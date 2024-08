Denmark 28, South Korea 20 Denmark 12 16 — 28 South Korea 8 12 — 20 Denmark_A. Hansen 6, K.…

Denmark 28, South Korea 20

Denmark 12 16 — 28 South Korea 8 12 — 20

Denmark_A. Hansen 6, K. Joergensen 6, E. Friis 3, T. Oestergaard 3, M. Tranborg 3, K. Heindahl 2, S. Aaberg Iversen 1, H. Elver 1, L. Haugsted 1, M. Hoejlund 1, M. Moeller 1.

South Korea_Woo B. 5, Kang E. 4, Kang K. 4, Ryu E. 3, Gim B. 1, Jeon J. 1, Shin E. 1, Song J. 1.

Red Cards_None.

Referees_Ignacio Garcia, Spain. Andreu Marin Lorente, Spain. Adam Biro, Hungary. Oliver Kiss, Hungary. Felix Ratz, Switzerland. Kay Holm, Germany. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Bader Altheyab, Kuwait.

