Germany 25, Spain 24 Germany 12 13 — 25 Spain 12 12 — 24 Germany_R. Uscins 6, J. Golla 4,…

Germany_R. Uscins 6, J. Golla 4, J. Knorr 4, J. Koester 3, C. Steinert 3, S. Heymann 2, K. Haefner 1, L. Mertens 1, L. Witzke 1.

Spain_D. Fernandez 5, A. Casado 4, I. Tarrafeta 4, A. Gomez 3, I. Garciandia 2, K. Odriozola 2, A. Serdio 2, A. Dujshebaev 1, J. Rodriguez 1.

Red Cards_None.

Referees_Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Lars Jorum, Norway. Havard Kleven, Norway. Oyvind Togstad, Norway. Felix Ratz, Switzerland. Cesar Castillo, Britain. Narcisa Lecusanu, Romania.

