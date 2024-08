Hungary 12, Italy 10, Hungary wins 3-1 in shootout Hungary 3 1 2 3 3 — 12 Italy 2 0…

Hungary 12, Italy 10, Hungary wins 3-1 in shootout

Hungary 3 1 2 3 3 — 12 Italy 2 0 5 2 1 — 10

First Quarter_None

Second Quarter_None

Third Quarter_None

Fourth Quarter_None

Penalty Shootout_19, Hungary, M. Vamos. 20, Hungary, G. Zalanki. 21, Italy, N. Presciutti. 22, Hungary, K. Manhercz.

Exclusions_Hungary 15 (B. Harai 1, A. Nagy 1, V. Vigvari 1, S. Jansik 2, D. Varga 2, D. Angyal 4, E. Molnar 4); Italy 9 (A. Fondelli 1, A. Velotto 1, E. di Somma 1, M. Iocchi Gratta 2, N. Presciutti 2, V. Renzuto Iodice 2).

4 Minute Exclusions_Hungary None; Italy 1 (F. Condemi 1).

Penalty Fouls_Hungary 2 (G. Fekete 1, S. Vogel 1); Italy 1 (F. di Fulvio 1).

Ejections_Hungary 2 (D. Angyal, E. Molnar); Italy None.

Referees_Adrian Alexandrescu, Romania. Veselin Miskovic, Montenegro. Hadi Farid, United States. Mohsen Rezvani, Iran.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.