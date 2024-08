2024 Wednesday’s Olympic Schedule

All Times GMT ATHLETICS Men High Jump Qualification, 08:05 Group A, 08:05 Group B, 08:05 5000m Round 1, 09:10 Heat…

All Times GMT

ATHLETICS

Men

High Jump

Qualification, 08:05

Group A, 08:05

Group B, 08:05

5000m

Round 1, 09:10

Heat 1, 09:10

Heat 2, 09:30

800m

Round 1, 09:55

Heat 1, 09:55

Heat 2, 10:03

Heat 3, 10:11

Heat 4, 10:19

Heat 5, 10:27

Heat 6, 10:35

110m Hurdles

Semifinal

Semifinal, 17:05

1

Semifinal, 17:05

2

Semifinal, 17:13

3

Semifinal, 17:21

Triple Jump

Qualification, 17:15

Group A, 17:15

Group B, 17:15

400m Hurdles

Semifinal

Semifinal, 17:35

1

Semifinal, 17:35

2

Semifinal, 17:43

3

Semifinal, 17:51

200m

Semifinal

Semifinal, 18:02

1

Semifinal, 18:02

2

Semifinal, 18:10

3

Semifinal, 18:18

Discus Throw

Final

Gold Medal, 18:25

400m

Final

Gold Medal, 19:20

3000m Steeplechase

Final

Gold Medal, 19:43

Women

100m Hurdles

Round 1, 08:15

Heat 1, 08:15

Heat 2, 08:23

Heat 3, 08:31

Heat 4, 08:39

Heat 5, 08:47

Javelin Throw

Qualification

Group A, 08:25

Group B, 09:50

1500m

Repechage Round, 10:45

Heat 1, 10:45

Heat 2, 10:57

Pole Vault

Final

Gold Medal, 16:15

400m

Semifinal

Semifinal, 18:45

1

Semifinal, 18:45

2

Semifinal, 18:53

3

Semifinal, 19:01

Mixed Team

Marathon Race Walk Relay

Gold Medal, 05:30

BASKETBALL

Women

Quarterfinals

Serbia vs Australia, 09:00

Spain vs Belgium, 12:30

Germany vs France, 16:00

Nigeria vs United States, 19:30

BEACH_VOLLEYBALL

Men

Quarterfinals

Spain vs Norway, 19:00

Qatar vs United States, 20:00

Women

Quarterfinals

Spain vs Canada, 15:00

Brazil vs Latvia, 16:00

Beach Volleyball

Session Schedules

Quarterfinal, 20:00

BOXING

Men

+92kg

Semifinals

1895903 vs 1556869, 20:02

1879120 vs 1934775, 20:18

63.5kg

Final

1879111 vs 1555537, 20:34

80kg

Final

1932824 vs 1564362, 20:51

Women

57kg

Semifinals

1887963 vs 1568204, 19:30

1979904 vs 1568655, 19:46

CLIMBING

Men

Boulder & Lead

Boulder & Lead, Semifinals

Semifinal Lead

Semifinal, 08:00

Women

Speed

Speed, Quarterfinals

Quarterfinal, 10:35

Quarterfinal

Miroslaw, Poland vs Romero Perez, Spain, 10:35

Kalucka, Poland vs Zhou, China, 10:37

Hunt, United States vs Sallsabillah, Indonesia, 10:39

Made Rita Kusuma Dewi, Indonesia vs Deng, China, 10:41

Speed, Semifinals

Semifinal, 10:46

Semifinal

Semifinal, 10:46

Semifinal, 10:48

Final

Gold Medal, 10:54

Small

Bronze Medal, 10:54

Big

Gold Medal, 10:57

DIVING

Men

3m Springboard

Semifinal

Semifinal, 08:00

Women

3m Springboard

Preliminary, 13:00

FIELD_HOCKEY

Women

Semifinals

Netherlands vs Argentina, 12:00

Belgium vs China, 17:00

GOLF

Women’s Individual

Stroke Play

Round 1

Placing, 07:00

HANDBALL

Men

Quarterfinals

Spain vs Egypt, 07:30

Germany vs France, 11:30

Denmark vs Sweden, 15:30

Norway vs Slovenia, 19:30

SAILING

Men

Kite

Opening Series

Race 8, 10:23

Race 9, 10:48

Race 10, 11:13

Race 11, 11:38

Race 12, 12:03

Race 13, 14:00

Race 14, 14:00

Race 15, 14:00

Race 16, 14:00

Dinghy

Medal Race

Gold Medal, 11:13

Women

Kite

Opening Series

Race 7, 10:03

Race 8, 10:43

Race 9, 11:23

Race 10, 12:03

Race 11, 12:43

Race 12, 14:00

Race 13, 14:00

Race 14, 14:00

Race 15, 14:00

Race 16, 14:00

Dinghy

Medal Race

Gold Medal, 10:13

Mixed Team

Multihull

Medal Race

Gold Medal, 12:43

Dinghy

Medal Race

Gold Medal, 13:43

SKATEBOARDING

Men

Park

