Boeing Classic Par Scores

Sunday At Snoqualmie Ridge Snoqualmie, Wash. Purse: $2.2 million Yardage: 7,217; Par: 72 Final Round Stephen Ames, $330,000 71-67-67—205 -11…

Sunday

At Snoqualmie Ridge

Snoqualmie, Wash.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,217; Par: 72

Final Round

Stephen Ames, $330,000 71-67-67—205 -11 Steven Alker, $161,333 66-72-68—206 -10 Ernie Els, $161,333 69-69-68—206 -10 Robert Karlsson, $161,333 66-65-75—206 -10 Kirk Triplett, $96,800 67-70-71—208 -8 Charlie Wi, $96,800 69-64-75—208 -8 Paul Stankowski, $79,200 69-71-69—209 -7 Michael Allen, $58,080 67-75-68—210 -6 Doug Barron, $58,080 74-69-67—210 -6 David Bransdon, $58,080 67-72-71—210 -6 Richard Green, $58,080 68-73-69—210 -6 Bernhard Langer, $58,080 72-69-69—210 -6 Stuart Appleby, $39,600 71-70-70—211 -5 Notah Begay, $39,600 72-71-68—211 -5 Ricardo Gonzalez, $39,600 72-68-71—211 -5 Keith Horne, $39,600 70-71-70—211 -5 John Senden, $39,600 73-73-65—211 -5 Woody Austin, $26,229 66-73-73—212 -4 K.J. Choi, $26,229 72-71-69—212 -4 Fred Couples, $26,229 70-71-71—212 -4 Ken Duke, $26,229 69-72-71—212 -4 Steve Flesch, $26,229 70-71-71—212 -4 Miguel Angel Jimenez, $26,229 73-70-69—212 -4 Rod Pampling, $26,229 74-67-71—212 -4 Mario Tiziani, $26,229 72-69-71—212 -4 Michael Wright, $26,229 72-69-71—212 -4 Brad Adamonis, $17,857 74-71-68—213 -3 Billy Andrade, $17,857 71-69-73—213 -3 Angel Cabrera, $17,857 72-69-72—213 -3 Tim Herron, $17,857 71-71-71—213 -3 Scott Parel, $17,857 71-70-72—213 -3 Boo Weekley, $17,857 70-70-73—213 -3 Brian Davis, $13,035 70-74-70—214 -2 Paul Goydos, $13,035 70-73-71—214 -2 Billy Mayfair, $13,035 69-74-71—214 -2 Rocco Mediate, $13,035 70-70-74—214 -2 Timothy O’Neal, $13,035 70-74-70—214 -2 Tom Pernice, $13,035 68-76-70—214 -2 Kevin Sutherland, $13,035 73-73-68—214 -2 Y.E. Yang, $13,035 71-72-71—214 -2 Glen Day, $10,340 71-73-71—215 -1 Jeff Maggert, $10,340 72-70-73—215 -1 Dicky Pride, $10,340 71-71-73—215 -1 Steve Allan, $8,140 72-73-71—216 E Greg Chalmers, $8,140 69-74-73—216 E Darren Clarke, $8,140 73-73-70—216 E Matt Gogel, $8,140 70-74-72—216 E Mark Hensby, $8,140 72-71-73—216 E Rob Labritz, $8,140 70-74-72—216 E Gene Sauers, $8,140 66-75-75—216 E Arjun Atwal, $6,160 72-73-72—217 +1 Mike Weir, $6,160 71-73-73—217 +1 Shane Bertsch, $5,280 72-78-68—218 +2 John Huston, $5,280 72-76-70—218 +2 Cliff Kresge, $5,280 77-72-69—218 +2 Ken Tanigawa, $4,840 74-78-67—219 +3 Chad Campbell, $4,070 74-75-71—220 +4 Joe Durant, $4,070 71-72-77—220 +4 Tom Gillis, $4,070 73-71-76—220 +4 Tim Petrovic, $4,070 76-71-73—220 +4 Esteban Toledo, $4,070 71-75-74—220 +4 David Toms, $4,070 73-76-71—220 +4 Heath Slocum, $3,300 74-74-73—221 +5 Marco Dawson, $2,750 74-73-75—222 +6 Scott Dunlap, $2,750 76-69-77—222 +6 David Duval, $2,750 72-76-74—222 +6 Lee Janzen, $2,750 75-72-75—222 +6 Tom Lehman, $2,068 72-72-79—223 +7 Cameron Percy, $2,068 77-71-75—223 +7 Vijay Singh, $2,068 74-76-73—223 +7 David Frost, $1,804 74-82-68—224 +8 Fred Funk, $1,606 71-74-81—226 +10 Jim Furyk, $1,606 77-74-75—226 +10 Chris DiMarco, $1,408 74-78-75—227 +11 Scott McCarron, $1,408 71-80-76—227 +11 Mark Calcavecchia, $1,276 76-78-78—232 +16 Steve Jones 76-74-WD

