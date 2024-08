Italy 11, Montenegro 9, Italy wins 3-1 in shootout Italy 2 2 3 1 3 — 11 Montenegro 2 2…

Italy 11, Montenegro 9, Italy wins 3-1 in shootout

Italy 2 2 3 1 3 — 11 Montenegro 2 2 3 1 1 — 9

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Penalty Shootout_17, Italy, F. di Fulvio. 18, Montenegro, S. Vidovic. 19, Italy, A. Fondelli. 20, Italy, F. Condemi.

Exclusions_Italy 16 (F. Condemi 1, G. Echenique 1, A. Fondelli 1, N. Presciutti 1, A. Velotto 2, E. di Somma 2, M. Iocchi Gratta 4, V. Renzuto Iodice 4); Montenegro 16 (B. Durdic 1, D. Matkovic 1, M. Perkovic 1, D. Radovic 1, V. Spaic 1, V. Radovic 3, A. Macic 4, J. Vujovic 4).

4 Minute Exclusions_Italy None; Montenegro None.

Penalty Fouls_Italy None; Montenegro 2 (V. Radovic 1, S. Vidovic 1).

Ejections_Italy 2 (M. Iocchi Gratta, V. Renzuto Iodice); Montenegro 3 (A. Macic, V. Radovic, J. Vujovic).

Referees_Boris Margeta, Slovenia. Michiel Zwart, Netherlands. Don Cameron, Australia. Angel Moliner, Spain.

