D+D Real Czech Masters Scores

Sunday At Albatross Golf Resort Prague Purse: $2 million Yardage: 7,592; Par: 72 Final Round David Ravetto, France (500), $386,856…

Sunday

At Albatross Golf Resort

Prague

Purse: $2 million

Yardage: 7,592; Par: 72

Final Round

David Ravetto, France (500), $386,856 68-63-70-64—265 Jesper Svensson, Sweden (334), $250,318 65-67-68-69—269 Frederic Lacroix, France (155), $117,877 68-70-67-65—270 Richie Ramsay, Scotland (155), $117,877 65-67-71-67—270 Adrien Saddier, France (155), $117,877 66-69-67-68—270 Alex Fitzpatrick, England (84), $63,945 70-70-65-67—272 Brandon Robinson-Thompson, England (84), $63,945 65-68-69-70—272 Paul Waring, England (84), $63,945 68-69-68-67—272 Bernd Wiesberger, Austria (84), $63,945 67-67-71-67—272 Richard Mansell, England (57), $43,692 69-66-69-69—273 Darius Van Driel, Netherlands (57), $43,692 68-68-69-68—273 Thomas Aiken, South Africa (41), $31,259 72-67-66-69—274 Adri Arnaus, Spain (41), $31,259 66-72-72-64—274 Sam Bairstow, England (41), $31,259 66-73-68-67—274 Matthew Baldwin, England (41), $31,259 70-68-69-67—274 Ross Fisher, England (41), $31,259 67-67-68-72—274 Marcus Kinhult, Sweden (41), $31,259 71-67-69-67—274 Francesco Laporta, Italy (41), $31,259 69-66-68-71—274 Andrea Pavan, Italy (41), $31,259 68-70-69-67—274 Sami Valimaki, Finland (41), $31,259 71-66-70-67—274 Brandt Snedeker, United States (0), $31,259 68-68-69-69—274 Robin Williams, South Africa (0), $31,259 71-69-63-71—274 Dan Bradbury, England (31), $23,666 69-71-66-69—275 Andrew Johnston, England (31), $23,666 69-63-70-73—275 Joost Luiten, Netherlands (31), $23,666 68-69-69-69—275 Edoardo Molinari, Italy (31), $23,666 69-70-68-68—275 Eddie Pepperell, England (31), $23,666 69-70-69-67—275 Todd Clements, England (25), $18,569 71-66-69-70—276 Jack Davidson, Wales (25), $18,569 72-66-70-68—276 Nacho Elvira, Spain (25), $18,569 70-68-69-69—276 Simon Forsstrom, Sweden (25), $18,569 72-67-69-68—276 Angel Hidalgo, Spain (25), $18,569 71-68-67-70—276 Sung Kang, South Korea (25), $18,569 65-70-71-70—276 James Morrison, England (25), $18,569 70-70-66-70—276 Lukas Nemecz, Austria (25), $18,569 68-70-67-71—276 Brandon Stone, South Africa (25), $18,569 72-68-68-68—276 Andy Sullivan, England (25), $18,569 70-66-67-73—276 Kevin Chappell, United States (20), $14,336 73-63-70-71—277 Sebastian Friedrichsen, Denmark (20), $14,336 67-69-69-72—277 Romain Langasque, France (20), $14,336 73-65-68-71—277 Hurly Long, Germany (20), $14,336 69-70-70-68—277 Connor Syme, Scotland (20), $14,336 69-65-71-72—277 Jens Dantorp, Sweden (15), $10,923 71-69-70-68—278 Joe Dean, England (15), $10,923 70-69-72-67—278 Julien Guerrier, France (15), $10,923 66-71-71-70—278 Masahiro Kawamura, Japan (15), $10,923 67-69-70-72—278 Espen Kofstad, Norway (15), $10,923 68-65-72-73—278 Yannik Paul, Germany (15), $10,923 73-65-67-73—278 Marco Penge, England (15), $10,923 67-73-67-71—278 Marcel Schneider, Germany (15), $10,923 71-67-69-71—278 Freddy Schott, Germany (15), $10,923 69-66-70-73—278 Clement Sordet, France (15), $10,923 67-68-75-68—278 Wu Ashun, China (11), $7,783 70-70-71-68—279 Kristoffer Broberg, Sweden (11), $7,783 67-71-71-70—279 Jens Fahrbring, Sweden (11), $7,783 70-70-70-69—279 Niklas Norgaard Moller, Denmark (11), $7,783 71-67-75-66—279 Oliver Wilson, England (11), $7,783 67-68-75-69—279 Nick Bachem, Germany (9), $6,713 68-69-73-70—280 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (9), $6,713 72-68-68-72—280 David Horsey, England (9), $6,713 71-69-70-70—280 Pieter Moolman, South Africa (9), $6,713 64-72-71-73—280 Jannik De Bruyn, Germany (7), $5,575 66-73-73-69—281 Kristian Krogh Johannessen, Norway (7), $5,575 73-67-70-71—281 Francesco Molinari, Italy (7), $5,575 71-68-70-72—281 Max Rottluff, Germany (7), $5,575 65-71-73-72—281 Santiago Tarrio, Spain (7), $5,575 69-71-69-72—281 Filip Mruzek, Czech Republic (0), $5,575 71-69-72-69—281 Jonas Blixt, Sweden (6), $4,551 67-71-71-73—282 Nicolo Galletti, United States (6), $4,551 71-67-76-68—282 Ricardo Gouveia, Portugal (6), $4,551 66-72-73-71—282 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (5), $3,412 67-71-71-74—283 Simon Zach, Czech Republic (0), $3,412 67-72-75-69—283 Benjamin Rusch, Switzerland (5), $3,407 68-69-76-71—284 Lauri Ruuska, Finland (4), $3,404 71-66-76-72—285 Tim Tillmanns, Germany (0), $3,401 68-69-75-74—286

