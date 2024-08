Hungary 17, Japan 10 Hungary 5 4 3 5 — 17 Japan 2 2 2 4 — 10 First Quarter_None…

Hungary 17, Japan 10

Hungary 5 4 3 5 — 17 Japan 2 2 2 4 — 10

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Exclusions_Hungary 15 (D. Angyal 1, B. Harai 1, S. Jansik 1, D. Varga 1, V. Vigvari 1, G. Zalanki 1, E. Molnar 2, A. Nagy 3, G. Fekete 4); Japan 7 (S. Adachi 1, Y. Inaba 1, K. Inoue 1, K. Okawa 1, T. Suzuki 1, M. Takata 2).

4 Minute Exclusions_Hungary None; Japan None.

Penalty Fouls_Hungary 1 (A. Nagy 1); Japan 2 (T. Suzuki 1, K. Tanamura 1).

Ejections_Hungary 2 (G. Fekete, A. Nagy); Japan None.

Referees_Frank Ohme, Germany. Zhang Liang, China. Dion Willis, South Africa. Mohsen Rezvani, Iran.

