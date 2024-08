Hungary 27, Spain 24 Hungary 14 13 — 27 Spain 12 12 — 24 Hungary_K. Klujber 6, V. Gyori-Lukacs 5,…

Hungary 27, Spain 24

Hungary 14 13 — 27 Spain 12 12 — 24

Hungary_K. Klujber 6, V. Gyori-Lukacs 5, P. Vamos 5, P. Fuezi Tovizi 3, C. Kuczora 3, P. Simon 2, N. Szollosi-Schatzl 2, K. Debreczeni-Klivinyi 1.

Spain_A. Cabral 6, M. Lopez 5, P. Arcos 4, K. Gassama 2, M. Gonzalez 2, L. Gonzalez 2, J. Gutierrez 2, A. Fernandez 1.

Red Cards_None.

Referees_Tanja Kuttler, Germany. Maike Merz, Germany. Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Bjarne Jensen, Denmark. Felix Ratz, Switzerland. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Anna Rapp, Sweden.

