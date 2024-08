Friday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Men’s 400m Hurdles GOLD_Rai Benjamin, United States SILVER_Karsten Warholm, Norway BRONZE_Alison dos Santos, Brazil Men’s 4 x 100m Relay…

ATHLETICS

Men’s 400m Hurdles

GOLD_Rai Benjamin, United States

SILVER_Karsten Warholm, Norway

BRONZE_Alison dos Santos, Brazil

Men’s 4 x 100m Relay

GOLD_Canada (Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre de Grasse)

SILVER_South Africa (Bayanda Walaza, Shaun Maswanganyi, Bradley Nkoana, Akani Simbine)

BRONZE_Britain (Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake, Zharnel Hughes)

Men’s Triple Jump

GOLD_Jordan Alejandro Diaz Fortun, Spain

SILVER_Pedro Pichardo, Portugal

BRONZE_Andy Diaz Hernandez, Italy

Women’s 10,000m

GOLD_Beatrice Chebet, Kenya

SILVER_Nadia Battocletti, Italy

BRONZE_Sifan Hassan, Netherlands

Women’s 400m

GOLD_Marileidy Paulino, Dominican Republic

SILVER_Salwa Eid Naser, Bahrain

BRONZE_Natalia Kaczmarek, Poland

Women’s 4 x 100m Relay

GOLD_United States (Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas, Sha’carri Richardson)

SILVER_Britain (Dina Asher-Smith, Bianca Williams, Imani Lansiquot, Amy Hunt, Daryll Neita, Desiree Henry)

BRONZE_Germany (Alexandra Burghardt, Sophia Junk, Lisa Mayer, Gina Lueckenkemper, Rebekka Haase)

Women’s Heptathlon

GOLD_Nafissatou Thiam, Belgium

SILVER_Katarina Johnson-Thompson, Britain

BRONZE_Noor Vidts, Belgium

Women’s Shot Put

GOLD_Yemisi Ogunleye, Germany

SILVER_Maddison-Lee Wesche, New Zealand

BRONZE_Jiayuan Song, China

BREAKING

B-Girls

GOLD_Ami, Japan

SILVER_Nicka, Lithuania

BRONZE_671, China

BOXING

Men’s 71kg

GOLD_Asadkhuja Muydinkhujaev, Uzbekistan

SILVER_Marco Alonso Verde Alvarez, Mexico

BRONZE_Omari Jones, United States

BRONZE_Lewis Richardson, Britain

Men’s 92kg

GOLD_Lazizbek Mullojonov, Uzbekistan

SILVER_Loren Berto Alfonso Dominguez, Azerbaijan

BRONZE_Davlat Boltaev, Tajikistan

BRONZE_Enmanuel Reyes Pla, Spain

Women’s 50kg

GOLD_Yu Wu, China

SILVER_Buse Naz Cakiroglu, Turkey

BRONZE_Nazym Kyzaibay, Kazakhstan

BRONZE_Aira Villegas, Philippines

Women’s 66kg

GOLD_Imane Khelif, Algeria

SILVER_Liu Yang, China

BRONZE_Janjaem Suwannapheng, Thailand

BRONZE_Nien Chin Chen, Taiwan

SPORT CLIMBING

Men’s Boulder & Lead

GOLD_Toby Roberts, Britain

SILVER_Sorato Anraku, Japan

BRONZE_Jakob Schubert, Austria

CANOE SPRINT

Men’s Canoe Single 1000m

GOLD_Martin Fuksa, Czech Republic

SILVER_Isaquias Queiroz, Brazil

BRONZE_Serghei Tarnovschi, Moldova

Men’s Kayak Double 500m

GOLD_Germany (Jacob Schopf, Max Lemke)

SILVER_Hungary (Bence Nadas, Sandor Totka)

BRONZE_Australia (Jean van der Westhuyzen, Tom Green)

Women’s Canoe Double 500m

GOLD_China (Shixiao Xu, Mengya Sun)

SILVER_Ukraine (Liudmyla Luzan, Anastasiia Rybachok)

BRONZE_Canada (Sloan Mackenzie, Katie Vincent)

Women’s Kayak Double 500m

GOLD_New Zealand (Lisa Carrington, Alicia Hoskin)

SILVER_Hungary (Tamara Csipes, Alida Dora Gazso)

BRONZE_Germany (Paulina Paszek, Jule Marie Hake, Noemi Pupp, Sara Fojt)

CYCLING TRACK

Men’s Sprint

GOLD_Harrie Lavreysen, Netherlands

SILVER_Matthew Richardson, Australia

BRONZE_Jack Carlin, Britain

Women’s Madison

GOLD_Italy (Chiara Consonni, Vittoria Guazzini)

SILVER_Britain (Elinor Barker, Neah Evans)

BRONZE_Netherlands (Lisa van Belle, Maike van der Duin)

DIVING

Women’s 3m Springboard

GOLD_Yiwen Chen, China

SILVER_Maddison Keeney, Australia

BRONZE_Yani Chang, China

FOOTBALL

Men

GOLD_Spain (Arnau Tenas, Marc Pubill, Juan Miranda, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Pablo Barrios, Diego Lopez, Benat Turrientes, Abel Ruiz, Alex Baena, Fermin Lopez, Jon Pacheco, Joan Garcia, Aimar Oroz, Miguel Gutierrez, Adrian Bernabe, Sergio Gomez, Samu Omorodion, Cristhian Mosquera, Juanlu Sanchez, Sergio Camello, Alejandro Iturbe)

