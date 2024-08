Denmark 32, Sweden 31 Denmark 16 16 — 32 Sweden 16 15 — 31 Denmark_S. Pytlick 9, M. Hansen 6,…

Denmark 32, Sweden 31

Denmark 16 16 — 32 Sweden 16 15 — 31

Denmark_S. Pytlick 9, M. Hansen 6, E. Jakobsen 5, L. Joergensen 5, M. Gidsel 4, M. Saugstrup 2, N. Kirkeloekke 1.

Sweden_F. Claar 7, A. Lagergren 5, H. Wanne 5, J. Carlsbogaard 3, S. Karlsson 3, L. Sandell 3, M. Darj 2, J. Gottfridsson 2, O. Bergendahl 1.

Red Cards_None.

Referees_Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Teodoro Adjemian, Argentina. Jovan Popadic, Serbia. Laurent Reveret, France. Bader Altheyab, Kuwait.

