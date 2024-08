France 32, Spain 24 France 17 15 — 32 Spain 9 15 — 24 France_A. Toublanc 6, P. Foppa 5,…

France 32, Spain 24

France 17 15 — 32 Spain 9 15 — 24

France_A. Toublanc 6, P. Foppa 5, M. Nocandy 4, L. Flippes 3, E. Nze Minko 3, L. Granier 2, T. Horacek 2, O. Kanor 2, C. Lassource 2, C. Valentini 2, L. Glauser 1.

Spain_A. Cabral 5, C. Campos 3, A. Fernandez 3, K. Gassama 3, M. Lopez 3, M. Gonzalez 2, J. Gutierrez 2, L. Tchaptchet 2, S. Arderius 1.

Red Cards_None.

Referees_Tanja Kuttler, Germany. Maike Merz, Germany. Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Oyvind Togstad, Norway. Joanna Brehmer, Poland. Viktoriia Alpaidze, Latvia. Narcisa Lecusanu, Romania.

