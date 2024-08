Women’s Bronze Medal Match Brazil 3, Turkey 1 (25-21, 27-25, 22-25, 25-15) Brazil_Spiker-G. Braga Guimaraes (22-39) (won-total attempts); Blocker-A. da…

Women’s Bronze Medal Match

Brazil 3, Turkey 1 (25-21, 27-25, 22-25, 25-15)

Brazil_Spiker-G. Braga Guimaraes (22-39) (won-total attempts); Blocker-A. da Silva (3-15), A. Menezes Oliveira de Souza (3-9), G. Braga Guimaraes (5-9), T. Daher de Menezes (7-20); Server-A. da Silva (0-21), A. Menezes Oliveira de Souza (1-10), G. Braga Guimaraes (1-19), J. Bergmann (1-5), R. Montibeller (0-15), R. Ratzke (1-12), T. Daher de Menezes (2-13), T. Lemes Santos (0-1); Scorer-G. Braga Guimaraes (28-67).

Turkey_Spiker-M. Vargas (22-57), D. Cebecioglu (12-27) (won-total attempts); Blocker-E. Erdem Dundar (7-18), E. Sahin (2-13), A. Kalac (3-16), M. Vargas (3-11), M. Diken (2-9); Server-E. Erdem Dundar (0-11), E. Sahin (0-8), A. Kalac (1-16), M. Vargas (1-18), M. Diken (0-14), D. Cebecioglu (2-16); Scorer-M. Vargas (26-86).

Referees_Sumie Myoi, Japan. Karina Rene, Argentina. Scott Dziewirz, Canada. Taoufik Boudaya, Tunisia.

