Brazil 30, Angola 19 Brazil 14 16 — 30 Angola 6 13 — 19 Brazil_G. Bitolo 7, S. Vieira 6,…

Brazil 30, Angola 19

Brazil 14 16 — 30 Angola 6 13 — 19

Brazil_G. Bitolo 7, S. Vieira 6, A. Bolzan 4, B. de Paula 4, P. Matieli 3, T. Araujo Frossard 2, J. Quintino 2, M. Fernandes 1, K. Rosa 1.

Angola_S. Pascoal 4, C. Gabriel 3, V. Nenganga 3, J. Machado 2, A. Carlos 1, N. Fonseca 1, A. Kassoma 1, L. Mario 1, M. Quizelete 1, D. Rosario 1, N. Santos 1.

Red Cards_None.

Referees_Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Oyvind Togstad, Norway. Bjarne Jensen, Denmark. Teodoro Adjemian, Argentina. Frantisek Taborsky, Czech Republic.

