U.S. Senior Open Championship Par Scores

Sunday At Newport Country Club Newport, R.I. Purse: $4 million Yardage: 7,024; Par: 70 Final Round (x-won on fourth playoff…

Sunday

At Newport Country Club

Newport, R.I.

Purse: $4 million

Yardage: 7,024; Par: 70

Final Round

(x-won on fourth playoff hole)

x-Richard Bland, $800,000 68-64-69-66—267 -13 Hiroyuki Fujita, $432,000 63-66-67-71—267 -13 Richard Green, $255,061 63-67-69-71—270 -10 Steve Stricker, $178,788 66-66-66-73—271 -9 Bob Estes, $140,476 66-70-66-70—272 -8 Thongchai Jaidee, $140,476 70-67-68-67—272 -8 Vijay Singh, $119,039 69-68-70-66—273 -7 Stephen Ames, $97,243 65-68-73-68—274 -6 Ernie Els, $97,243 69-71-69-65—274 -6 Paul Stankowski, $97,243 67-67-69-71—274 -6 Peter Baker, $80,880 67-70-70-68—275 -5 Steven Alker, $67,122 71-67-67-71—276 -4 Rocco Mediate, $67,122 70-67-67-72—276 -4 Cameron Percy, $67,122 70-65-70-71—276 -4 Y.E. Yang, $67,122 70-65-70-71—276 -4 Olin Browne, $49,740 72-70-69-66—277 -3 Alex Cejka, $49,740 66-74-70-67—277 -3 Padraig Harrington, $49,740 66-71-69-71—277 -3 Jerry Kelly, $49,740 68-70-67-72—277 -3 Birk Nelson, $49,740 70-68-69-70—277 -3 Rob Labritz, $40,958 71-69-68-70—278 -2 Craig Barlow, $30,441 66-70-74-69—279 -1 K.J. Choi, $30,441 70-71-68-70—279 -1 Ken Duke, $30,441 68-71-73-67—279 -1 Jay Haas, $30,441 68-70-72-69—279 -1 Joakim Haeggman, $30,441 69-72-69-69—279 -1 Greig Hutcheon, $30,441 68-71-67-73—279 -1 Justin Leonard, $30,441 67-72-67-73—279 -1 Michael Long, $30,441 72-69-70-68—279 -1 Mario Tiziani, $30,441 72-70-71-66—279 -1 Billy Andrade, $20,429 64-74-71-71—280 E Doug Barron, $20,429 68-68-73-71—280 E Paul Broadhurst, $20,429 66-74-66-74—280 E Retief Goosen, $20,429 67-67-78-68—280 E Mark Hensby, $20,429 75-63-74-68—280 E Phillip Price, $20,429 68-71-73-68—280 E Lee Westwood, $20,429 66-71-75-68—280 E Stuart Appleby, $15,800 67-74-71-69—281 +1 Thomas Bjorn, $15,800 68-66-76-71—281 +1 Guy Boros, $15,800 71-66-75-69—281 +1 Katsumasa Miyamoto, $15,800 71-70-69-71—281 +1 Greg Chalmers, $12,003 72-70-70-70—282 +2 Darren Clarke, $12,003 69-70-72-71—282 +2 Bernhard Langer, $12,003 70-72-70-70—282 +2 Brett Quigley, $12,003 70-68-70-74—282 +2 Omar Uresti, $12,003 70-66-73-73—282 +2 William Yanagisawa, $12,003 70-69-72-71—282 +2 Miguel Angel Jimenez, $9,165 71-70-72-70—283 +3 Kevin Sutherland, $9,165 71-71-72-69—283 +3 Kirk Triplett, $9,165 71-70-73-69—283 +3 Phillip Archer, $8,312 68-69-71-76—284 +4 Mathew Goggin, $8,312 66-73-77-68—284 +4 Jeff Maggert, $8,312 66-76-72-70—284 +4 Chris Riley, $8,312 71-69-73-71—284 +4 Eric Axley, $8,015 74-68-72-71—285 +5 Jim Furyk, $8,015 69-73-69-74—285 +5 Kris Blanks, $7,670 70-72-73-71—286 +6 David Branshaw, $7,670 67-73-75-71—286 +6 Judd Gibb, $7,670 70-71-73-72—286 +6 Michael Jonzon, $7,670 70-71-72-73—286 +6 David Morland, $7,670 70-70-73-73—286 +6 Patrik Sjoland, $7,670 70-72-71-73—286 +6 Michael Wright, $7,670 68-72-73-73—286 +6 Scott Dunlap, $7,248 71-65-73-78—287 +7 Brian Gaffney, $7,248 69-72-73-73—287 +7 Jeff Martin, $7,248 70-71-74-72—287 +7 Michael Muehr, $7,248 71-69-75-72—287 +7 Fran Quinn, $7,056 68-74-69-77—288 +8 Bob May, $6,979 70-71-73-75—289 +9 Kenny Perry, $6,903 71-71-73-75—290 +10 Chris Hockaday, $6,826 69-72-77-75—293 +13

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.