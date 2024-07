SHOOTING 10m Air Pistol Mixed Team GOLD_Serbia (Zorana Arunovic, Damir Mikec) SILVER_Turkey (Sevval Ilayda Tarhan, Yusuf Dikec) BRONZE_India (Manu Bhaker,…

SHOOTING

10m Air Pistol Mixed Team

GOLD_Serbia (Zorana Arunovic, Damir Mikec)

SILVER_Turkey (Sevval Ilayda Tarhan, Yusuf Dikec)

BRONZE_India (Manu Bhaker, Sarabjot Singh)

