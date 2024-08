France 28, Argentina 21 France 15 13 — 28 Argentina 8 13 — 21 France_H. Descat 8, E. Prandi 5,…

France 28, Argentina 21

France 15 13 — 28 Argentina 8 13 — 21

France_H. Descat 8, E. Prandi 5, L. Fabregas 3, D. Mem 3, N. Tournat 3, N. Karabatic 2, V. Porte 2, K. Konan 1, A. Minne 1.

Argentina_J. Parker 7, P. Simonet 5, L. Moscariello 3, F. Fernandez 2, N. Bono 1, P. Martinez Cami 1, A. Moyano 1, F. Pizarro 1.

Red Cards_None.

Referees_Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Kay Holm, Germany. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina. Samir Makhlouf, Tunisia. Anna Rapp, Sweden.