Prelims, 10:30

Heat 1, 10:30

Heat 2, 11:23

Heat 3, 12:16

Heat 4, 13:04

Final

Gold Medal, 15:30

TABLE_TENNIS

Men’s Team

Quarterfinals

China vs South Korea, 08:00

Brazil vs France, 13:00

Semifinals

Japan vs Sweden, 18:00

Women’s Team

Quarterfinals

India vs Germany, 08:00

China vs Taiwan, 13:00

Table Tennis

Session Schedules

& Women’s Team Quarterfinals, 13:00

TAEKWONDO

Men

58kg

Qualification Contest

Diop, Senegal vs Korneev, Serbia, 07:00

Yaser Ismail, Palestine vs Tiranvalipour, Refugee Olympic Team, 07:21

VOLLEYBALL

Men

Semifinals

Poland vs United States, 14:00

Italy vs France, 18:00

WEIGHTLIFTING

Men

61kg

Gold Medal, 13:00

Women

49kg

Gold Medal, 17:30

WATER_POLO

Men

Quarterfinals

Croatia vs Spain, 12:00

Greece vs Serbia, 13:35

United States vs Australia, 17:00

Italy vs Hungary, 18:35

WRESTLING

Men

Greco-Roman 77kg

Repechage, 09:00

Repechage

Ouakali, Algeria vs Vardanyan, Uzbekistan, 09:00

Cuero Munoz, Colombia vs Makhmudov, Kyrgyzstan, 09:07

Bronze Medal Matches

TBD vs Amoyan, Armenia, 16:57

TBD vs Suleymanov, Azerbaijan, 17:04

Final

Kusaka, Japan vs Zhadrayev, Kazakhstan, 17:11

Greco-Roman 97kg

Repechage, 09:00

Repechage

Kim, South Korea vs Assakalov, Uzbekistan, 09:00

Rau, United States vs Dzhuzupbekov, Kyrgyzstan, 09:07

Bronze Medal Matches

TBD vs Rosillo Kindelan, Cuba, 17:18

TBD vs Gabr, Egypt, 17:25

Final

Aleksanyan, Armenia vs Saravi, Iran, 17:32

Greco-Roman 67kg

1/8 Finals

Final

Jafarov, Azerbaijan vs Elsayed, Egypt, 09:14

Almanza Truyol, Chile vs Petic, Moldova, 09:21

Ismailov, Kyrgyzstan vs Zoidze, Georgia, 09:28

Nasibov, Ukraine vs Nemes, Serbia, 09:35

Galstyan, Armenia vs Montano Arroyo, Ecuador, 09:42

Nasr, Tunisia vs Sylla, France, 09:49

Esmaeili Leivesi, Iran vs Ghaiou, Algeria, 09:56

Sogabe, Japan vs Orta Sanchez, Cuba, 10:03

1/8 Finals, 09:30

1/4 Finals, 10:50

1/4 Finals

Final

Quarterfinal, 10:10

Quarterfinal, 10:17

Quarterfinal, 10:24

Quarterfinal, 10:31

Semifinals

Semifinal, 16:15

Semifinal, 16:22

Greco-Roman 87kg

1/8 Finals

Final

Cengiz, Turkey vs Kulynycz, Poland, 09:14

Mohmadipiani, Iran vs Munoz Jaramillo, Colombia, 09:21

Tursynov, Kazakhstan vs Metwally, Egypt, 09:28

Qian, China vs Beleniuk, Ukraine, 09:35

Novikov, Bulgaria vs Bisultanov, Denmark, 09:42

Gobadze, Georgia vs Sid Azara, Algeria, 09:49

Komarov, Serbia vs Jacobson, United States, 09:56

Huseynov, Azerbaijan vs Losonczi, Hungary, 10:03

1/8 Finals, 09:30

1/4 Finals, 10:50

1/4 Finals

Final

Quarterfinal, 10:10

Quarterfinal, 10:17

Quarterfinal, 10:24

Quarterfinal, 10:31

Semifinals

Semifinal, 16:29

Semifinal, 16:36

Women

Freestyle 50kg

Repechage, 09:00

Repechage

Susaki, Japan vs Livach, Ukraine, 09:00

Doudou, Algeria vs Feng, China, 09:07

Bronze Medal Matches

TBD vs Guzman Lopez, Cuba, 17:39

TBD vs Dolgorjav, Mongolia, 17:46

Final

Vinesh, India vs Hildebrandt, United States, 17:53

Freestyle 53kg

1/8 Finals

Final

Yepez Guzman, Ecuador vs Choe, North Korea, 09:14

Dragutan, Moldova vs Ana, Romania, 09:21

Prevolaraki, Greece vs Wendle, Germany, 09:28

Yetgil, Turkey vs Antim, India, 09:35

Fujinami, Japan vs Parrish, United States, 09:42

Batkhuyag, Mongolia vs Ogunsanya, Nigeria, 09:49

Pang, China vs Aquino, Guam, 09:56

Arguello Villegas, Venezuela vs Malmgren, Sweden, 10:03

1/8 Finals, 09:30

1/4 Finals, 10:50

1/4 Finals

Final

Quarterfinal, 10:10

Quarterfinal, 10:17

Quarterfinal, 10:24

Quarterfinal, 10:31

Semifinals

Semifinal, 16:43

Semifinal, 16:50

