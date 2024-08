China 7, France 1 China 1 2 2 2 — 7 France 0 1 0 0 — 1 China_Chen Y.…

China 7, France 1

China 1 2 2 2 — 7 France 0 1 0 0 — 1

China_Chen Y. 2, Li H. 2, Dan W. 1, Zhang Y. 1, Zhong J. 1.

France_P. Delemazure 1.

Green Cards_Fan Y., China, 38′. Gu B., China, 47′.

Yellow Cards_None.

Red Cards_None.

Umpires_Alison Keogh, Ireland. Aleisha Neumann, Australia. Annelize Rostron, South Africa. Rachel Williams, Britain.