SILVER_France (Obed Nkambadio, Castello Lukeba, Adrien Truffert, Loic Bade, Kiliann Sildillia, Manu Kone, Michael Olise, Maghnes Akliouche, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Desire Doue, Enzo Millot, Joris Chotard, Jean-Philippe Mateta, Bradley Locko, Guillaume Restes, Soungoutou Magassa, Rayan Cherki, Chrislain Matsima, Andy Diouf, Johann Lepenant)

BRONZE_Morocco (Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Akram Nakach, Mehdi Boukamir, Adil Tahif, Benjamin Bouchouari, Eliesse Ben Seghir, Bilal El Khannouss, Soufiane Rahimi, Ilias Akhomach, Zakaria El Ouahdi, Rachid Ghanimi, Yassine Kechta, Oussama Targhalline, Mehdi Maouhoub, Abde Ezzalzouli, Oussama El Azzouzi, Amir Richardson, Haytam Manaout)

RHYTHMIC GYMNASTICS

Individual All-Around

GOLD_Darja Varfolomeev, Germany

SILVER_Boryana Kaleyn, Bulgaria

BRONZE_Sofia Raffaeli, Italy

HOCKEY

Women

GOLD_Netherlands (Anne Veenendaal, Luna Noa Fokke, Freeke Moes, Lisa Post, Xan de Waard, Yibbi Jansen, Renee van Laarhoven, Felice Albers, Maria Verschoor, Sanne Koolen, Frederique Matla, Joosje Burg, Marleen Jochems, Pien Sanders, Marijn Veen, Laura Nunnink, Pien Dicke)

SILVER_China (Jiao Ye, Bingfeng Gu, Liu Yang, Ying Zhang, Yi Chen, Ning Ma, Hong Li, Zixia Ou, Wen Dan, Meirong Zou, Jiangxin He, Yunxia Fan, Yang Chen, Wenyu Xu, Jiaqi Zhong, Jinzhuang Tan, Anhui Yu)

BRONZE_Argentina (Sofia Toccalino, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo Ruiz de los Llanos, Agostina Alonso, Agustina Albertarrio, Maria Granatto, Cristina Cosentino, Rocio Sanchez Moccia, Victoria Sauze Valdez, Sofia Cairo, Eugenia Trinchinetti, Lara Casas, Juana Castellaro Morello, Maria Campoy, Julieta Jankunas, Zoe Diaz de Armas)

MARATHON SWIMMING

Men’s 10km

GOLD_Kristof Rasovszky, Hungary

SILVER_Oliver Klemet, Germany

BRONZE_David Betlehem, Hungary

SAILING

Men’s Kite

GOLD_Valentin Bontus, Austria

SILVER_Toni Vodisek, Slovenia

BRONZE_Maximilian Maeder, Singapore

TAEKWONDO

Men -80kg

GOLD_Firas Katoussi, Tunisia

SILVER_Mehran Barkhordari, Iran

BRONZE_Edi Hrnic, Denmark

BRONZE_Simone Alessio, Italy

Women -67kg

GOLD_Viviana Marton, Hungary

SILVER_Aleksandra Perisic, Serbia

BRONZE_Sarah Chaari, Belgium

BRONZE_Kristina Teachout, United States

TABLE TENNIS

Men’s Team

GOLD_China (Zhendong Fan, Long Ma, Chuqin Wang)

SILVER_Sweden (Anton Kallberg, Kristian Karlsson, Truls Moregard)

BRONZE_France (Simon Gauzy, Alexis Lebrun, Felix Lebrun)

BEACH VOLLEYBALL

Women

GOLD_Brazil (Ana Patricia Silva Ramos, Eduarda Santos Lisboa)

SILVER_Canada (Melissa Humana-Paredes, Brandie Wilkerson)

BRONZE_Switzerland (Tanja Hueberli, Nina Brunner)

WEIGHTLIFTING

Men’s 89kg

GOLD_Karlos May Nasar, Bulgaria

SILVER_Yeison Lopez, Colombia

BRONZE_Antonino Pizzolato, Italy

Women’s 71kg

GOLD_Olivia Reeves, United States

SILVER_Mari Leivis Sanchez, Colombia

BRONZE_Angie Paola Palacios Dajomes, Ecuador

WRESTLING

Men’s Freestyle 57kg

GOLD_Rei Higuchi, Japan

SILVER_Spencer Richard Lee, United States

BRONZE_Aman Aman, India

BRONZE_Gulomjon Abdullaev, Uzbekistan

Men’s Freestyle 86kg

GOLD_Magomed Eldarovitch Ramazanov, Bulgaria

SILVER_Hassan Yazdanicharati, Iran

BRONZE_Aaron Marquel Brooks, United States

BRONZE_Dauren Kurugliev, Greece

Women’s Freestyle 57kg

GOLD_Tsugumi Sakurai, Japan

SILVER_Anastasia Nichita, Moldova

BRONZE_Helen Louise Maroulis, United States

BRONZE_Kexin Hong, China

