Brazil 3, Egypt 0 (25-11, 25-13, 25-16) Brazil_Spiker-D. Ferreira Souza (12-18), R. Souza (10-17), Y. Leal Hidalgo (9-17) (won-total attempts);…

Brazil 3, Egypt 0 (25-11, 25-13, 25-16)

Brazil_Spiker-D. Ferreira Souza (12-18), R. Souza (10-17), Y. Leal Hidalgo (9-17) (won-total attempts); Blocker-A. Souza (1-3), B. Rezende (1-5), D. Ferreira Souza (2-5), F. Resende Gualberto (2-8), L. Saatkamp (1-3), R. Souza (3-9); Server-B. Rezende (1-17), D. Ferreira Souza (1-17), F. Resende Gualberto (0-13), L. Saatkamp (1-10), R. Souza (0-5), Y. Leal Hidalgo (1-11); Scorer-D. Ferreira Souza (15-40).

Egypt_Spiker-M. Issa (7-13), M. Masoud (1-5), A. Abdelrahman (6-18), S. Aly (1-5) (won-total attempts); Blocker-M. Elhaddad (1-9), M. Masoud (1-8), R. Haikal (1-4), A. Eissa (0-2); Server-M. Issa (1-6), M. Masoud (1-4), A. Abdelrahman (1-8), M. Sayedin (1-3); Scorer-M. Issa (8-21).

Referees_Scott Dziewirz, Canada. Wang Ziling, China. Sumie Myoi, Japan. Taoufik Boudaya, Tunisia.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.