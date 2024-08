Denmark 29, Netherlands 25 Denmark 11 18 — 29 Netherlands 10 15 — 25 Denmark_E. Friis 6, A. Hansen 6,…

Denmark 29, Netherlands 25

Denmark 11 18 — 29 Netherlands 10 15 — 25

Denmark_E. Friis 6, A. Hansen 6, M. Hoejlund 4, L. Vinter Burgaard 4, S. Aaberg Iversen 3, K. Joergensen 3, H. Elver 1, R. Iversen 1, M. Tranborg 1.

Netherlands_D. Housheer 7, B. van Wetering 7, A. Malestein 5, E. Polman 2, T. Haggerty 1, L. Nusser 1, L. van der Heijden 1, N. van der Vliet 1.

Red Cards_T. Oestergaard, Denmark, 58:26.

Referees_Mirza Kurtagic, Sweden. Mattias Wetterwik, Sweden. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Teodoro Adjemian, Argentina. Laurent Reveret, France. Samir Makhlouf, Tunisia. Bader Altheyab, Kuwait.

