Germany 36, Slovenia 29 Germany 23 13 — 36 Slovenia 14 15 — 29 Germany_K. Haefner 7, S. Heymann 6,…

Germany_K. Haefner 7, S. Heymann 6, M. Grgic 4, J. Koester 4, L. Mertens 4, J. Knorr 3, J. Golla 2, J. Kohlbacher 2, C. Steinert 2, R. Dahmke 1, R. Uscins 1.

Slovenia_K. Horzen 7, N. Henigman 4, N. Cehte 3, J. Dolenec 3, B. Janc 3, A. Vlah 3, B. Blagotinsek 2, S. Jovicic 2, M. Zarabec 2.

Red Cards_None.

Referees_Lars Jorum, Norway. Havard Kleven, Norway. Ignacio Garcia, Spain. Andreu Marin Lorente, Spain. Per Olesen, Denmark. Samir Makhlouf, Tunisia. Mihail Bashev, Bulgaria. Joel Delplanque, France.

