croatia. Nora Nikola Debreceni, Hungary. Qi Zhao, China. Marijo Brguljan, Montenegro.

